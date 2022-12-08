‫شركة Locus العملاقة تطلق خدمة سداد مرتبطة بموعد تسليم الطلبات، وهي أول طريقة متكاملة فريدة من نوعها، تمكّن شركات البيع بالتجزئة من تحقيق الربحية عبر تقديم خدمات التسليم اللوجستية إلى المستهلك النهائي

تسمح هذه الإضافة الجديدة لمنصة إدارة خدمات التسليم في الشركة بتقديم مجموعة من الخيارات فيما يخص سرعات وقنوات التسليم المناسبة للعملاء

سان فرانسيسكو8 ديسمبر / كانون أول 2022/PRNewswire/ — شركة “Locus”، وهي شركة تقنية رائدة تسعى للتميز في مجال الخدمات اللوجستية لتسليم الطلبات للوجهات الأخيرة أو ما يعرف بخدمات “Last-Mile”، أعلنت عن إطلاق خدمة سداد مرتبطة بموعد تسليم الطلبات (DLC) ، وهي خدمة تتمتع بقدرة متكاملة وتعتبر الأولى من نوعها التي تمكّن شركات البيع بالتجزئة من تحقيق الربحية عبر تقديم خدمات التسليم اللوجستية إلى المستهلكين النهائيين . فمن خلال توظيف هذه الميزة الجديدة، يمكن لتجار التجزئة تسليم الطلبات وفق الجداول الزمنية المفضلة للعملاء، مع الحفاظ على القدرة المثالية والكفاءة المطلوبة للخدمة.

وإن الطفرة الجديدة الواضحة في عمليات التسليم الخاصة بالتجارة الإلكترونية، إلى جانب توقعات العملاء المتزايدة للحصول على خيارات تسليم أكثر كفاءة وملاءمة، شكّلت طبقة إضافية من التعقيدات التي تواجهها خدمات التسليم. تعمل الميزة الجديدة التي أطلقتها شركة Locus على التحسين الاستراتيجي لمنصة إدارة خدمات التسليم الخاصة بها المصممة خصيصًا لمساعدة تجار التجزئة على إطلاق إمكانات جديدة، للوفاء بالطلبات وتلبية الاحتياجات المتزايدة بسرعة وكفاءة. تشمل مميزاتها الرئيسية ما يلي:

تحسين عمليات التسليم عبر حجز العميل لمواعيد التسليم الشاغرة المبنية على القدرة المتاحة في ذلك الوقت : حيث تراعي هذه الميزة كل من القدرة والتكاليف اللوجستية وقيود العمل، وتقوم بتحديد وعرض الخانات الزمنية المتاحة فقط عند الدفع للمستهلكين النهائيين. يعزز ذلك من معدلات التسليم الناجح خلال المحاولة الأولى والتسليم في الوقت المحدد.

نافذة خيارات التسليم المتعدد: من خلال توفير مجموعة واسعة من خيارات التسليم المفضلة؛ خلال 10 دقائق أو عبر التسليم السريع أو خلال ساعتين أو التسليم في نفس اليوم أو التسليم في اليوم التالي. وبذلك يتمكن تجار التجزئة من تلبية توقعات العملاء والحصول على رضا مجموعة أوسع من شرائح العملاء والمستهلكين. تعمل الميزة أيضًا على تحفيز ولاء العملاء من خلال توفير خيارات توصيل مفضلة للعملاء المميزين.

القدرة على تعديل خدمات ما بعد الشحن: وهي تتيح للعملاء اختيار تواريخ وأوقات بديلة لتسليم الشحنة حتى بعد خروج الطلب للتسليم. كما أنها تمكنهم من إلغاء الطلب عبر صفحة التتبع، مما ينتج عنه تجربة إيجابية للعملاء.

تحسين المسار: تسمح الميزة الجديدة بإنشاء جداول تسليم دقيقة عن طريق التأكد من تواجد العميل، وتجميع عمليات التسليم، وكذلك الشحنات العكسية من مناطق الخدمة نفسها، وذلك للحد من حالات إعادة المحاولة وعمليات التسليم الفاشلة؛ مما يساعد في تعويض انبعاثات الكربون، وتقليل الأميال المستهلكة، وضمان سعة التحميل المثلى. كما أنه يمنح العملاء خيارات لاختيار فترات تسليم مستدامة تسهل وضع خطط أكثر كفاءة في استخدام الكربون.

وقد صرح Nishith Rastogi، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Locus قائلًا: “يمكن أن تؤدي عملية تسليم واحدة سيئة إلى تكوين صورة ركيكة لدى المستهلك عن العلامة التجارية أو حتى كسرها تمامًا”. وأضاف: “وكل عامل سواء عامل القدرة المحدودة على التنفيذ، إلى وضع خطط لمسارات غير فعالة أو تبني أنظمة غير متصلة لإدارة عمليات التسليم إلى المستهلك، لا تزال تعرض تجار التجزئة لخطر الفشل. لترسيخ فكرة حفاظ الشركة على متطلبات العميل كنقطة مؤثرة في سجلها أو كمحرك لطبيعة ولاء العميل للعلامة التجارية وعامل لتمكين النمو، يحتاج تجار التجزئة إلى ربط عملياتهم اللوجستية مباشرةً بتجربة العميل ورؤيته. تشكل خدمة السداد المرتبط بعملية التسليم من شركة Locus، جنبًا إلى جنب مع منصة إدارة خدمات التسليم، عرضًا فريدًا لتجار التجزئة لتأمين الربحية مع تعزيز رضا العملاء”.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط التالي: https://locus.sh/delivery- experience-management- software/

نبذة عن شركة Locus

Locus هي شركة تقنية رائدة تعمل على حل واحدة من أكثر مشكلات سلسلة التوريد العالمية تحديًا وهي لوجستيات التسليم للعميل. يساعد برنامج إدارة تسليم الطلبات من Locus، على تحويل عمليات الشركات اللوجيستية الخاصة بالتسليم للعميل النهائي من كونها مركز تكلفة إلى كونها مولدات للإيرادات من خلال خوارزميات التحسين المتقدمة وأتمتة تدفق العمل، والتي تزود الشركات بالأدوات اللازمة لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة مع الحفاظ على إسعاد العملاء.

تأسست Locus في عام 2015، وبدعم من GIC Singapore وTiger Global وQualcomm Ventures وFalcon Edge، استطاعت الشركة تقديم خدماتها لمجموعة واسعة من العملاء على مستوى العالم في جميع الصناعات – بما في ذلك Unilever و Nestle وBukalapak وThe Tata Group و BlueDart وغيرها – وذلك لتنفيذ 650 مليون عملية تسليم عبر أكثر من 30 دولة في أمريكا الشمالية وأوروبا وجنوب شرق آسيا، والشرق الأوسط، وأمريكا الجنوبية وشبه القارة الهندية. ساعدت تقنيتها أيضًا في توفير 200 مليون دولار من تكاليف النقل، مما أدى إلى تعويض 70 مليون كيلوجرام من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مع الحفاظ على نسبة التزام تصل إلى 99% باتفاقية مستوى الخدمة.

المسؤول الإعلامي:

Archit Mahajan

pr@locus.sh

الشعار: https://mma.prnewswire.com/ media/1832388/Locus_Logo.jpg