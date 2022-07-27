‫مؤسسة Internet Society تعلن عن تمويل قدره 1.5 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة لتعزيز مرونة الإنترنت 

وأشارت سارة أرمسترونغ، المديرة التنفيذية لمؤسسة Internet Society ، إلى أن “الاتصال بالإنترنت يصبح أداة حيوية عند وقوع الكوارث، سواء بالنسبة للمحتاجين أو المستجيبين لحالة الطوارئ “. “من خلال هذه المنح، نهدف إلى دعم المجتمعات للحد من نقاط الضعف وبناء القدرات والمرونة للتنقل في حالات الطوارئ المستقبلية.”

وتشمل الأمثلة على أنواع المشاريع التي ستدعمها المؤسسة ما يلي: دعم تطوير شبكات مؤقتة للاستجابة للأزمات، وحماية مراكز البيانات ونقاط تبادل الإنترنت من التهديدات البيئية، وتعزيز الكابلات و/أو المحطات تحت سطح البحر، ودعم مقدمي خدمات الإنترنت ( ISPs ) لرفع مستوى البنية التحتية.

تشمل المنظمات التي تنفذ حاليًا مشاريع في جميع أنحاء العالم من خلال برنامج منح المرونة Help.NGO و NetHop و Télécoms Sans Frontières .

سيفتح برنامج المرونة للتطبيقات بين 25 يوليو و 19 أغسطس. وستقدم منح تصل إلى 500000 دولار من دولارات الولايات المتحدة للمشاريع التي تصل مدتها إلى 12 شهرًا.

يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول المنحة بما في ذلك عملية تقديم الطلب على: https://www.isocfoundation. org/grant-programme/ resiliency-grant-program/

نبذة عن The Internet Society Foundation :

تأسست مؤسسة Internet Society في عام 2019 لدعم الفرق الإيجابي الذي يمكن أن تحدثه الإنترنت للناس في كل مكان. وإذ تسترشد المؤسسة برؤيتنا لشبكة الإنترنت للجميع، فإنها تدافع عن الأفكار وتمكن المجتمعات المحلية من إطلاق العنان لإمكانات شبكة الإنترنت في التصدي للتحديات الناشئة في العالم. وبالتركيز على خمسة مجالات برنامجية ، تقدم المؤسسة منحًا إلى فروع مجتمع الإنترنت، فضلًا عن المنظمات غير الربحية والأفراد المكرسين لتوفير وصول ذي مغزى إلى شبكة إنترنت مفتوحة ومترابطة عالميًا وآمنة وجديرة بالثقة للجميع.