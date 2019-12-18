مايندتري تدشن مركزًا للخبرات التقنية الشاملة بالتعاون مع بي تي سي

يوفر مركز إيمرسيف أورورا فرصًا لتحسين خبرات العملاء من خلال نقاط الاتصال الواقعية المعززة والافتراضية والمختلطة

وارين، نيوجيرسي، وبنغالور، الهند، 17 ديسمبر/كانون أول، 2019 /PRNewswire/ — أعلنت اليوم مايندتري “ Mindtree “، الشركة العالمية الرائدة في مجال التقنية والتحول الرقمي، عن تأسيس مركز تميز جديد بالهند، يعرف باسم إيمرسيف أورورا “Immersive Aurora”، كموقع لتطوير الخبرات التقنية الشاملة. وتتعاون الشركة مع بي تي سي “PTC”، شركة البرمجيات العالمية، لإطلاق العنان أمام الإمكانيات الجديدة وتحويل التفاعلات عبر خبرات العملاء ونقاط التواصل الخاصة بالصناعة من الجيل الرابع.

وتهدف الاستثمارات في الواقع المعزز والافتراضي والمختلط على إعادة تشكيل الخبرات المتعلقة بخبرات المستهلكين، والمبيعات، والتسويق، والتصميم، والتدريب، والخدمات، وتصوير البيانات. وستستكشف مايندتري وبي تي سي الفرص أمام العملاء العالميين لتنفيذ خبرات التقنية الشاملة على نحو أوسع نطاقًا عبر أعمالها من خلال مزيج من مركز إيمرسيف أورورا التابع لمايندتري وحل الواقع المعزز الصناعي فيفوريا “Vuforia®” الرائد التابع لشركة بي تي سي.

وبهذه المناسبة، أشار ديباشيس تشاترجي “Debashis Chatterjee”، الرئيس التنفيذي لشركة مايندتري، قائلاً: “من خلال خبراتها الرقمية العميقة، كانت مايندتري في طليعة الشركات التي تقدم خبرات محسنة وسياقية للعميل الأخير”. ويضيف، “ومن خلال تدشين مركز إيمرسيف أورورا والشراكة مع بي تي سي، ستتمتع مايندتري بوضع جيد يسمح لها بمساعدة عملائها في تحقيق استفادة سريعة من استثماراتهم التقنية في الوقت الذي يتقارب فيه العالمين الفعلي والافتراضي بشكل متسارع”.

ومن جانبه، كشف جيم هابلمان “Jim Happelmann”، رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة بي تي سي، قائلاً: “تستطيع التقنيات الشاملة تقديم قيمة ملموسة للأعمال، غير إن العديد من العملاء لا يعرفون أي من التطبيقات تحقق أعلى عائد على الاستثمار، وبصراحة لا يعرفون في المعتاد مكان بدء رحلتهم نحو التحول الرقمي”. ويضيف، “ومن خلال هذا التعاون الاستراتيجي مع مايندتري، سنكون في وضع أفضل يسمح لنا بمساعدة العملاء على تحديد حالات استخدام التقنيات الشاملة على نحو سريع بهدف تحقيق أعلى قيمة ومن ثم مساعدتها في تطبيق هذه الحلول في أعمالهم ذات الصلة”.

نبذة عن مايندتري

تعد مايندتري (المعروفة في سوق الأوراق المالية الوطنية الهندية باسم: MINDTREE) شركة عالمية تقدم الخدمات الاستشارية في تقنية المعلومات وتساعد الشركات من اقتران التنفيذ بالسرعة لتحقيق مزايا تنافسية. ومنذ تأسيسها في 1999 وبعد أن أصبحت الآن ضمن مجموعة لارسن آند توبرو جروب كومباني “Larsen & Toubro Group Company” يعتمد أكثر من 350 عميلاً من الشركات على معارفنا المتعمقة لكسر حواجز الانعزال، والاستفادة من التعقيدات الرقمية وتقديم مبادرات جديدة إلى السوق على نحو أسرع. ونتيح لتقنية المعلومات الانتقال بنفس سرعة الأعمال، والاستفادة من التقنيات الآخذة في الظهور وفعالية الخدمات المتكاملة لتحفيز الابتكار في الأعمال. ومن خلال عملنا في 18 دولة وأكثر من 40 مكتب حول العالم، طالما تم النظر إلينا باعتبارنا أحد أفضل أماكن العمل، وهو ما يتجسد يوميًا في ثقافتنا الرابحة التي تتضمن أكثر من 21,000 رائد أعمال، و”عقول مايندتري” التي تشارك روح التعاون والتفاني في العلاقة مع العملاء الأوفياء.

تعد بي تي سي وفوفوريا بمثابة علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة بي تي سي إنك “PTC Inc.” و/أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة والدول الأخرى.

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الهند

سويثا غانيسان “Swetha Ganesan”

مايندتري ليمتد “Mindtree Ltd”

9789061981 -91+

Swetha.Ganesan@mindtree.com

الولايات المتحدة الأمريكية

إريك أرفيدسون “Erik Arvidson”

ماتر “Matter”

4542- 518- 978- 1+

mindtree@matternow.com

أوروبا

إدوارد ستيفنسون “Edward Stevenson”

هوت واير “Hotwire”

7877- 459- 783- 44+

Edward.Stevenson@hotwireglobal.com