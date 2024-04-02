‫مؤسسة توني إلوميلو تعلن عن المجموعة العاشرة من برنامج ريادة الأعمال – تمويل 20,000 رائد أعمال في جميع أنحاء أفريقيا

تم الإعلان عن المجموعة العاشرة من برنامج ريادة الأعمال التابع لمؤسسة توني إلوميلو؛ تم تمثيل أكثر من 50 قطاع أعمال من مختلف قطاعات أعمال الزراعة إلى التكنولوجيا؛ تم تمويل 20,000 رائد أعمال من 54 دولة في جميع أنحاء أفريقيا خلال 10 سنوات – وهو ضعف الهدف الأصلي.

لاغوس، نيجيريا- 2 أبريل 2024 – أعلنت مؤسسة توني إلوميلو، المؤسسة الخيرية الرائدة التي تعمل على تمكين رواد الأعمال الأفارقة الشباب من جميع البلدان الأفريقية الأربعة وخمسون، عن رواد الأعمال الناجحين في اختيارها العاشر لبرنامج ريادة الأعمال التابع لمؤسسة توني إلوميلو.

وترفع هذه المجموعة الجديدة عدد رواد الأعمال الأفارقة الشباب الذين تلقوا التمويل والتوجيه ودعم بناء القدرات من المؤسسة إلى 20,000، وهو ضعف الالتزام الأولي. قامت مؤسسة توني إلوميلو بصرف مبلغ 100,000,000 دولار أمريكي مباشرة لرواد الأعمال الأفارقة الشباب، الذين خلقوا أكثر من 400,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما ساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي والتنمية في أفريقيا. 45% من هؤلاء المستفيدين هم من النساء، مما يؤكد التزام المؤسسة بإدماج الجنسين وتحقيق المساواة بينهما.

من بين رواد الأعمال السابقين الذين تم اختيارهم في جميع أنحاء أفريقيا:

ستيلا سيجانا (Stella Sigana)، وهي مؤسِسة تقنيات النفايات البديلة من كينيا، تنتج قوالب الوقود عن طريق تحويل النفايات العضوية والفحم من الأحياء الفقيرة، وتخصص جزءًا من الإيرادات لتوفير التعليم والتدريب على المهارات والتوظيف للفتيات المراهقات والشابات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18-24 عامًا. منذ اختيارها، أنشأت ستيلا 12 فرصة عمل، وحققت إيرادات تزيد عن 79,000 دولار، وأعادت تدوير أكثر من 500 طن من النفايات محولة إياها إلى قوالب وقود للطهي. كما عمل نموذج أعمالها على تمكين المئات من رائدات الأعمال في الأحياء الفقيرة في كينيا، وسمح لهن بتأسيس أعمال تجارية من خلال بيع منتجاتها مباشرة إلى مجتمعاتهن، وبالتالي زيادة دخل الأسرة ورفاهتها بشكل كبير.

فيتال سونوفو (Vital Sounouvou) من بنين، هو مؤسِس اكسبورتيونتي (Exportunity)، وهي منصة للتجارة الإلكترونية تعمل على تعزيز فرص التصدير للأفارقة من خلال ربط المنتجين بالتجار. ومن خلال شركة اكسبورتيونتي، أشرك سونوفو أكثر من 750 عميلًا، وأنشأ قاعدة بيانات تضم 85,000 شركة تتاجر مع إفريقيا. وقد وظف 32 شخصًا.

نورا شينان (Nora Chaynane)، رائدة أعمال مغربية، ومؤسِسة شاين سبيس (Shine Space)، وهي مبادِرة اجتماعية تعليمية تهدف إلى سد الفجوة المعرفية وتوجيه الطلاب نحو المسار الوظيفي الصحيح، تساعد الشباب المغاربة على تطوير المهارات التقنية ومهارات التعامل مع الآخرين بما يتجاوز متطلبات المناهج المدرسية. قامت نورا من خلال شاين سبيس بصقل مهارات أكثر من 2,500 شاب مغربي وتأهيلهم.

