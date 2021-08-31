مجموعة فاميكورد تستثمر في بنك الخلايا الجذعية المملوك لشركة سمارت سيلز هولدنغز بالمملكة المتحدة

وارسو، بولندا31 آب/أغسطس، 2021/ PRNewswire/ — وقع بنك بولسكي كوموريك ماسيرزيستينش أس أيه، (بي بي كي أم) الذي يترأس مجموعة فاميكورد الدولية، بنك الخلايا الجذعية الأكبر في أوروبا، اتفاقية تعاقدية مع مالكي الأسهم في شركة سمارت سيلز هولدنغز المحدودة، التي مقرها لندن بالمملكة المتحدة، للاستحواذ على على غالبية الحصص في بنك الخلايا الجذعية الذي يعمل من المملكة المتحدة، الشرق الأوسط (الإمارات العربية المتحدة، لبنان، عمان، البحرين، الكويت وغيرها)، وهونك كونغ.

تم إتمام لاق الصفقة في 4 آب/أغسطس 2021. وبموجبها استحوذت فاميكورد على 84.2 في المئة من أسهم سمارت سيلز هولدنغز. وقد تم تمويل الصفقة من أموالبنك بي بي كي أم الخاصة.

– يسعدنا أن نرحب ببنك آخر للخلايا الجذعية جيد التنظيم وذي كفاءة عالية في مجموعة فاميكورد. هذه خطوة أخرى في استراتيجيتنا نحو تعزيز سوق الخدمات المصرفية لفاميكورد الأوروبية التي تجذب بحد ذاتها أهداف استحواذ متعددة نحن مهتمون بها. من خلال القيام بهذه الخطوة، دخلنا أيضًا إلى أسواق جديدة، وعززنا بشكل كبير مكانتنا في أوروبا ووجودنا العالمي في الأسواق في الشرق الأوسط (الإمارات العربية المتحدة، لبنان، عمان، البحرين، الكويت وغيرها) وهونغ كونغ، حيث تعمل سمارت سيلز هولدنغز.

سنركز على تعزيز أسواق سمارت سيلز هولدنغز في المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة بهدف الوصول إلى المركز الأول خلال العامين المقبلين. نحن نؤمن من خلال مجموعة منتجاتنا المتنوعة، والخبرة العلمية في العديد من البلدان والقوة المالية، أننا سنكون أقوى مزود خدمة للخلايا الجذعية ومنتجات الرعاية الصحية ذات الصلة.

أود أن أضيف أننا مستمرون في السعي للحصول على المزيد من عمليات الاستحواذ من الأسواق الأوروبية وغيرها ، كما يقول جيكوب باران، المؤسس المشارك والمساهم ورئيس مجلس إدارة بي بي كي أم أس يه (الكيان الرائد لمجموعة فاميكورد الدولية.)

ويقول شامشاد أحمد- المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سمارت سيلز هولدنغز:

– يسعدني أن سمارت سيلز هولدنغز أصبحت جزءًا من عائلة فاميكورد للأعمال. نحن على ثقة من أن الجمع بين رعاية العملاء الممتازة ومرافق التخزين ذات المستوى العالمي مع الوصول العالمي لشركة بي بي كي أم وقدراتها البحثية سيوفر للعملاء الحاليين والجدد عروض منتجات لا مثيل لها لحماية صحة أسرهم.

لطالما كانت رؤيانا أن تكون سمارت سيلز هولدنغز مؤسسة عالمية تمكن الأشخاص من تخزين الخلايا الجذعية لأطفالهم لدى شركة تقوم على الأسس العلمية الممتازة والنزاهة.

أنا فخور جدًا بما أنجزته سمارت سيلز هولدنغز معًا، والآن مع النطاق والحضور، نحن أقرب إلى إلهام كثيرين آخرين لتولي مسؤولية صحة أسرهم ورفاهيتها.

