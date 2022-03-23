‫فانتاج تحصد جائزة أفضل مزود لخدمات التداول بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ “APAC” في حفل توزيع جوائز “ADVFN” المالية الدولية لعام 2022

سنغافورة، 23 مارس 2022 / PRNewswire / — أعلنت فانتاج الوسيط الدولي متعدد الأصول، اليوم أنه قد وقع الاختيار عليها للفوز بجائزة “أفضل مزود لخدمات التداول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال حفل توزيع جوائز ADVFN المالية الدولية لعام 2022 .

تأتي جوائز لجنة التحكيم – والتي تُقدم للعام الثامن- اعترافًا واحتفالاً بأفضل المنتجات والخدمات من شتى القطاعات المالية التقليدية ومجالات التكنولوجيا المالية.

صرح مارك ديسباليريس، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية بشركة فانتاج قائلاً “يشرفنا الحصول على هذه الجائزة خلال حفل توزيع جوائز ADVFN المالية الدولية لعام 2022″. وأردف قائلاً “يُعد بلا شك تأكيدًا على جهودنا بينما نواصل الابتكار والنهوض بكياننا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، من أجل توفير أفضل نظام بيئي للتداول لعملائنا.”

كمّا أضاف أيضًا “تعمل فانتاج في منطقة آسيا والمحيط الهادئ منذ عدة سنوات حتى الآن، ولكن مع حدوث التطور المتزايد وارتفاع سقف التوقعات بين عملائنا، كنا نعلم أننا لن نرضى بديلاً عن تحقيق تلك التوقعات.”

“وعلى هذا الأساس واصلنا عملنا في الأسواق الناشئة، وعكفنا على تحسين رحلات المستخدمين لعملائنا، فضلاً عن توفير الأدوات اللازمة للتنفيذ السلس للغاية، وتوسيع مناطق التشغيل لدينا للوصول إلى العملاء المحرومين من الخدمات، وزيادة عروض منتجاتنا مع مراعاة بقاء رسوم تداولنا منخفضة لكي تناسب احتياجات تنادول العملاء.”

وأضاف أضيًا “أوّد أن أغتنم هذه الفرصة وأتقدم بخالص شكري لفريقنا على عملهم الجاد، وكذلك لعملائنا على دعمهم الثابت لشركة فانتاج.”

تُعد هذه هي ثاني جائزة كبرى تحصل عليها فانتاج في منطقة آسيا والمحيط الهادي، وذلك منذ . تدريبها الرئيسي لتغيير علامتها التجارية في عام 2021 . جاء الاعتراف بفانتاج سابقًا خلال حفل جوائز Transform Awards Asia 2021 – وهو برنامج جوائز تُقدم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ اعترافًا بالتميز والابتكار في تطوير العلامة التجارية.

خلال حفل جوائز “ Transform Awards Asia” ، حصلت فانتاح على جائزتي “أفضل مشروع لتطوير العلامة التجارية بما يعكس المهمة أو القيم أو المكانة المتغيرة” وكذلك “أفضل هوية مرئية من قطاع الخدمات المالية”.

نبذة عن فانتاج

فانتاج هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر للعملاء الوصول إلى خدمة ذكية وقوية لتداول العقود مقابل الفروقات في الفوركس والسلع والمؤشرات والأسهم.

إلى جانب التمتع بخبرة في السوق تربو على 10 سنوات. يعمل لدى فانتاج حاليًا أكثر من 1,000 موظفًا في أكثر من 30 مكتبًا حول العالم.

فانتاج هي أكثر من مجرد وسيط. إنها توفر نظامًا بيئيًا للتداول موثوقًا ومنصة تداول أسرع وأبسط تمكن العملاء من الاستفادة من فرص التداول.

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