‫‫لونجي توسع نطاق انتشارها باتفاقيات توزيع متعددة لـ 500 ميجاواط من ألواح Hi-MO 6 خلال القمة العالمية لطاقة المستقبل 2023

ABU DHABI, UAE, 31 يناير / كانون الثاني 2023/PRNewswire/ — وقعت «لونجي – LONGi» وموزعيها على طلبات لشراء 500 ميجاواط من ألواح «Hi-MO 6 » خلال القمة العالمية لطاقة المستقبل « WFES 2023 » لإظهار جاذبيتها المذهلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تم توقيع اتفاقيات التوزيع الجديدة مع كلٍ من «باور إن صن – Power N Sun » و «نانو صن – Nanosun » و«إي جي أس – AGS » و«باور سيتي – Power City » و« نون للطاقة المتجددة – Noon For Renewable Energy » من الشرق الأوسط وشركاء آخرين مقربين من إفريقيا وآسيا الوسطى. يفتح التوقيع فصلاً جديدًا لشركة لونجي في الشرق الأوسط وإفريقيا وأسيا الوسطى، في عام 2023 .

وبهذه المناسبة، قال جيا تشاو، رئيس لونجي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأسيا الوسطى “نحن سعداء للغاية لتوسيع بصمتنا في منطقة الشرق الأوسط مع بعض الموزعين الرائدين. تلتزم لونجي بتوفير منتجات وحلول تتمحور حول العملاء. من خلال شبكة التوزيع الواسعة هذه، يمكننا ضمان وصول أكبر لعملائنا. نعتقد أن ألواح « Hi-MO 6 » ستسمح لنا بتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائنا وخلق تجربة جديدة في مجال الطاقة الخضراء “.

وأضاف: “في لونجي ، نؤمن إيماناً راسخاً بأن مكافحة تغير المناخ وتحقيق صافي انبعاثات صفرية هي ما نحتاجه اليوم. نحن على استعداد للتعاون مع الشركاء لتسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة في الشرق الأوسط. سنساهم بنشاط في هدف المنطقة المتمثل في مستقبل خالٍ من الكربون “.

تعتمد عائلة منتجات « Hi-MO 6 » من لونجي على تقنية خلايا «HPBC» عالية الكفاءة. إن تقنية «HPBC» هي عبارة عن جيل جديد من تقنية الخلايا الشمسية عالية الكفاءة التي تستخدم تصميمًا خالياً من خطوط التوصيل (Busbars) الأمامية ويمكنها تحسين امتصاص الضوء للخلية وقدرات التحويل الكهروضوئي إلى حد كبير عن طريق ضبط الهيكل الداخلي للخلية وبالتالي زيادة طاقة خرج اللوح بشكل فعّال .

تتميز ألواح « Hi-MO 6 » بمظهر محسن لأنها تبسط التعقيد وتعيد تعريف المفهوم الجمالي للألواح الكهروضوئية. إنه يعرض أداء أفضل لأنه يحسن قدرة التحويل الكهروضوئي للوح من خلال التحسين الشامل. توفر ألواح «Hi-MO 6» موثوقية أكبر حيث تتبنى خلية «HPBC» تقنية اللحام الخلفي الكامل لتحسين مقاومة الألواح للشقوق الدقيقة بشكل فعال. في نفس الوقت، إن ألواح «Hi-MO 6» قادرة على التحسين الذكي والسلامة الفعالة من خلال المحسن الذكي المدمج بها.

تتوفر ألواح «Hi-MO 6» بأربع مجموعات هي: المستكشف، والعلم، والوصي، والفنان .

ينما يسعى الشرق الأوسط جاهدًا لتحقيق هدفه في مجال الطاقة المتجددة، كان هناك زيادة في الطلب على التقنيات الكهروضوئية عالية الكفاءة. سيشهد الشرق الأوسط تغلغلًا أكبر وتوافراً أوسع لتقنية لونجي الفعالة عبر شبكة التوزيع الواسعة التي ستساعدها على التحرك نحو مستقبل أكثر استدامة

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حول لونجي

تأسست «LONGi» في عام 2000 وهي مكرسة لتصبح الشركة الرائدة في العالم في مجال تقنيات الطاقة الشمسية. تُركز لونجي على خلق قيمة مدفوعة بالعميل من أجل تحول شامل للطاقة. أدت مهمة لونجي المتمثلة في “الاستفادة القصوى من الطاقة الشمسية لبناء عالم أخضر” إلى إنشاء خمس قطاعات أعمال. وتشمل هذه رقائق السليكون الأحادي والخلايا والوحدات النمطية وحلول الطاقة الشمسية التجارية والصناعية الموزعة وحلول الطاقة الخضراء ومعدات الهيدروجين. طورت لونجي قدرتها على توفير الطاقة الخضراء، وفي الآونة الأخيرة اعتمدت منتجات وحلول الهيدروجين الأخضر لدعم التنمية العالمية الخالية من الكربون .

لمزيد من التفاصيل، قم بزيارة www.longi.com .

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