منذ إنشائها في عام 2010، كانت مؤسسة توني إلوميلو رائدة في اتباع نهج مبتكر لغرس وتمكين وتعزيز التواصل بين رواد الأعمال الشباب في جميع أنحاء أفريقيا. بالاعتماد مباشرة على رحلة المؤسس توني إلوميلو في ريادة الأعمال، تعمل المؤسسة على جعل الحظ مقسمًا بديموقراطية، ونشر الفرص، من خلال نهج محايد في القطاعات، وقد طورت بنية أساسية مخصصة تصل إلى كل بلد في أفريقيا. تنطلق المؤسسة من فلسفة مؤسسنا المتمثلة في الرأسمالية الأفريقية، والتي تدعو إلى ضرورة قيام القطاع الخاص، وخاصة رواد الأعمال، بدور محوري في تنمية أفريقيا.

إن القدرة القوية للمؤسسة على الوصول إلى رواد الأعمال عبر المناطق الجغرافية والقطاعات مكنتها من إجراء شراكات مبتكرة مع الاتحاد الأوروبي (EU)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ​​واللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC)، وحكومة الولايات المتحدة عبر مؤسسة التنمية الأفريقية الأمريكية (USADF)، ومنظمة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ (OACPS)، والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، ومؤسسة تمويل التنمية الألمانية (DEG)، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وبنك التنمية الأفريقي (AfDB)، ووكالة تنمية مدينة سيمي، وجوجل، مع برامج مخصصة بما في ذلك استهداف تمكين المرأة والنمو في الدول غير القوية. بناءً على شراكتها الحالية مع وكالة تنمية مدينة سيمي، ستقوم مؤسسة توني إلوميلو بتمويل 100 رائد أعمال شاب إضافي من جمهورية بنين في عام 2024.

أفاد توني أو. إيلوميلو قائلاً: “في الوقت الذي نحتفل خلاله بعقد من التأثير، أشعر أنني فخور للغاية بالرحلة المذهلة التي شرعنا فيها. يمثل رواد الأعمال لدينا القوة الدافعة وراء التحول الاقتصادي في أفريقيا، ولا تزال مرونتهم وعزمهم وابتكارهم مصدر إلهام لنا جميعًا. أصبح مستقبل قارتنا أكثر إشراقا بسبب جهودهم”.

كجزء من التزام مؤسسة توني إلوميلو بدعم الشباب الأفارقة، فإن الفرص المستمرة التالية مفتوحة حاليًا للطلبات المقدمة من رواد الأعمال الشباب من جميع أنحاء أفريقيا على موقع TEFConnect رابط (https://TEFConnect.com/):

مبادرة ريادة الأعمال النسائية من أجل أفريقيا (WE4A)، شراكة بين الاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي ومؤسسة توني إلوميلو

برنامج أجوكا لريادة الأعمال، وهو عبارة عن شراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة توني إلوميلو في رواندا

يلقى رواد الأعمال الأفارقة تشجيعًا على التقدم لهذه المبادرات لتلقي التدريب، والتوجيه، والوصول إلى الشبكات، والحصول على التمويل.

لمعرفة المزيد عن برنامج ريادة الأعمال التابع لمؤسسة توني إلوميلو “عِقد من التأثير” يرجى الاطلاع من هنا (https://apo-opa.co/3IULYeS). يمكن العثور على قصص نجاح هؤلاء المستفيدين من هنا (https://apo-opa.co/3VzIx4X)، ويمكن الاطلاع على التفاصيل الكاملة للمستفيدين من المؤسسة في جميع أنحاء أفريقيا من هنا (https://apo-opa.co/3TOQCkS). لمزيد من الأفكار حول مبادراتنا المؤثرة، ومراحلنا الأساسية، والقصص التحويلية لرواد الأعمال في جميع أنحاء أفريقيا، تعمق في تقاريرنا السنوية من هنا (https://apo-opa.co/43xk2r6).

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حول مؤسسة توني إلوميلو

مؤسسة توني إلوميلو هي المؤسسة الخيرية الرائدة التي تعمل على تمكين جيل جديد من رواد الأعمال الأفارقة، والقضاء على الفقر، وتحفيز خلق فرص العمل في جميع البلدان الأفريقية الأربعة وخمسون، وزيادة التمكين الاقتصادي للمرأة. منذ إطلاق برنامج مؤسسة توني إلوميلو لريادة الأعمال في عام 2015، أتاحت المؤسسة إمكانية الوصول إلى أكثر من 1,5 مليون شاب أفريقي في مركزها الرقمي، TEFConnect، وصرفت أكثر من 100 مليون دولار أمريكي تمويلًا مباشرًا لـعدد 20,000 شاب وشابة أفريقية، الذين أنشأوا بشكل جماعي أكثر من 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.