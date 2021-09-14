مجلس الدول المنتجة لزيت النخيل يعقد مسابقة كتابة عن المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة

جاكرتا،إندونيسيا, 13 سبتمبر 2021 /PRNewswire/ — يُفتح الآن باب المشاركة في مسابقة كتابة قصة قصيرة عن “المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة ومزارع نخيل الزيت”.

نظم مجلس الدول المنتجة لزيت النخيل (CPOPC) هذه المسابقة التي تضم المجتمعات والأسر التي تعيش بالقرب من مزراع نخيل الزيت في إندونيسيا، وماليزيا أو في نطاقها، وغيرها من الدول المنتجة لزيت النخيل.

ينتج المزارعون من أصحاب الحيازات الصغيرة أكثر من 40% من إجمالي زيت النخيل في العالم، لذا يجب أن تركز القصص القصيرة على الدور المهم الذي يقوم به المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة في صناعة زيت النخيل، مع توضيح أنهم يواجهون أيضًا تحديات في حياتهم. فقد حان وقت الإقرار بالمساهمات الكبيرة للمزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة في صناعة زيت النخيل من خلال تلبية أحد أهم عناصر أهداف التنمية المستدامة (SDGs) ألا وهو الاستهلاك والإنتاج المستدامان. ومن خلال تنظيم هذه المسابقة، يأمل مجلس الدول المنتجة لزيت النخيل في التعبير عن أهمية تأسيس تحالف دولي من مزارعين نخيل الزيت من أصحاب الحيازات الصغيرة التابعين للدول المنتجة لزيت النخيل بهدف مواصلة تبادل المعلومات والتعاون.

قد تسهم هذه المسابقة في جعل الأفراد يقدرون الدور المهم الذي يقوم به المزارعون من أصحاب الحيازات الصغيرة في توفير زيت نباتي بأسعار معقولة يُستخدَم في مجاليّ الأغذية والطاقة.

قد يحصل المشاركون الفائزون على جائزة بقيمة 1,000 دولار أمريكي وفرصة لمشاركة القصص الواقعية المتعلقة بالجهود التي يبذلها المزارعون من أصحاب الحيازات الصغيرة في إدارة مزارعهم وتوفير حياة كريمة لأسرهم، كما يقدم مجلس الدول المنتجة لزيت النخيل جوائز بقيمة 7,950 دولارًا أمريكيًا لجميع المشاركين الفائزين.

يجوز أن يقدم المشاركون قصصهم التي يتراوح عدد كلماتها بين 500 إلى 750 كلمة بإحدى هذه اللغات: اللغة الإندونيسية، أو اللغة الماليزية، أو اللغة الإنجليزية، أو اللغة الإسبانية، أو اللغة الفرنسية.

يرد فيما يلي الفئات المتاحة:

فرص العمل اللائق، والتعليم، والمجتمع المستدام

القضاء على الفقر، والقضاء التام على الجوع، والصحة الجيدة، ونمو الاقتصاد

العمل المناخي، والبيئة، والتنوع الحيوي

ستُجمع جميع القصص الفائزة وتُنشر في كتاب واحد، والموعد النهائي لتقديم القصص هو 30 سبتمبر 2021. يمكن إرسال القصص القصيرة إلى عنوان البريد الإلكتروني التالي cpopcstorycompetition@ cpopc.org.

لمزيد من المعلومات حول المسابقة، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: https://www.cpopc.org/ events/

الصورة- https://mma. prnewswire.com/media/1612849/ CPOPC_Story_Competition_Flyer_ English.jpg