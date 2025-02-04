‫قمة التعاون في مجال الطاقة في شرق أفريقيا (EA-ECS) ومجموعة شرق أفريقيا (EAC): توجيه استخدام الطاقة في جميع أنحاء المنطقة

تحت عنوان “ثروة الموارد. توفير الطاقة. فرص الاستثمار”، ستستكشف القمة التي مدتها يومان ما يعنيه هذا العنوان بالنسبة لفرص القطاع الخاص بعمق

أروشا، تنزانيا – EQS Newswire – 4 فبراير 2025 – يتوسع قطاع الطاقة الإقليمي في شرق إفريقيا حاليًا ومن المتوقع أن يحقق نموًا كبيرًا في المستقبل، وهذا ما أوضحته رسالة قمة التعاون في مجال الطاقة في شرق إفريقيا عند افتتاح فعالياتها التي تستمر على مدار يومين في أروشا.

رحب جون بابتيست هافوجيمانا، مدير القطاعات الإنتاجية في مجموعة شرق إفريقيا، بمنتجي الطاقة المستقلين (IPPs) في إفريقيا، وأصحاب المصلحة في تعاقدات الهندسة والمشتريات والإنشاء والتمويل (EPCF)، والمستثمرين، وواضعي السياسات في القمة التي من المقرر أن تشكل مستقبل مجال الطاقة في شرق إفريقيا.

في حديثه في حفل الافتتاح، أشار السيد/ هافوجيمانا إلى أن نسبة توفر الكهرباء في منطقة شرق إفريقيا حاليًا أقل من 50 بالمائة في المتوسط، رغم أن دولًا مثل كينيا تجاوزت نسبة 75 بالمائة. ‎

قال السيد/ هافوجيمانا: ‎“إن أمانة مجموعة شرق أفريقيا تتعاون مع جميع الدول الأعضاء لزيادة معدل توفر ]الكهرباء[. يتحقق ذلك من خلال شبكات الطاقة الكهرومائية الصغيرة المشتركة التي تم إنشاؤها في مواقع استراتيجية على امتداد المناطق الحدودية. كما تعمل مجموعة شرق أفريقيا على إنشاء سوق تبادل الطاقة الإقليمية للموارد المشتركة”.

إن اكتشافات الموارد الوفيرة والمشاريع واسعة النطاق توضح استعداد شرق أفريقيا لتوسيع نطاق السوق بشكل لم يسبق له مثيل. في مؤتمر المائدة المستديرة بعنوان “تزويد شرق أفريقيا بالطاقة – حان الوقت الآن”، ناقش بعض من رواد القطاع العام وقطاع المرافق من ملاوي وكينيا وأوغندا وتنزانيا الرؤية وخارطة الطريق للمستقبل.

قال كوستا روباجوميا، نائب المدير العام لشركة تنزانيا للإمدادات الكهربائية المحدودة، “إن بلدنا يتعامل في المتوسط مع ​​500,000 عميل جديد سنويًا، ولكن نظرًا لأن تنزانيا من بين الدول الاثنتي عشرة الموقعة على ]مواثيق[ المهمة 300، في قمة الطاقة الأفريقية الأخيرة، فإن البلاد تستهدف مضاعفة ذلك العدد إلى ثلاثة أمثاله ليصل إلى 1,6 مليون عميل جديد سنويًا”.

تحت عنوان “ثروة الموارد. توفير الطاقة. فرص الاستثمار”، ستستكشف القمة التي مدتها يومان ما يعنيه هذا العنوان بالنسبة لفرص القطاع الخاص بعمق.

من المتوقع أن يتصدر موضوع التشجيع على استخدام مصادر بديلة للطاقة موضوعات النقاش في القمة، وقد أكد أصحاب المصلحة على أهمية تنويع مصادر الطاقة لضمان استقرار شبكات الطاقة ودعم التوسع الصناعي على نطاق كبير وتوليد الطاقة للأغراض التجارية والصناعية.

قال جوزيف سيرور، المدير الإداري والرئيس التنفيذي لشركة كينيا للطاقة والإضاءة (KPLC)، إن دول شرق إفريقيا يجب أن تبتعد الآن عن الاعتماد المفرط على مصادر الطاقة الكهرومائية، وذكر أن تغيرات المناخ وتقلبات أنماط الطقس أدت إلى انعدام الثقة في الاعتماد على الطاقة الكهرومائية، ولذلك يجب على منطقة مجموعة شرق إفريقيا الآن أن تفكر في مصادر الطاقة المساعدة مثل الطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والغاز الحيوي.

ترحب قمة التعاون في مجال الطاقة في شرق أفريقيا بالسياسيين والقادة البارزين من جميع أنحاء منطقة مجموعة شرق إفريقيا وقطاع الطاقة فيها حيث إنهم يجتمعون في هذه القمة مع مطوري الأعمال في القطاع الخاص لتشكيل مستقبل مجال الطاقة في شرق إفريقيا.

وزعته مجموعة إيه بي أو نيابة عن إنيرجي نت ليمتد.

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تسهيل الاستثمار في الطاقة في الاقتصادات سريعة النمو – أقامت مؤسسة إنرجي نت منتديات استثمارية وحوارات تنفيذية لقطاعات الطاقة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية – في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا وفي جميع أنحاء أفريقيا وأمريكا اللاتينية.

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نشتهر بمنتدى إفريقيا للطاقة، وهو يُعد مكان اجتماع تطوير الأعمال الأقدم لكبار صناع القرار في قطاع الطاقة في أفريقيا. ومن بين قمم الاستثمار الرائدة الأخرى أيضًا التي تقدم وجهات نظر استراتيجية حول المشهد الاستثماري وإعداد المشاريع هي قمة التعاون في مجال الطاقة في تنزانيا (Tanzania Energy Cooperation Summit)، وقمة التعاون في مجال الطاقة في شرق أفريقيا (East Africa Energy Cooperation Summit)، وقمة التعاون في مجال الطاقة في غرب أفريقيا (West Africa Energy Cooperation Summit)، وقمة إتش 2 إفريقيا (H2 Africa)، وقمة التكنولوجيا البحرية في أفريقيا (Offshore Technology Africa)، وقمة باورينج أفريقيا (Powering Africa)، ومنتدى الطاقة في أمريكا اللاتينية (Latin American Energy Forum)، ومؤتمر ومعرض الغاز في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (Latin American & Caribbean Gas Conference and Exhibition). تضم محفظة الفعاليات أيضًا قمة ياس! يوث للطاقة (YES! Youth Energy Summit) ويوم ياس! يوث للطاقة (YES! Youth Energy Day) بهدف إنشاء منصة وشبكة لتعزيز المهارات والاتصالات والجاهزية للأعمال لدى الجيل الجديد من رواد الطاقة في إفريقيا.

إن التركيز على الشراكات بين القطاعين العام والخاص يوفر لنا صورة واضحة وذات قيمة يمكننا من خلالها تقديم وجهات نظر مستقلة ودعم أنشطة تطوير الأعمال للشركات من جميع أنحاء العالم التي تعمل في هذه الأسواق سريعة النمو.

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