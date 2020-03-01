فونيكس كونتاكت – تنطلق في رحلة إلى عالم ذكي

ستعرض فونيكس كونتاكت ابتكاراتها الجديدة خلال معرض الشرق الأوسط للطاقة 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 1 مارس 2020 /PRNewswire/ — ستشارك فونيكس كونتاكت، وهي شركة صناعية رقمية، في معرض الشرق الأوسط للطاقة المقبل (المعروف سابقًا بمعرض الشرق الأوسط للكهرباء). وسوف يكون جناح فونيكس كونتاكت في منصة العرض 6A10، في القاعة رقم 6 في مركز دبي التجاري العالمي الكائن بدولة الإمارات العربية المتحدة بين الثالث والخامس من مارس 2020.

وفي هذا السياق صرحت دانية لصوي، مديرة خدمات التسويق لدى فونيكس كونتاكت الشرق الأوسط قائلة: “كشركة رائدة على مستوى العالم في سوق الطاقة وبخبرة على مدى 100 عام تقريبًا في هذا القطاع، يعتبر معرض الشرق الأوسط للطاقة كمنصة تتيح لنا للألتقاء بشركائنا وعملائنا وإقامة روابط مع الشركات المصنعة الأخرى العاملة في هذا المجال، كما تتيح لنا الفرصة للكشف عن المنتجات والحلول المرتبطة بتوليد الطاقة ونقلها وتوزيعها لقطاعي الطاقة والبنية التحتية في المنطقة. لقد دأبنا على المشاركة في هذا المعرض منذ عدة سنوات عديدة لأنه ما زال المعرض التجاري الرائد في مجال الطاقة على مستوى المنطقة.

وتتسم منتجاتنا وحلولنا المبتكرة بجودتها العالية ضمن عدة مجالات صناعية تشمل أنظمة التنقل بواسطة الطاقة الكهربائية والهندسة الميكانيكية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية والتشغيل الآلي للمباني والأمن الإلكتروني وصناعة السيارات وما إلى ذلك. إن جناح فونيكس كونتاكت مخصص هذا العام لما نطلق عليه “حلول إبداعية لعالم ذكي“. وسوف نبرز “Complete Line“؛ وهو عبارة عن نظام يشتمل على معدات وبرمجيات رائدة ومتوافقة من الوجهة التقنية فضلاً عن خدمات استشارية وحلول ترتبط بالنظم. وتوفر فونيكس كونتاكت حاليًا حلاً متكاملاً للوصول إلى الوضع الأمثل بالعمليات اللازمة لتصنيع كبائن التحكم.

كما سيعرض خبراؤنا ابتكارات أخرى جديدة في الجناح المخصص لنا في المعرض. تشمل بعض هذه الابتكارات منتجات وحلولاً للمباني الصناعية والبنية التحتية وتقنيات العمليات والأنفاق والحماية من التدفق المفاجئ المرتبط بأحمال الطاقة وإشاراتها وتقنية“PLCnext” والترميز والأدوات والتوصيل الفعال لشبكة أسلاك لوحات التحكم الكهربائية، وقدرات التناوب لتحقيق أفضل أداء للمقاسم، والاتصالات الصناعية عن بعد المعتمدة على التقنية السحابية ووحدات الإمداد بالطاقة الأفضل في فئتها والوحدات الذكية لإمدادات الطاقة غير المنقطعة، بما يؤدي إلى التوافر الفائق للقدرة الكهربائية.”

وأضافت السيدة لصوي قائلة: “نحن نشجع العملاء هذا العام على التفاعل معنا فعلياً في الجناح، ولكن أيضاً من خلال المواقع الألكترونية المختلفة.”

نبذة عن Phoenix Contact

تعتبر “فونيكس كونتاكت” شركة رائدة ومبتكرة في مجال الهندسة الكهربائية على المستوى العالمي. تتخذ الشركة من ألمانيا مقراً رئيسياً لها، وتدير5 مواقع إنتاج داخل ألمانيا و11 موقعاً خارجها، وأكثر من 55 فرعاً للمبيعات و40 وكالة محلية. وتتمثل مهمتها في توفير أفضل الحلول الممكنة لمهام الهندسة الكهربائية. وتعتبر “فونيكس كونتاكت الشرق الأوسط” في دولة الإمارات العربية المتحدة شركة فرعية مستقلة تتمتع بإدارتها المحلية وعمليات المبيعات والتدريب والدعم، بالإضافة إلى العمليات اللوجستية الخاصة بها. ويساهم وجودها الموثوق في المنطقة في تقديم منتجات وحلول “فونيكس كونتاكت” الابتكاريّة إلى عملائها وشركائها في منطقة الشرق الأوسط

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