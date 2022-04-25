كلية بريتس إمبريال الجامعية إعادة تعريف التعليم عالميا

دبي، الإمارات العربية المتحدة25 أبريل / نيسان 2022/PRNewswire/ — تفتخر كلية بريتس إمبريال الجامعية بفريقها القيادي البارز من التربويين المخضرمين من جميع أنحاء العالم الممثلين لمجلس الإدارة، أصحاب عقود من الخبرة. يتم اعتماد كلية بريتس إمبريال الجامعية من قبل العديد من هيئات الامتحانات المرموقة في المملكة المتحدة وترحب بالطلاب من أكثر من 31 دولة.

تمثل كلية بريتس إمبريال الجامعية بالإمارات العربي المتحدة مركز أكاديمي، وشريك تعليمي لجامعات بريطانية وأوروبية رفيعة المستوى، ومعترف بها عالميا، وتقدم طلبة متحمسين من جميع أنحاء العالم، وبرامج درجة الدكتوراة التي تمنحها هذه الجامعات

تضمن كلية بريتس إمبريال الجامعية جاهزية الطلاب للوظيفة بمهارات العصر الجديد التي تطلع إليها الصناعة مع التخصصات الحرفية في مجالات الأعمال والإدارة، والإدارة الهندسية، والذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، وتكنولوجيا المعلومات، والفعاليات والرياضة، وإدارة الضيافة والرعاية الصحية، وما إلى ذلك.

تعد كلية بريتس إمبريال الجامعية منصة عالمية لدعم أحلام وطموحات الطلاب العالمية، تضم أعضاء هيئة التدريس والطلاب من جنسيات مختلفة، وشهادات معترف بها دوليا من جامعات دولية مرموقة رفيعة المستوى، وتتيح خيارات التنقل من مكان إلى آخر عالميا.

تعتبر الشهادات الجامعية الأعلى تصنيفا والمعتمدة عالميا، ونقل الحرم الجامعي الأم إلى المملكة المتحدة وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية مع البقاء بعد الدراسة وتوافر فرص العمل، والقدرة على العمل أثناء الدراسة في الإمارات العربية المتحدة، ومنهجية التدريس المختلطة إلى جانب المنح الدراسية والدفع المرن، هي العوامل المميزة لكلية بريتس إمبريال الجامعية.

قال السيد فينيت روغاني، مدير كلية بريتس إمبريال الجامعية: “تجسد كلية بريتس إمبريال تحول المجتمع عبر تمكين الأفراد من خلال سحر التعليم العالي في العصر الجديد. نتصور مجتمعا من خريجي كلية بريتس إمبريال الجامعية، الذين سيقودون الثورة الصناعية الجديدة ويوجهون طموحاتهم لتشكيل عالم أفضل. تتمثل رؤيتنا في أن نكون تلك المؤسسة الأولى للتعليم العالي والبحث العلمي التي تحول الطلبة العالميين إلى قادة عالميين.”

تعد هذه الجامعة مع توافرها على أفضل المرافق الأكاديمية في الدولة، كلية بريتس إمبريال الجامعية مكانا ممتازا للعثور على اهتماماتك الأكاديمية المفضلة واستكشاف اهتمامات جديدة.

الجامعات الشريكة:

مدرسة أوكليا لإدارة الأعمال، فرنسا الجامعة الدولية للعلوم التطبيقية، ألمانيا، وجامعة لندن ساوث بانك، المملكة المتحدة (شهادة مزدوجة) جامعة سان أنطونيو الكاثوليكية بمرسية، إسبانيا

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كلية بريتس إمبريال الجامعية

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