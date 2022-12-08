‫مؤسسة Algorand تكشف النقاب عن خطط 2023 في Decipher 22 ‘دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 8 ديسمبر / كانون أول 2022 /PRNewswire/ — شهد الحدث الذي استمر على مدار يومين تجمع 2000 شخص شخصيًا في مركز التشفير العالمي في دبي، مما يجمع مجتمعًا شاملًا من البناة والمؤسسين والمستثمرين وأصحاب المصلحة الاستراتيجيين العمل من أجل فك رموز المستقبل على بلوكتشين Algorand. يضمن الاختتام الناجح لـ Decipher، كما أعلن عنه مؤسسة Algorand ، عددًا من الجلسات العملية وفرص التواصل والمحادثات التي تستكشف حالات الاستخدام الجديدة عبر مساحة Web3.0 و DeFi بما في ذلك العملات المستقرة والهويات الرقمية واقتصاد المنشئ والمزيد.

كان مؤسس Algorand سيلفيو ميكالي والرئيس التنفيذي لمؤسسة Algorand ستاتشي واردن متحدثين مميزين يمثلون Algorand ، إلى جانب أكثر 130 من قادة الصناعة ، بما في ذلك أمثال الرئيس التنفيذي لشركة Napster جون فلاسوبولوس، ومؤسسة Quantum Temple ليندا آدمي، ومؤسس Arrington Capital مايكل أرينجتون.

تضمنت النتائج الرئيسية من حدث Decipher 2022 عددًا من الإعلانات الرئيسية المحيطة بالتوسع المستمر في اعتماد تقنية Layer-1 المستدامة والآمنة من Algorand . وشملت الإعلانات الرئيسية:

· تم تقديم مشروع جديد Algorand Ventures بواسطة Ryan Terribilini ، رئيس تمويل النظام البيئي لمؤسسة Alogrand ، والذي يتطلع إلى توفير التمويل والدعم المستمر لكبار البناة والمستثمرين في نظام Algorand البيئي.

· يهدف إطلاق المنصة التي تم العثور عليها حديثًا Kokua ، كما أعلنت عنه خدمات الكوارث في سانت فنسنت دي بول، إلى دعم وتوفير تمويل الإغاثة الذي أنشأته AID: Tech والاستفادة من سلسلة Algorand blockchain . سيتم إطلاق التطبيق للمساعدة في أعاصير تينيسي الشتوية القاتلة لعام 2021.

· تم دعم USDC على Algorand (USDCa) أعلن من قبل Algorand Foundation ، ليتم دعمه على Binance ، أكبر منصة لتبادل العملات الرقمية في العالم.

· كلا Folks Finance و Tinyman من بروتوكولي DeFi الرائدين اللذين يعملان على Algorand ، عن إطلاق بروتوكولات V2 الخاصة بهم.

· تم الإعلان عن استراتيجية شراكة بين Hivemind Capital المستثمر في النظام البيئي لشركة Algorand والعلامة التجارية الرائدة في مجال الرياضات الإلكترونية Fnatic ، بعد الإعلان عن صندوق Hivemind Capitals بقيمة 1.5 مليار دولار العام الماضي.

· تم تقديم محفظة Web3.0 التجريبية الجديدة المبنية على Algorand blockchain Inkey ، بواسطة New Computer Corporation (NCC) .

· خبر مؤسسة Algorand Foundation تعيين Anil Kakani كرئيس لها في الهند، حيث سيقود مبادرة AlgoBharat . تهدف المبادرة إلى توسيع نطاق اعتماد Algorand في جميع أنحاء المنطقة، مع تقديم تسعة من الشركات التي مقرها الهند بالفعل في Decipher .

· تم الإعلان عن إطلاق Licit من قبل Abris.io ، بالتفصيل على منصة Web3.0 التي ستنظر في التحقق من الأصول الرقمية في Algorand .

· أعلن مزود خدمة التمويل الأصغر Y9 ، المرخص من قبل البنك المركزي التنزاني، عن خططه لدمج Algorand عبر منتجاته المحمولة، سعيًا وراء تعزيز الشمول المالي الهادف عبر الدول الأفريقية.

· تم الإعلان عن تعاون تاريخي لمرة واحدة في العمر بين Borderless Capital والفنانين Nancy Baker Cahill و Sophia the Robot ، حيث تم عرض عمل فني دائم للواقع المعزز في كل من Decipher 2022 و Art Basel Miami Beach 2022 في وقت واحد، والذي يتم بيعه بالمزاد العلني حتى 4.12.2022 على المنصة المبنية على الخوارزميات Aorist .

· أعلن مشروع Algorand NFT الرائد Al Goanna عن شراكته مع منصة الترخيص المتزامن Dequency لإطلاق مجموعة NFT السمعية والبصرية الفريدة من نوعها – “ The Lost Goanna “. تم عرض القطع ذات الإصدار المحدود التي تعرض Milky Chance للبيع بالمزاد في Decipher 2022 .

إن إنشاء اقتصاد عالمي بلا حدود مع إبراز الشمولية في مساحة لامركزية هو المهمة الرئيسية لمؤسسة Algorand ، المدعومة بالكامل من قبل Algorand blockchain . تقود تقنية Layer-1 التي لا تضاهى من Algorand الطريق لحالات استخدام البلوكتشين بشكل سريع وعديم الاحتكاك ومستدام، مما يجعلها الخيار الرائد لآلاف المشاريع على مستوى العالم. لمعرفة المزيد عن مؤسسة Algorand ، اضغط هنا . لمعرفة المزيد حول Decipher ، اضغط هنا .