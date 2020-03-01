طبقًا لمؤسسة سي إس جلوبال بارتنرز المتخصصة في لندن، سانت كيتس ونيفيس توفر المسار الأسرع للحصول على الجنسية في العالم

لندن، 29 فبراير / شباط، 2020 /PRNewswire/ — يوفر اتحاد سانت كيتس ونيفيس مسارًا سريعًا يتيح للأفراد من جميع أنحاء العالم اجتياز الإجراءات الصارمة للحصول على جنسية ثانية، نظير مساهمة بقيمة لا تتجاوز 150,000 دولار أمريكي في صندوق التنمية المستدامة (SGF) “Sustainable Growth Fund“. ومن جانبه يوصي بول سينغ “Paul Singh“، عضو مجلس إدارة مؤسسة سي إس جلوبال بارتنرز “CS Global Partners” المتخصصة في لندن، بصندوق التنمية المستدامة نظرًا لتوفيره المسار الأسرع للحصول على جنسية ثانية.

ومنذ تأسيسه في عام 1984، يسمح الآن برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار “Citizenship by Investment (CBI)” للمستثمرين المؤهلين وعائلاتهم بنيل الجنسية خلال شهرين من خلال سمة خاصة تعرف بإجراءات الطلب المعجل “Accelerated Application Process“. وتعرض سانت كيتس ونيفيس أقدم برامج الجنسية عن طريق الاستثمار في العالم، المعروف بنيله “المعيار البلاتيني” لبرامج الجنسية عن طريق الاستثمار.

وفي هذا الإطار، يشير بول سينغ، عضو مجلس إدارة سي إس جلوبال بارتنرز، مؤسسة التسويق الحكومي ومقرها لندن والمفوضة من سانت كيتس ونيفيس لترويج برنامج الدولة للجنسية عن طريق الاستثمار قائلاً: “تتمتع سانت كيتس ونيفيس بـ 36 عامًا من الخبرة في تنظيم إجراءاتها”. ويضيف، “وهذا يجعلهم في وضع فريد يسمح لهم بتنفيذ إجراءات معالجة الطلب الأسرع والأكثر موثوقية في العالم. ومع إضافة سمة إجراءات الطلب المعجل، التي لا توفرها أية دولة أخرى في العالم، يستطيع المتقدمون الناجحون نيل الجنسية – واستلام جوازات السفر ذات الصلة، وهو إجراء منفصل في برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار – خلال 60 يومًا”.

وخلال 2018، قدم معالي رئيس الوزراء تيموثي هاريس “Timothy Harris” صندوق التنمية المستدامة باعتباره المسار الأكثر مباشرة لنيل جنسية سانت كيتس ونيفيس. “وبالإضافة إلى إجراءات الطلب المعجل، نوصي المستثمرين، وخاصة من أصحاب العائلات الكبيرة، حيث يتسم عامل الوقت بأهمية حاسمة، بالتقدم لنيل جنسية سانت كيتس ونيفيس من خلال صندوق التنمية المستدامة. ولم يزل صندوق التنمية المستدامة يمثل المسار الأسرع لنيل الجنسية. ويتسم هذا المسار بكونه أسرع من الخيارات الأخرى لأنه يزيل جميع الجهات الوسيطة بين مقدم الطلب والحكومة، فيما عدا الوكيل المصرح، والذي يعد عنصرًا إلزاميًا للتقدم من خلاله”.

وكي يصبح مقدم الطلب أهلاً للاستفادة، يجب أن يجتاز المتقدم أولاً جميع إجراءات التقصي اللازم، التي تعد ضمن الأكثر صرامة بين جميع برامج الجنسية عن طريق الاستثمار في العالم. وطبقًا لأحدث نتائج مؤشر الجنسية عن طريق الجنسية، التي أصدرتها مطبوعة بي دبليو إم “PWM” التابعة لمؤسسة فاينانشال تايمز “Financial Times“، منحت الدولة 10/10 درجات في إجراءات التقصي اللازم لنيل الجنسية عن طريق الاستثمار. ولضمان المحافظة على أعلى معايير الأمن لبرنامج الجنسية عن طريق الاستثمار، ستوفر سانت كيتس ونيفيس تدقيقات القياسات الحيوية هذا العام، والتي يتعين على جميع المتقدمين اجتيازها. ويتيح ذلك لسانت كيتس ونيفيس فحص جميع المتقدمين بشكل آمن وشامل خلال أقل فترة زمنية وضمان منح الجنسية طوال العمر والتي يمكن أن ترثها الأجيال في المستقبل.