تم تأسيس سمارت سيلز هولدنغز المحدودة في العام 2001. وهي أول شركة خاصة لتخزين الخلايا الجذعية في المملكة المتحدة تطلق وحدات الخلايا الجذعية المخزنة لاستخدامها في علاج الأطفال الذين يعانون من أمراض تهدد حياتهم أو إصابتهم بالأمراض المهددة للحياة. منذ إنشائها، أصدرت سمارت سيلز هولدنغز أكبر عدد من العينات لاستخدامها في عمليات زرع الأعضاء من بنك بريطاني خاص لاستخدامها في عمليات زرع الأعضاء في المملكة المتحدة ودول أخرى (21 إصدارًا في 6 دول) من حوالي 40,000 عميل لها. تعمل الشركة في المملكة المتحدة (مختبرها واقع بالقرب من مطار هيثرو بلندن) وإيطاليا وألبانيا والشرق الأوسط وجنوب إفريقيا وكينيا وباكستان وهونغ كونغ. بعد جمعها في موقع الولادة، يتم نقل المواد البيولوجية للتخزين إلى معمل الشركة في المملكة المتحدة.

يقود بنك ولسكي كوموريك ماسيرزيستينش أس أيه مجموعة فاميكورد الدولية، التي تدير بنوك الخلايا الجذعية في أوروبا. بعد الصفقة، ستقوممجموعة فاميكورد بتخزين 610,000 عينة من أكثر من 450,000 أسرة. يتمثل العمل الأساسي لـ فاميكورد في شراء الخلايا الجذعية من دم الحبل السري وأنسجة ما بعد الجنين الأخرى ومعالجتها وتخزينها على المدى الطويل نيابة عن الوالدين (الخدمات المصرفية العائلية). الغرض من هذه الخدمة المصرفية هو توفير الأمن للأسرة في حالة الإصابة بمرض خطير يتطلب زرع الخلايا الجذعية في المتبرع أو أفراد أسرته المباشرين.

مجموعة فاميكورد موجودة الآن في أكثر من 35 دولة أوروبية. وهي تقدم مباشرة خدمات للعملاء في بولندا وتركيا وإسبانيا والبرتغال والمجر ورومانيا وسويسرا وإيطاليا ولوكسمبورغ وألمانيا ولاتفيا وليتوانيا وإستونيا، ومؤخراً في جمهورية التشيك وسلوفاكيا وبريطانيا العظمى والشرق الأوسط (دبي، أبو ظبي، لبنان) وهونغ كونغ. وهي واحدة من الشركات الرائدة في جميع هذه البلدان تقريبًا. بالإضافة إلى ذلك، تقدم المجموعة خدمات للشركاء الذين يستحوذون على عملاء في السويد والدنمارك وصربيا ودول البلقان وإيطاليا وأوكرانيا. يتم تقديم خدمات المجموعة من خلال شبكة من البنوك الخاصة بها ومن خلال البنوك المتعاونة الموجودة في سويسرا والسويد وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى.

في 31 أيار/مايو 2021، وقع بي بي كي أم و فيتا 34 أيه جي- أكبر بنك خاص للخلايا الجذعية في منطقة داس (ألمانيا والنمسا وسويسرا) اتفاقية دمج أعمال. سيتم دمج للأعمال من خلال تبادل أسهم بي بي كي أم بأسهم فيتا 34 التي تم إصدارها حديثًا. ستؤدي مجموعة الأعمال المقترحة إلى إنشاء بنك أقوى للخلايا الجذعية للأسرة في جميع أنحاء أوروبا بإيرادات مجتمعة تبلغ حوالي 67 مليون يورو (استنادًا إلى النتائج المبلغ عنها للعام 2020) وبقيمة سوقية إجمالية تبلغ حوالي 249 مليون يورو (بأسعار الإغلاق اعتبارًا من 28 أيار/مايو 2021).

بالإضافة إلى ذلك، تستثمر المجموعة في تطوير خدمات تصنيع المنتجات الطبية العلاجية المتقدمة ( ATMP (، والتي تعتبر واحدة من أهم التطورات في الطب. تشارك مجموعة بي بي كي أم أيضًا في ما يقرب من 10 تجارب إكلينيكية، حيث تم بالفعل إعطاء أدوية جزء الخلايا الجذعية للمرضى حوالي 700 مرة.

منذ أيار/مايو 2016، تم إدراج بي بي كي أم في السوق الرئيسي لبورصة وارسو.