‫فنانة البوب العالمية تيا لي (لي يو فين) تعلن عن الإصدار العالمي لأغنية جديدة “Goodbye Princess”  اليوم

هونغ كونغ – المنطقة الإدارية الخاصة —Media OutReach 13 ديسمبر 2022 – أصدرت تيا لي (لي يو فين)، مغنية البوب العالمية، وممثلة السينما والتليفزيون، وأيقونة الموضة الفيديو التصويري الذي طال انتظاره لأغنيتها الجديدة “Goodbye Princess” حصريًا على يوتيوب وويبو. ويمثل هذا الإصدار علامة أخرى فارقة في المسيرة الفنية لصعود تيا على المستوى العالمي.

وفي هذا السياق، علقت تيا لي: “إنني متحمسة جدًا لهذا الفصل الجديد من حياتي العملية والمهنية. وتعتمد كلمات والأغنية المصورة على رحلتي الشخصية. وأعتقد أنها قصة يمكن للجميع الارتباط بها – وخاصة النساء، اللائي يتحملن في كثير من الأحيان وطأة حكم المجتمع عليهن. إننا جميعًا لدينا قوة داخلنا، على الرغم من أن العالم يجعل من الصعب علينا أحيانًا أن نعبر عن أنفسنا. وآمل أن تكون أغنية “Goodbye Princess” دعوة حاشدة للنساء لإدراك قوتهن الداخلية ودعم بعضهن البعض في إدراك حقيقتهن.”

غلاف فردي “GOODBYE PRINCESS“

المفهوم والموهبة خلف تقديم “Goodbye Princess”

“Goodbye Princess” هي رسالة رسمية كتبتها تيا لي لوداع نفسها القديمة، حيث تقول وداعًا للماضي وتعيد ابتكار نفسها لاستكشاف عالم جديد. وتتمحور الأغنية حول تمكين المرأة، وتهدف إلى تشجيع جميع النساء على بناء مستقبل واعد لأنفسهن.

وتجدر الإشارة إلى أنها أول أغنية باللغة الصينية أنتجها المنتج الحائز على جائزة جرامي، سويز بيتز، الذي ابتكر أغنيات لقائمة طويلة من أساطير الموسيقى بما في ذلك مادونا، وبريتني سبيرز، وبيونسيه، وجوستين بيبر، وجاي زي وغيرهم الكثير.

تم إنتاج الفيديو التصويري للأغنية بواسطة Actual Objects، وهو أستوديو تجريبي متعدد التخصصات مقره لوس أنجلوس ويعمل على تصميم جماليات فريدة من نوعها للعلامات التجارية والفنانين العالميين مثل نايكي وترافيس سكوت. تدور أحداث الفيديو في عالم فانتازيا البوب الفائق، وقد تم تصويره بأسلوب الخيال العلمي التوضعي (Cyberpunk) ، حيث يصور تحول تيا من رمز محمي شديد التدقيق إلى شخصية أكثر قتامة ومع ذلك تتميز بالشجاعة ولديها استعداد لمواجهة العالم.

وبفضل فرق الإنتاج الذين قدموا تيا في رسوم متحركة إبداعية جميلة، وصور ثابتة، وتصوير الأزياء بالفيديو، فقد علقت على ذلك قائلة “هذه المرة، لقد عدت في شكل الواقع الفائق. إذا كانت الرسوم المتحركة من نسج الماضي، والصور المتحركة تخبرنا بالحاضر، فإن الجمع بين الاثنين يخلق المستقبل. والآن، أنا متحمسة لأخذ الجميع إلى هذا العالم الخيالي المستقبلي، والذي يعبر عن توديعي الأخير للماضي لنرحب بالمستقبل معًا.”

عالم خيالي مستقبلي في “Goodbye Princess”

حملة “ Goodbye Princess “ المبتكرة للإصدار التمهيدي تحقق رقماً قياسياً جديداً لأغنية البوب – بلغ أكثر من 100 مليون مشاهدة على مستوى العالم في غضون شهر.

تضمنت الحملة الدعائية لـ “Goodbye Princess” في الشهر الماضي مسلسل رسوم متحركة مكون من 6 أجزاء يروي قصة رحلة تيا في صناعة الموسيقى والترفيه، بالإضافة إلى إعادة ابتكارها لنفسها لاحقًا. وقد حققت هذه الحملة الدعائية المبتكرة التي تجمع بين الرسوم المتحركة والموسيقى وتصوير الأزياء بالفيديو رقماً قياسياً غير مسبوق للموسيقى الشعبية الصينية بلغ أكثر من 100 مليون مشاهدة في غضون شهر. وعلاوة على ذلك فإن الحملة الدعائية في طريقها لتصبح أكثر حملات التفاعل نجاحًا على الإطلاق لفنان الموسيقى الشعبية الصينية.

ويمكن مشاهدة المسلسل الكامل والتصوير الفوتوغرافي المكمّل للأزياء على قنوات تيا على وسائل التواصل الاجتماعي.

مواد صحفية رسمية:

الفيديو التصويري: “GOODBYE PRINCESS” https://youtu.be/VwxtUuZYsuY https://weibo.com/1396928042/MiMX0oPdI غلاف فردي “GOODBYE PRINCESS” https://www.instagram.com/p/Clxu8nWNdOE/ https://www.facebook.com/photo?fbid=696972191796005&set=a.231904644969431(للتنزيل) غلاف مجلة رولكوستر البريطانية: https://www.instagram.com/p/ClUA1Swtnyk/ https://www.facebook.com/photo/?fbid=688854202607804&set=a.231904644969431(للتنزيل) غلاف فوغ هونج كونج ذا فويس 」: https://www.instagram.com/p/Ck7_neKsh_w/ https://www.facebook.com/photo/?fbid=681908259969065&set=pcb.681909583302266 (للتنزيل)

قنوات تيا لي الرسمية:

إنستغرام leeyufen@: https://www.instagram.com/leeyufen/

يوتيوب: https://www.youtube.com/@tialeeofficial/

الفيس بوك: https://www.facebook.com/leeyufentialee/

ويبو: https://weibo.com/u/1396928042/

نبذة عن تيا لي | لي يو فين:

تيا لي يو فين (李毓芬) هي ولدت في تايبيه وهي هي مغنية البوب العالمية وممثلة السينما والتليفزيون، وعارضة الأزياء.. وبالإضافة إلى أدوارها في مجال التمثيل ومسيرتها الموسيقية، فقد ظهرت تيا كثيرًا في عروض أزياء كبرى. ونظرًا لأنها أيقونة للموضة ومصدر لكل ما هو جديد ورائج فيها فقد زينت صور تيا أغلفة مجلات الموضة والجمال وأساليب الحياة مثل مجلة فوغ (Vogue) وElle وMarie Claire كما تشارك نصائحها عن الموضة والجمال على عدد من قنوات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بمجلة فوغ (Vogue).

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