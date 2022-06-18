‫متحف الحرير الوطني الصيني يستضيف منتدى اليوم الدولي للمتاحف مع رؤية جديدة للتنمية

هانغتشو، الصين، 18 يونيو 2022 / PRNewswire / — أعلن متحف الحرير الوطني الصيني ( NSM ) الاختتام الناجح للملتقى الدولي ليوم المتاحف لعام 2022، الذي عقد في 17 مايو للاحتفال بالذكرى السنوية الثلاثين للمتحف تحت شعار “قوة المتاحف: البحث والتعاون والمجتمع”.

يوكاي غو، نائب مدير الإدارة الوطنية للتراث الثقافي في الصين، وليشون آن، نائب رئيس ICOM ، وشودونغ وانغ، مدير متحف Palace ، وهيذر براون، نائبة مدير متحف كليفلاند للفنون، وماكسويل هيرن، دوغلاس ديلون رئيس قسم الفن الآسيوي في متحف متروبوليتان للفنون، وسالي ييركوفيتش، رئيسة اللجنة الدائمة للأخلاقيات التابعة لـ ICOM ، والعديد من الأكاديميين الآخرين الذين شاركوا وألقوا كلمات.

في نهاية الحدث، ألقى الدكتور تشاو فينغ، مدير NSM ، كلمة رئيسية لتسليط الضوء على التقدم والإنجازات التي حققها المتحف على مدى العقود الثلاثة الماضية. كما قدم، مع القيمة الأساسية لمتحف “الأحدث والأوسع والأعمق”، الجوانب الرئيسية الثلاثة – البحث والرقمنة، والتعاون الدولي، والتكامل المجتمعي – تلك الجوانب التي تمهد الطريق للمتحف ليصبح واحد من أفضل المتاحف في الصين.

تمكين البحث والرقمنة في NSM

يقوم NSM ببناء وتحسين منصة المتحف الرقمية الخاصة به وهي “متحف طريق الحرير عبر الإنترنت” بالتعاون مع أكثر من أربعين متحفًا في جميع أنحاء العالم. تسمح هذه المبادرة لعامة الناس بالمشاركة في التجارب الافتراضية بما في ذلك المجموعات الرقمية والمعارض الرقمية والمعرفة الرقمية ومنصة التنسيق عبر الإنترنت.

تمكين التعاون الدولي في NSM

كما شارك NSM بشكل وثيق في التعاون عبر الحدود المختلفة، بهدف تعزيز الأفكار الجديدة التي تولد الابتكار وتساعد المتحف على التفكير خارج الصندوق. في عام 2020، تعاون المتحف مع العلماء والجامعات في الخارج لإطلاق “خريطة الحرير العالمية “.

تمكين التكامل المجتمعي في NSM

لسنوات، كان NSM يشارك أيضًا مع المجتمعات لتعزيز والحفاظ على الحرف اليدوية التقليدية في الصين. عقد المتحف شراكة مع عشاق هانفو (الأنماط التقليدية للملابس التي يرتديها الهان الصينيون) لاستضافة مهرجان هانفو كل أبريل.

كما أتاح المنتدى فرصة فريدة لقادة المتاحف من جميع أنحاء العالم للاجتماع من أجل التبادل المستدام للأفكار والخبرات حول موضوع اليوم الدولي للمتاحف لهذا العام وهو “قوة المتاحف “، بهدف إحداث تغيير إيجابي في عالم المتاحف.

لعرض مقاطع الفيديو الكاملة للمنتدى، يرجى زيارة قناة اليوتيوب الخاصة بالمتحف: https://www.youtube.com/watch? v=DjF4USuhmJs&list= PLGVlY9SCbAsNj_M4_ KouZf6oDc8Ifbzy5