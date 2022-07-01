‫ فتاة عراقية تبلغ من العمر 9 سنوات تم تشخيصها باضطراب الدم النادر وتم علاجها بنجاح في مستشفيات مانيبال، دلهي

بغداد ونيودلهي1 يوليو / تموز 2022/PRNewswire/ — في حالة حديثة، نجح الأطباء في مستشفيات مانيبال في دلهي في علاج مريضة تبلغ من العمر 9 سنوات من العراق كانت تعاني من مرض نادر يسمى فقر الدم الماسي الأسود الذي يظهر علي أنه فقر الدم اللاتنسجي ظهرت عليها نسبة منخفضة من الهيموجلوبين، وصفائح دموية منخفضة، ونسبة منخفضة من TLC . نجح الفريق الذي تقوده الدكتورة ديفيا بانسال في إجراء عملية زرع نخاع العظم حيث كان المتبرع هو أخت المريض البالغة من العمر 3 سنوات.

فقر الدم الماسي-الأسود ( DBA ) هو اضطراب دم نادر يحدث عندما يفشل نخاع العظم في تكوين خلايا دم حمراء، وهي ضرورية لنقل الأكسجين من الرئتين إلى جميع أجزاء الجسم الأخرى. في هذه الحالة، كان لدى المريضة عرض نادر للغاية لفقر الدم الماسي الأسود، حيث كانت مصابة بفقر الدم اللاتنسجي. كانت هذه حالة صعبة لأنها كانت مقاومة لنقل الصفائح الدموية؛ بغض النظر عن عدد الصفائح الدموية التي تم إعطاؤها، لم يرتفع عدد الصفائح الدموية، وكانت تنزف بغزارة من الأنف والفم، مما كان يهدد الحياة. كانت عملية الزرع في هذه الحالة صعبة بشكل خاص، حيث أن العلاج المشروط، الذي يتم إعطاؤه قبل تسريب الخلايا الجذعية المانحة، يزيد من استنزاف الصفائح الدموية.

بالحديث عن هذه الحالة، قالت الدكتورة ديفيا بانسال، مستشارة أمراض الدم السريرية وزرع نخاع العظم، مستشفى مانيبال، دلهي، “كانت هذه حالة مختلفة، تم إحضار الفتاة الصغيرة إلينا مع تاريخ من الضعف والنزيف من الأنف والفم. قمنا بتقييمها أكثر ووجدنا أن لديها متلازمة فشل النخاع العظمي الخلقي، وفقر الدم الماسي الأسود. كان هناك استنساخ مرتفع PNH (البيلة الهيموغلوبينية الليلية الانتيابية)، وهي حالة أخرى غير شائعة في عموم السكان وحتى أكثر من ذلك في الأطفال. كان لديها سبب خلقي بالإضافة إلى سبب مكتسب لفقر الدم اللاتنسجي. لحسن الحظ، واحدة من أخواتها، التي كان عمرها 3 سنوات فقط، تبين أنها مطابقة 100% من HLA لعملية زرع نخاع العظم. غير أن الفرق بين وزن المانحة ووزن المتلقية كبير جدًا. كانت المتلقية حوالي 40 كجم، وكانت المتبرعة حوالي 12 كجم. بشكل عام، يتم قبول فرق الوزن بنسبة 10%. البروتوكول هو أنه عندما يكون لديك فرق كبير في الوزن، فإن جمع الخلايا الجذعية يتم في وضعين. ولكن بسبب عامل الوقت، كان علينا أن نفعل ذلك في جلسة واحدة فقط”.

أصيبت المريضة بعدوى رهيبة في مرحلة مبكرة من عملية الزرع. ومع ذلك، بمساعدة الخبراء ذوي الخبرة والتكنولوجيا المتطورة في مستشفيات مانيبال، تم علاج المريضة بنجاح، وتم الزرع في اليوم 14 من العملية، وتم إجراء الخيمرية في اليوم الـ 30. وهي الآن 100 في المئة خيمرية من المتبرع، مما يعني أن جميع الخلايا في جسدها هي من المتبرع.

نبذة عن مستشفيات مانيبال:

تعد مستشفيات مانيبال، بصفتها رائدة في مجال الرعاية الصحية، ثاني أكبر مقدمي رعاية صحية متعددة التخصصات في الهند، حيث يعالجون أكثر من 4 ملايين مريض سنويًا. تتمتع المنظمة المتكاملة اليوم ببصمة معززة في عموم الهند حيث تشمل على 28 مستشفى في 14 مدينة بها أكثر من 7,000 سرير بالإضافة إلى مجموعة موهوبة تضم أكثر من 4,000 طبيب وأكثر من 10,000 موظف بسبب استحواذها مؤخرًا على مستشفى تحويلات كولومبيا آسيا ( Columbia Asia Hospitals ) في الهند بنسبة 100%. وينصب تركيزها على تقديم إطار رعاية صحية عالي الجودة وبتكلفة معقولة من خلال مجموعة تقديم الرعاية الثالثية ومتعددة التخصصات وتوسيعه ليشمل الرعاية خارج المستشفى. تقدم مستشفيات مانيبال الرعاية العلاجية والوقائية الشاملة للعديد من المرضى من جميع أنحاء العالم.

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