مايندتري تعين داياباترا نيفاتيا رئيسًا للعمليات

وارين، نيوجيرسي وبنغالور، الهند، 3 مارس / آذار، 2020 /PRNewswire/ — أعلنت اليوم مايندتري “Mindtree“، الشركة العالمية الرائدة في مجال التحول الرقمي وخدمات التقنية، عن تعيين داياباترا نيفاتيا “Dayapatra Nevatia” في منصب رئيس العمليات بالشركة اعتبارًا من الاثنين الموافق 2 مارس / آذار 2020. وفي إطار منصبه الجديد سيدعم داياباترا الشركة في المرحلة التالية من النمو. وسيكون مقر عمله في بنغالور، الهند.

وبهذه المناسبة، صرح ديباشيس تشاترجي “Debashis Chatterjee“، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب بشركة مايندتري، قائلاً: “يسعدنا الترحيب بداياباترا ضمن عائلة مايندتري. وستضيف خبراته الواسعة بالمجال بالإضافة إلى السجل الحافل من سابق أعماله أصلاً مؤكدًا لمايندتري بينما نواصل خطانا السريعة في رحلتنا نحو النمو الذي محوره العميل”. كما يضيف، “ويعد هذا التعيين بمثابة شهادة على تركيز الشركة على التوسع في قيادتها حول العالم”.

ويتمتع داياباترا بعقود من الخبرات في المجال وانضم إلى مايندتري من شركة أكسنتشر “Accenture” حيث شغل منصب عضو مجلس الإدارة المنتدب ومدير تسليم المراكز التقنية المتقدمة في الهند. وقاد عمليات التسليم لمحفظة الخدمات الكاملة التي تتضمن أنشطة تكامل النظام، والخدمات الرقمية، والاستعانة بجهات خارجية لمعالجة الطلبات، وخدمات البنية التحتية، والخدمات التأمينية عبر المجموعات الصناعية.

كما يحمل داياباترا شهادة البكالوريوس في الهندسة الإلكترونية ودرجة الماجستير في دراسات الإدارة.

نبذة عن مايندتري

تعد مايندتري (المعروفة في سوق الأوراق المالية الوطنية الهندية باسم: MINDTREE) شركة عالمية تقدم الخدمات الاستشارية في تقنية المعلومات وتساعد الشركات من اقتران التنفيذ بالسرعة لتحقيق مزايا تنافسية. ومنذ تأسيسها في 1999 وبعد أن أصبحت الآن ضمن مجموعة لارسن آند توبرو جروب كومباني “Larsen & Toubro Group Company” يعتمد أكثر من 300 عميلاً من الشركات على معارفنا المتعمقة لكسر حواجز الانعزال، والاستفادة من التعقيدات الرقمية وتقديم مبادرات جديدة إلى السوق على نحو أسرع. ونتيح لتقنية المعلومات الانتقال بنفس سرعة الأعمال، والاستفادة من التقنيات الآخذة في الظهور وفعالية الخدمات المتكاملة لتحفيز الابتكار في الأعمال. ومن خلال عملنا في 18 دولة وأكثر من 40 مكتب حول العالم، طالما تم النظر إلينا باعتبارنا أحد أفضل أماكن العمل، وهو ما يتجسد يوميًا في ثقافتنا الرابحة التي تتضمن أكثر من 21,000 رائد أعمال، و”عقول مايندتري” التي تشارك روح التعاون والتفاني في العلاقة مع العملاء الأوفياء.

تعد جميع المنتجات وأسماء الشركات بمثابة علامات تجارية لملاكها المسجلين.

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تانوجا سينغ “Tanuja Singh”

مايندتري ليمتد “Mindtree Ltd”

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ماتر “Matter”

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أوروبا

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