ليونيل ميسي، بول بوغبا وليكي مارتنز يحتارون بإعلان كرة القدم الجديد المفعم بالأكشن من لايز

نيويورك، 3 آذار/مارس، 2020 / بي آر نيوزواير / — تطلق شركة لايز، شركة منتجات الأكلات الخفيفة العالمية رقم واحد، حملتها للعام 2020 بإعلان مصور حافل بالنجوم والطاقة العالية يتضمن ثلاثة عمالقة في اللعبة الجميلة. ويتمثل تركيز الحملة على الاحتفال بالشراكة المتواصلة بين لايز ورابطة أبطال الويفا، والتي ستتواصل إلى العام 2021.

الإعلان الذي يبلغ طوله 60 second spot، يتضمن الفائز بالكرة الذهبية ست مرات ليو ميسي، وبطل العالم بول بوغبا ولاعبة العام للويفا للسيدات للعام 2017، ليكي مارتنز، الذين يتشتت انتباههم بشكل غير عادي بالصوت المسيل للعاب لمعجب يفتح أحد أكياس لايز، قبل ثوانٍ فقط من بدء مباراة لكرة القدم. وفي اللحظة التي يسمع فيها الاستاد الرياضي قضمه لأول رقاقة من لايز، يبتعد دوران الرؤوس بعيدًا عن اللعبة حيث يتم جذب المشجعين إلى كيس لايز اللذيذ، ويبدأ السباق بين الأبطال على الرقائق اللذيذة، بينما تبدأ موسيقى 50 ذات الطاقة العالية في اللعب.

وحتى لا يتخلفون عن الركب، ينضم اللاعبون إلى السباق، ويبذلون قصارى جهدهم لتصل أيديهم إلى كيس الرقائق المغريمن لايز. يتنقل بوغباعبر الميدان ويبدأ في تسلق صفوف الاستاد، وتقفز مارتنز من كرسيها المعد للمعلقين عبر نافذة الاستوديو، وأخيراً يضع ميسي يديه على رقاقة منها بأن يعلق نفسه من واحدة من كاميرات الملعب الهوائية.

قال ليونيل ميسي: “كما هو الحال دائمًا، من دواعي سروري أن أكون جزءًا من حملة لايز لهذا العام. لقد تشاركت مع لايز لسنوات عديدة وفي كل عام كانوا يتفوقون على توقعاتي. إن فكرة التعليف في عصا كاميرا هوائية في الملعب لأضع يدي على كيس من أكياس لايزهو بالتأكيد حيلة أصلية.”

وقالت ليكي مارتينز: “كان تصوير إعلانلايزتجربة رائعة. أحب روحلايزمن المرح والفرح التي أرى أنها مرتبطة حقًا بكرة القدم. أنا متحمسة لأن أكون جزءًا من الحملة الأوسع أيضًا وأتمنى حقًا أن يستمتع المشجعون بذلك “.

وعلق بول بوغبا قائلاً: “لقد سُررت بالاشتراك في حملة كرة القدم للايز للمرة الأولى. إنه إعلان ممتع، متفائل، وأنا أحب الموسيقى التي تعزف عليها. حتى أنني بدأت أرقص لوحدي عندما أكون أول من يضع يديه على رقاقة من لايز.”

بالإضافة إلى الإعلان، التقطتلايزبعض اللحظات الحصرية مع كل من لاعبي كرة القدم في الإعلان. تثبت مقاطع الفيديو خلف الكواليس أنه حتى كرة القدم الخارجة عن المألوف لا يمكن أن تصرف الانتباه عن كيس من لايز اللذيذة.

علاوة على ذلك، ستشاهدلايزأكياسها الشهيرة تتحول بتصميمات خاصة من دوري أبطال أوروبا الويفا، حيث يكون لكل نجم من نجوم كرة القدم المشاركين في الإعلان كيس خاص محدود الإصدار.

وعلق سيبنيم إريم، نائب رئيس قسم التسويق في شركةغلوبال فودزفي شركةبيبسيكوقائلاً: “نحن نعلم أن لعبةلايزوكرة القدم هما شيئان يجمعان الناس دائمًا. هذا العام، أردنا زيادة الطاقة وإظهار ما يمكن أن يحدث عند وجود كيس من لايز يجمع الملعب بأكمله معًا في إحدى مباريات دوري أبطال أوروبا الويفا. هذه الحملة تجلب صفات لايزإلى الصدارة وتسلط الضوء على المدى الذي سيذهب به الناس، حتى لاعبو كرة القدم العالميون، للحصول على قطعة من أكثر الوجبات الخفيفة شعبية في العالم!“

بالإضافة إلى الإعلان الجديد والأكياس الجديدة ذات الإصدار المحدود من أكياس لايز، ستكون هناك مواد جديدة خاصة بنقطة البيع للاعبين، بالإضافة إلى المحتوى الاجتماعي، والدعمللحملة. انضم إلى المحادثة عبر الإنترنت باستخدام #LaysUnited

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نبذة حول شركة بيبسي كو

منتجات شركة بيبسي كو يتم الاستمتاع بها من قبل المستهلكين أكثر من مليار مرة يوميا في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم. وقد بلغت إيرادات شركة بيبسي كو الصافية أكثر من 67 مليار دولار في العام 2019، ولدتها محفظة أغذية ومشروبات مكملة تشمل فريتو لاي، غاتوريد، بيبسي كولا، كويكر، وتروبيكانا. وتتضمن محفظة منتجات بيبسي كولا طائفة واسعة من الأطعمة والمشروبات الممتعة المحببة في جميع أنحاء العالم التي تتضمن 23 ماركة تولد أكثر من مليار دولار لكل منها على هيئة مبيعات تجزئة سنوية.

وتقود بيبسيكو رؤيانا أن نصبح الرائد العالمي للوجبات والمشروبات السهلة عن طريق الربح بهدف. ويعكس شعارنا “الربح بهدف” طموحنا بكسب الاستدامة في السوق وغرس الهدف في جميع أوجه أعمالنا التجارية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.pepsico.com