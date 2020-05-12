عيد الأم: ذكريات شي جنبنغ عن نشأته كطفل مع أمه

بكين، 12 أيار/مايو، 2020 / بي آر نيوزواير / — بالنسبة إلى الرئيس الصيني شي جنبنغ، تعتبر “الأسرة أول صف مدرسي للناس، والآباء هم أول المدرسين.” هذا ما كانت تقوله له أمه، ولا زالت هذه الكلمات ملتصقة في ذاكرته حتى هذا اليوم.

في عيد الأم، نشرت محطة التلفزيون المركزي الصيني سيسي تي فيالصينية قصة تروي ذكريات طفولة الرئيس الصيني وكيف أن المعرفة التي نقلتها إليه والدته قد أفادت شي طوال حياته.

وقال شي ذات يوم: “يجب على الآباء وكبار السن تمرير الأخلاق الحميدة إلى أطفالهم عندما يكونون صغارًا، ومساعدتهم على بناء النزاهة الأخلاقية والشعور بالنية الحسنة، حتى يتمكنوا من النمو ليصبحوا أشخاصا يمكنهم المساهمة في بناء البلد والجمهور العام.”

انضم شي، الذي ولد في العام 1926، إلى الحزب الشيوعي الصيني في العام 1943 في سن 17، وأصبح مؤيدًا قويًا لقيم الحزب ومعتقداته.

وذكر شي أنه عندما كان في الخامسة أو السادسة من عمره، علمته والدته “خدمة البلد بأقصى درجات الولاء”. وكانت تشي قد حملته على ظهرها إلى متجر كتب ذات يوم واشترت له قصة عن الجنرال الصيني يو فاي.

بعد عودتهما إلى المنزل، أخبرته والدته كيف قامت والدة يوي بوشم أربعة أحرف صينية، والتي تترجم حرفيا إلى “خدمة الوطن بأقصى درجات الولاء”، على ظهر ابنها.

ويتذكر شي: “قلت إنه من المؤكد أن وشم تلك الكلمات على ظهره كان أمرا مؤلما جدا،”. “لكن والدتي قالت إنه على الرغم من أنها كانت مؤلمة، إلا أن الصبي كان يتذكرها عن ظهر قلب“.

استخدم شي منذ ذلك الحين هذه الكلمات كهدف يسعى لتحقيقه في الحياة.

عاشت تشي حياة بسيطة، والتي أصبحت تقليدًا للعائلة. بغض النظر عن مدى صعوبة العناية بالعائلة أثناء العمل، فإنها لم تعرض عملها للخطر. وأصبح أسلوب حياتها وأجواء العائلة مرشدا تسترشد به القيم التي يؤمن بها شي.

وكتبت تشي ذات مرة لشي: “الشخص الذي يفشل في أن يكون غير قابل للفساد وغير منضبط ذاتيا سيصبح شخصًا بلا شجاعة. ضع في اعتبارك أن الصدق نعمة والجشع لعنة أثناء وضع تصور صحيح للسلطة والمكانة والمصالح”، مذكرة إياه بالانضباط الذاتي. وقد دمج شي هذه المعتقدات في إيديولوجية وممارسة الحكم.

يهتم شي بصدق بأسرته، ولكنه كقائد، بالكاد يمكنه زيارة عائلته خلال العطلات.

خلال عيد الربيع للعام 2001، اتصلت تشى بابنها قائلة إنه لطالما أنه يبذل قصارى جهده في العمل، فإنه سيظهر لها ولوالده بعمله أكبر قدر من احترام الابن لوالديه.

ألهمت كلمات الدعم التي قدمتها تشي لابنها إلى حد كبير لخدمة عامة الناس بهدف تحقيق حياة جيدة للأسر الصينية.

قال شي مرارا إنه “يحب الناس مثل حبه لوالديه.”

كما واجهت تشي مصاعب حتى في أصعب الأوقات. وهي تهتم بالعائلة كأم قوية ومحبة. بسبب إصرارها، بنت الأسرة بأكملها الشجاعة للوقوف

في وجه الصعوبات.

بمرور الوقت وبغض النظر عن لقبه الوظيفي، لطالما وضع شي في ذهنه كلمات والدته بأن يظل مخلصًا لمعتقداته.

النسخة الأصلية للمقال هنا: https://news.cgtn.com/news/ 2020-05-10/Mother-s-Day- Memories-of-Xi-Jinping- growing-up-with-his-mother- QnkBAz3EIw/index.html?from= groupmessage&isappinstalled=0