‫كلية إيستمان للموسيقى بجامعة روتشستر تنجح في دخول تصنيف QS لأفضل الجامعات على مستوى العالم

روتشستر، نيويورك, June 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — تفتخر كلية إيستمان للموسيقى بجامعة روتشستر بإدراجها في تصنيف QS المرموق الذي يضم أفضل الجامعات على مستوى العالم وذلك لعام 2024. احتلت كلية إيستمان المرتبة الثالثة في أمريكا الشمالية والمرتبة الحادية عشر على مستوى العالم، لتنضم إلى قائمة من المؤسسات الموسيقية الرائدة في المملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين وفنلندا والدنمارك والمجر.

وعلى مدار فترة زمنية امتدت لأكثر من قرن، مثلت كلية إيستمان للموسيقى منارة للتميز في تعليم الموسيقى والأداء الراقي. وانطلاقًا من الركائز الأساسية التي تعتمد عليها كلية إيستمان والمتمثلة في تعليم الفن الراقي ومهارات القيادة وتوفير المنح الدراسية والاهتمام بالمجتمع، قامت الكلية بخلق بيئة متنوعة تساعد على ازدهار الموسيقى ليس فقط داخل قاعاتنا ولكن يتردد صداها أيضًا في كل مكان، مما يؤدي إلى إثراء حياة الأشخاص وتعزيز مشاركتهم. تشتهر الطلبة بنهجها الشامل في تعليم الموسيقى، ودمج أساليب التدريب الموسيقي الدقيقة مع الدراسات الإنسانية وتعليم مهارات القيادة والتجارب التي تشمل تخصصات متعددة. يؤدي هذا الالتزام بتطبيق التعليم الشامل إلى تخريج ما هو أكثر من مجرد موسيقيين ماهرين فحسب، بل أفرادًا يتمتعون بخبرات جيدة ومستعدين لتطويع مواهبهم من أجل إحداث تأثير إيجابي على المجتمعات وإلهامها في جميع أنحاء العالم.

وفي هذا السياق، علق عميد الكلية/ جمال چيه روسي على منظومة وروح الكلية والتقدير الذي حصلت عليه مؤخرًا: “كلية إيستمان للموسيقى هي مجتمع نابض بالحياة يضم مجموعة من أفضل الموسيقيين في العالم يعملون على تحسين مستواهم معًا. لقد كان تفانينا الذي دام قرنًا من الزمان والتزامنا بإعلاء القيم الجوهرية للفن وتوفير المنح الدراسية وتنمية مهارات القيادة والاهتمام بالمجتمع بمثابة الأساس الذي بنى عليه خريجونا مسارهم المهني المؤثر في جميع نواحي الموسيقى، كما نجحوا في إثراء العالم من خلال موسيقاهم. يؤكد هذا الاعتراف من قبل تصنيف QS العالمية مدى التزامنا ورسالتنا الرامية لتشكيل مستقبل الموسيقى من خلال التميز الفني والعلمي والقيادة الإبداعية.”

. كما أشارت جين جاتوود، نائبة عميد المشاركة العالمية بجامعة روتشستر، إلى أهمية هذا الإنجاز: “يؤكد إدراج كلية إيستمان للموسيقى في تصنيف QS العالمي على مدى تأثيرنا والمكانة الأكاديمية التي وصلنا إليها على مستوى العالم. ويعد هذا الاعتراف بمثابة شهادة على تفاني أعضاء هيئة التدريس وموهبة طلابنا، مما يعكس دورنا الرائد في إعداد الجيل القادم من الموسيقيين أصحاب المستوى الرفيع.”

وقد شهد هذا العام أول إدراج لفئة الموسيقى في تصنيف QS لأفضل الجامعات على مستوى العالم. يستند تصنيف QS لكليات تعليم الموسيقى إلى تقييمات شاملة للسمعة الأكاديمية وسمعة أصحاب العمل تساهم بنسبة 80% و20% من الدرجة الإجمالية على التوالي. تلعب معايير مثل جودة الأبحاث والشراكات الإستراتيجية والإبداع والقدرة على توفير فرص العمل أدوارًا محورية في هذا التقييم.

لمعرفة مزيد من المعلومات عن تصنيف QS لأفضل الجامعات على مستوى العالم في مجال الموسيقى، يرجى زيارة الموقع: https://www. topuniversities.com/ university-subject-rankings/ music

لمعرفة مزيد من المعلومات عن كلية إيستمان للموسيقى بجامعة روتشستر، يرجى زيارة الموقع التالي:https://www.esm. rochester.edu/admissions/

للاستفسارات الإعلامية وطلبات الحصول على معلومات إضافية، يرجى الاتصال بالمسؤولة:

جيسيكا كوفمان ، المديرة التنفيذية للتسويق والاتصالات jkaufman@esm.rochester.edu

دانييلا سوسمان ، المديرة التنفيذية للاتصالات الدولية daniella.sussman@rochester.edu

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