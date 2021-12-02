فيلاب توقع مذكرة تفاهم مع منشئ المؤثرات الخاصة للعبة سكواد لتطوير تقنية ميتافيرس

منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة – Media OutReach – 2 ديسمبر2021 – يسر شركة فيلاب ليمتد – وهي شركة تقدم تقنيات وخدمات ميتافيرس مقرها هونغ كونغ – أن تعلن عن توقيعها مذكرة تفاهم مع جاليفر ستوديوز، منشئ المؤثرات البصرية “للعبة سكواد” للتعاون معها في تطوير التقنيات التي يمكن استخدامها لإنشاء هوية افتراضية وميزات خلفية أخرى وتطويرها في ميتافيرس.

منذ تأسيسها، عملت فيلاب وشركاؤها على تطوير وتحديث تقنيات المحاكاة البشرية والخلفية الافتراضية مثل تحول الوجه ومزامنة الشفاه واستنساخ الصوت والتي يمكن تطبيقها، جنبًا إلى جنب مع عملها المستقبلي مع شركة جاليفر، واستخدامها في منصات متعددة في ميتافيرس ومنها بيترأرينا، وهي مساحة تتولى بنائها فيلاب في منصة ميتافيرس تستضيف حفلات الأيدول الافتراضية بالإضافة إلى أنشطة أخرى.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستستكشف شركة فيلاب وشركة جاليفر – ومقرها كوريا – التعاون في ثلاثة مجالات وهي: تطوير تطبيقات الويب والجوال ثلاثية الأبعاد، وإنشاء صور بواسطة الكمبيوتر يتم تقديمها بشكل ملموس في بيترأرينا التي طورتها شركة فيلاب للحصول على الخلفية وتأثير المسرح ومشاريع أخرى، وأخيرًا إنشاء الأيدول الافتراضي وتطويره. ومن المتوقع أن تكون الشراكة علامة بارزة أخرى في مسيرة شركة فيلاب حيث ستتعاون الشركة مع شركائها لتطوير المزيد من التطبيقات للصور المتحركة ثلاثية الأبعاد أو الهويات الرقمية من أجل ميتافيرس.

تعد ميتافيرس مساحة افتراضية مشتركة حيث يمكن للأشخاص التجمع للتفاعل والتعاون في أي مكان ومن خلال أي جهاز. وقد أطلق عليها عدد من متخصصي التقنيات اسم “الوجهة التالية” للإنترنت.

قال جيني كيو، الشريك المؤسس لشركة فيلاب: “أحد الأهداف الرئيسية لشركة فيلاب هو تطوير تقنية الهويات الافتراضية التي يمكن اعتمادها عبر جميع منصات ميتافيرس. ونحن متحمسون للتعاون مع جاليفر ستوديوز، أحد أهم الأسماء في مجال المؤثرات البصرية عالميًا، وذلك من خلال الجمع بين قدرتنا وخبرتنا في مجال تقنيات الوسائط الاصطناعية وخبراتهم في إنشاء صور بواسطة الكمبيوتر، فإننا نتقدم خطوة أخرى نحو تحقيق رؤيتنا.”

حول فيلاب

فيلاب ليمتد هي شركة متخصصة في تقديم خدمات ميتافيرس ومقرها هونغ كونغ، حيث تركز على استخدام الذكاء الاصطناعي لبناء وترقية الهوية والسلوك الافتراضي في ميتافيرس، وتسعى جاهدة لتوفير حلول شاملة للأفراد والشركات للتكيف مع أحدث التغييرات في تجربة الويب. وتتمثل مهمتها الأساسية في تجهيز العملاء في رحلتهم لاستكشاف إمكانية ميتافيرس وإمكاناتها. ومن خلال إنشاء العالم الموازي، يمكنهم أيضًا البحث عن حلول لمشاكل الحياة الواقعية.

حول جاليفر

طورت جاليفر ستوديوز مؤثرات بصرية مذهلة للعديد من الأفلام الرائعة في جميع أنحاء العالم، ومنها The Cursed: Dead Man’s Prey، وCollectors، وThe Yin-Yang Master: Dream of Eternity، وغيرها الكثير. وحصلت جاليفر على تقدير عالمي من خلال إنتاج مؤثرات بصرية حصريًا للعبة سكواد، البرنامج التلفزيوني الأكثر مشاهدة في جميع الأوقات على شبكة نتفليكس. إلى جانب إنتاج الأفلام، تواصل جاليفر نقل المؤثرات البصرية إلى المستوى التالي من خلال البحث والتطوير في الواقع الافتراضي، والواقع المعزز، والواقع الموسع، والمحاكاة البشرية الرقمية، والإنتاج الافتراضي.

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