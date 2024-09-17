‫فينفاست تلبي متطلبات سوق المركبات الكهربائية المتطورة بفضل فلسفتها التي تركز على العملاء

تستجيب شركة فينفاست لمتطلبات سوق المركبات الكهربائية المتطورة باتباع فلسفة تركز على العملاء وتصب اهتمامها على القدرة على تحمل التكاليف والجودة والدعم الشامل لما بعد البيع، وينعكس هذا الأمر في تنوع طرزها وتوسعها في الأسواق الناشئة، ما يهيئ الشركة للنجاح باستمرار.

هانوي، فيتنام – 16 سبتمبر 2024 – ما زال سوق المركبات الكهربائية مستمرًا في التوسع، لكنها لم تحقق مسار التطور الطموح الذي تصوره صانعو السيارات. لذلك يعمل عديد من الشركات الراسخة المصنعة للسيارات على تقليص جداولها الزمنية الصارمة للتحول إلى إنتاج المركبات الكهربائية.

تعتمد بعض شركات صناعة السيارات على إنتاج طرز هجينة، لكن هناك شركات أخرى تضاعف جهودها لتحقيق طموحها مستقبلًا بأن تجعل جميع المركبات التي تنتجها كهربائية. لتحقيق هذه الغاية، تدرك هذه الشركات ضرورة التحول من الاقتصار على تلبية احتياجات المستخدمين الأوائل إلى زيادة توافر المركبات الكهربائية في الأسواق الجماهيرية.

تواجه شركة فينفاست، وهي شركة فيتنامية متخصصة في تصنيع المركبات الكهربائية، هذا التحدي بشكل مباشر من خلال نهج يركز على العملاء، ويهدف التزامها بـ “المنتج عالي الجودة والسعر الشامل وسياسة ما بعد البيع المتميزة” إلى التصدي للمخاوف التي تقلق جميع المشترين المحتملين للمركبات الكهربائية.

لأن السعر هو العقبة الأساسية التي تحول دون انتشار استخدام المركبات الكهربائية، قدمت شركة فينفاست، أو تخطط لتقديم، طرز مركبات كهربائية بأسعار أكثر يسرًا في جميع أسواقها التشغيلية فعليًا. يستمتع المستهلكون في فيتنام باستخدام مجموعة متنوعة من مركبات فينفاست، بما فيها VF 3 وهو أقل طُرزها تكلفة بأسعار تبدأ من 10,000 دولار للطراز المدعم بنظام اشتراك البطارية المبتكر. إن الطلبات المسبقة الهائلة غير القابلة للاسترداد، والتي بلغت 27,400 طلبٍ في شهر مايو، تؤكد مدى نجاح هذا الطراز في سوق حيث لا يزال امتلاك سيارة حلمًا بعيد المنال بالنسبة للكثيرين. من المتوقع أن يعتمد طراز VF 3 على تنوع مزاياه، التي تشمل السعر المعقول والأناقة والعملية، لتطوير مفهوم التنقل في جنوب شرق آسيا على نطاق أوسع، تمامًا كما حدث مع الدراجات النارية ذات يوم.

في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تشير تقارير إلى أن فينفاست قد تنتج سيارات رياضية بأسعار أكثر معقولية مثل VF 6، والتي تأتي في مرتبة أدنى من VF 8 الحالية من حيث السعر، ولم يتم الإعلان رسميًا عن عرض هذه السيارات في الأسواق، لكن ينتظره بفارغ الصبر من يسعون لشراء مركبات فينفاست بتكاليف أقل.

تركيز مركبات فينفاست على إرضاء جميع احتياجات العملاء يجعلها تلبي متطلبات السوق المتنوعة. علاوة على ذلك، أثنى كل من العملاء العاديين والمراجعين المحترفين على جميع مركبات فينفاست لسهولة استخدامها وسلاسة قيادتها، بالإضافة إلى عديد من الميزات الذكية والعملية. على سبيل المثال، طراز VF 8، وهو من طرز فينفاست الرائدة، يتميز بمقصورة داخلية واسعة وأنظمة مساعدة للسائق متقدمة ومدى حركة يجاري عديدًا من المنافسين الراسخين.

إن تفاني الشركة في تقديم خدمة عملاء مميزة ودعم ما بعد البيع، والذي يتميز بالضمانات الممتدة وعروض الخدمة الشاملة، يعزز التزامها بتقديم الجودة والراحة للمشترين. إن الضمان الذي تصل مدته إلى 10 سنوات المقدم على مركبات فينفاست يدل على ثقتها في جودة وطول عمر منتجاتها، ولذلك شكلت مثالًا فريدًا لمستوى جديد من البراعة في مجال إنتاج المركبات الكهربائية.

قد ينبع التركيز الاستراتيجي لشركة فينفاست أيضًا من إدراك أنه في حين أن سوق المركبات الكهربائية في المناطق المتقدمة مثل الولايات المتحدة وأوروبا قد تشهد تباطؤًا، فإن الأسواق الأخرى، مثل جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط، تقدم آفاقًا واعدة.

تعمل الشركة الناشئة بنشاط على توسيع نطاق أعمالها في هذه المناطق، والاستفادة من تزايد الاهتمام بالتحول إلى استخدام المركبات الكهربائية. قطعت فينفاست خطوات كبيرة في هذا الصدد، حيث إنها أبرمت اتفاقيات مع موزعين وافتتحت أول معرض لها وأنشأت مقرًا إقليميًا في الشرق الأوسط، وهذه الخطوات الاستراتيجية لا تفتح مجالًا لجذب عملاء جدد فحسب، بل إنها تمهد أيضًا للتوسع مستقبلًا في أسواق واعدة أخرى في المنطقة.

إن النهج الاستباقي الذي تتبناه شركة فينفاست في تلبية احتياجات العملاء، إلى جانب توسعها في الأسواق الناشئة، يجعلها تحتل مكانة مميزة في مجال إنتاج المركبات الكهربائية المتطور باستمرار.