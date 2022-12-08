‫لإثراء عالم الدهانات والألوان،”دهانات الجزيرة” تتبادل أحدث خبراتها ومعارفها في المؤتمر العربي الثاني للدهانات 

RIYADH, Saudi Arabia, 8 ديسمبر / كانون أول 2022/PRNewswire/ — برعاية الاتحاد العربي لمنتجي الدهانات، تُشارك “دهاناتالجزيرة“، الشركة الرائدة في عالم الدهانات والألوان والحلول الإنشائية في المملكة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سلسلة معرفية زاخرة بالتطور والجودة، بحضورها للمؤتمر العربي الثاني للدهانات والمُقام في دولة الأردن، بوصفها راعيًا بلاتينيًا وعضوًا من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

ينطلق المؤتمر العربي في سبيل تحقيق غايات وآمال تدعو لوضع أساساتٍ تقنية وفنية لتصنيع الدهانات، وذلك بتقديمه سبيلًا داعمًا للأبحاث المتعلقة بالتطوير التقني والفني، ليصبح حلقة الوصل ما بين المعرفة النظرية والخبرة التطبيقية، ومحلًا يربط بين ذوي الاختصاص في مساحةٍ واسعة لبناء عالمٍ ينافس العالم.

وتسعى “دهانات الجزيرة” لمواكبة كل جديد في عالم الصناعة، بمشاركاتٍ متنوعة تدعم النهضة العمرانية محليًا وعربيًا، من خلال تركيزها على قيمة الجودة العالية في جميع المنتجات، لتبلغ رضا العميل وتحقق حاجته، وتساهم في إحداث نقلةٍ نوعية بابتكارها المتواصل لتقنيات حديثة تواجه تحديات المستقبل، وذلك من خلال عدد من الإنجازات من ضمنها تأسيسها للأكاديمية الأولى المختصة بالتعليم والتدريب في مجال تصنيع وتطبيق الدهانات، وبلوغها طاقة إنتاجية تتجاوز 400 ألف طن سنويًا، بمنتجاتٍ تتنوع وتزداد تميزًا عامًا بعد عام.

عن “دهانات الجزيرة “

أُسست شركة «دهانات الجزيرة» عام 1979 في الرياض باعتبارها شركة متخصّصة في تصنيع وإنتاج وتصدير دهانات عالية الجودة، ووفق أعلى معايير الاستدامة والأمن البيئي. نجحت الشركة، على مدى العقود الماضية، في ترسيخ ريادتها بصفتها واحدةً من أبرز الشركات المصنّعة للدهانات والأصباغ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بإنتاج يتخطى 400,000 طن سنويًا، وأكثر من 650 صالة عرض داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

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