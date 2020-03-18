مجلس ترخيص ممرضي الطوارئ يمهد الطريق أمام الممرضين عالميا للحصول على ترخيصه في تمريض الطوارئ ويحتفل بيوم الممرضين المرخصين

أوك بروك، 18 آذار/مارس، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلن مجلس ترخيص ممرضي الطوارئ (بي سي إي أن) ( Board of Certification for Emergency Nursing )، المعيار الأساسي لتراخيص التخصصات عبر نطاق الطوارئ بأكمله، عن طريق جديد للممرضين المسجلين والممرضين المؤهلين كالممرضين المسجلين الذين تعلموا أو يعملون خارج الولايات المتحدة، لكي يحصلوا على تراخيص المجلس في تمريض الطوارئ، وتمريض الأطفال، وتمريض حالات الصدمات وتمريض النقل. ترخيص المجلس يتثبت بصورة مستقلة من المعرفة المتخصصة للممرض المسجل وخبرته ويساعد في بقاء هؤلاء الممرضين مواكبين لأحدث صور التقدم والتقنية والممارسات الأفضل في المجال. وهناك مجموعة متنامية من الأبحاث تربط بين ممارسة تمريض الطوارئ وتحسن نتائج المرضى، الممرضين والنتائج التنظيمية.

وقالت جيني شوماكر، المديرة التنفيذية لـبي سي إي أن، ماجستير في إدارة الأعمال، والممرضة المرخصة: “نحن نفتح الأبواب للمرضين والممرضات حول العالم للتثبت من خبرتهم في مجالات تمريض الطوارىء والصدمات والنقل عبر برامج مجلس ترخيص ممرضي الطوارىء التي تحظى بالاحترام والسعي من أجل الحصول عليها.” وأضافت: “عندما يعاني شخص ما من حالة طوارئ صحية أو صدمة، فإن شهادة المجلس هي تأكيد مهم للمرضى وأسرهم وأصحاب العمل والمجتمعات المحلية أن ممرضيهم قد حققوا أعلى معايير التميز السريري والمهني.”

من خلال خبير التقييم والتحقق من الشهادات، CGFNS International، تحدد عملية التقييم الدولية الجديدة للمرشحين السهلة التعامل معها من بي سي إي أن international candidate evaluation ما إذا كان المرشحون المتعلمون و / أو الذين يمارسون العمل خارج الولايات المتحدة أو أقاليمها الذين يرغبون في الخضوع لامتحان شهادةبي سي إي أن (1)، وهو برنامج تعليم التمريض المساوي لشهادة الدبلوم الأميركية، ودرجة الزمالة في التمريض (ADN) أو درجة البكالوريوس (BSN)، و (2) يمتلك ترخيصًا صالحًا وغير مقيد كممرض مسجل أو يحمل ترخيصا مساويا لترخيص الممرض المرخص.

عند الانتهاء بنجاح من مسار التحقق على موقع https://bcen.org/ international-credential- evaluation/ ، سوف يتقدم المرشحون الدوليون مباشرة إلىبي سي إي أنللحصول على أي من شهادات التمريض الطارئة الخمس الخاصة emergency nursing certifications بـبي سي إي أن:

• ممرض الطوارئ المسجل (CEN)

• ممرض مسجل في طب الأطفال (CPEN)

• ممرض مسجل في حالات النقل (CFRN)

• ممرض مسجل معتمد في النقل (CTRN)

• ممرض معتمد في مجال الصدمات (TCRN)

وقالت شوماكر: “يسعدبي سي إي أنالترحيب بالمرشحين الدوليين ودعمهم ونحن نحتفل بيوم الممرضين المسجلين و40 عامًا من العمل مع الممرضين المعتمدين منبي سي إي أن. اعتبارًا من آذار/مارس 2020، هناك ما يقرب من 39،700ممرض طوارىء معتمد، و4،500ممرض معتمد في حالات النقلو 5،300ممرض أطفال معتمدو 250ممرض نقلو 5،200 ممرض صدمات، مع بعض الممرضين الذين يحملون شهادات اعتماد متعددة من بي سي إي أن.

في يوم الممرضات المرخصات، يكرم بي سي إي أن الممرضين الحاصلين على شهاداتبي سي إي أنالخمس على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تقدم مجموعة أدوات محدثة لكتيب تكريم الممرضين Nurse Recognition Toolkit ، ويحتفي بالامتياز والإنجازات وتأثير كل ممرضة معتمدة من بي سي إي أن.

حول بي سي إي أن

طوال عام 2020، يحتفل مجلس الاعتماد المستقل غير الربحي للتمريض في حالات الطوارئ (BCEN®) بأربعين عامًا من برامج شهادة المجلس القوية التي تعززقوة الممرضين المسجلينعبر طيف الطوارئ الذين يساهمون بشكل ملحوظ في رعاية المرضى وسلامتهم ونتائجها. اليوم، ما يقرب من 55,000 شهادة صادرة عن بي سي إي أنيحملها الممرضون المسجلون المتخصصون في حالات الطوارئ للكبار / المختلطة، وحالات الطوارئ للأطفال، والطيران، والنقل البري للرعاية الحرجة، والتمريض في حالات الصدمة. تعرف على المزيد على: bcen.org وتابع بي سي إي أنعلىفيسبوك، لنكدن وإنستاغرام.

حول سي جي أف أن أس

سي جي أف أن أس إنترناشيونال هي أكبر منظمة تقييم الشهادات في العالم لمهن التمريض ومهن الرعاية الصحية المرتبطة بها. تعلم اكثر من خلال زيارة https://www.cgfns.org/about/