مجموعة وولتون إنترناشيونال تعرض مقاربة جديدة لبناة المنازل والمطورين العقاريين الرئيسيين لتلبية استراتيجيات الضوء في الأرض لديهم

هونغ كونغ، 27 شباط/فبراير، 2020 / بي آر نيوزواير / — مجموعة وولتون إنترناشيونال، وهي شركة استثمار وأرصدة أراض مقرها الولايات المتحدة real estate investment and land asset company ، تقوم بإدارة أكثر من 160,000 آكر من الأرض عبر الولايات المتحدة وكندا. تقدم الشركة مقاربة للبنائين والمطورين البارزين لتلبية استراتيجياتهم للضوء الأرض بميزة تحقيق المرونة المالية. واستجابة لاحتياجات المستثمرين المتغيرة، عمدت وولتون إلى زيادة تنويع حلولها الاستثمارية عبر حل Builder Option Land Developer Fund (BOLD Fund). .

ومع أكثر من 40 عامًا من الخبرة، فإن النهج المنضبط لمجموعةوولتونوالحل الفريد للصناعة لديها يجذب المستثمرين الذين يسعون إلى تنويع محافظهم الاستثمارية بأصول بديلة alternative assets. توفر الأصول العقارية لمجموعة وولتون، التي تمتد عبر 23 سوقًا رئيسيًا في أميركا الشمالية وتضم 179 مجتمعًا مخططًا له استخدامات وأغراض متعددة، للمستثمرين العالميين فرصًا فريدة للاستثمار في الأراضي تستفيد من النمو الاقتصادي المستقر في هذه المناطق.

العثور على الأرض المناسبة من خلال البحوث الخاصة

في صميم إستراتيجيةمجموعة وولتونللاستثمار في الأراضي land investment strategy ، هو التركيز على الخروج من أراضي ما قبل التطوير. تتبع مجموعة وولتون مقاربة متعددة المراحل نحو الاستثمار في أراضي ما قبل التطوير، وهي عملية تبدأ بتحديد الأرض المناسبة. تمضي وولتون ما لا يقل عن عامين في البحث وتقييم منطقة مستقبلية لتحديد قطع الأرض التي هي في “طريق النمو”. تقوم عملية العناية الواجبة متعددة الطبقات بتحليل العوامل البيئية والجغرافية والسياسية والاقتصادية لتحديد الإمكانيات الإنمائية لمشروع الأرض.

بالتزامن مع عملية العناية الواجبة الصارمة مع أطراف ثالثة مستقلة، ستشرك وولتون شركة بناء رئيسية أميركية (“شركة بناء”) لتقييم الممتلكات الجديدة، ومراجعة البيانات المالية للمشروع والدخول في اتفاق يركز على الخروج (“EFA”) من شأنه السماح لشركة البناء بشراء العقار في نهاية المطاف من مالكي الأراضي بسعر وتاريخ مستقبليين.

تحليل الاقتصاد الكلي للمنطقة الإحصائية المتروبوليتانية يتمتع بأهمية خاصة لتوفير توقعات دقيقة للطلب على المساكن الجارية. توفر هذه العملية البحثية الشاملة لكلٍّ من المستثمرين والمطورين فهماً شاملاً للأرض وإمكانية نموها وتطويرها في المستقبل، وبالتالي فهي مهمة لتحقيق النجاح النهائي لاستثمار الأراضي.

خبراء محنكون في الاستثمار المركز على الخروج من الأرض ما قبل التطوير

وتتبع هذه العملية الصارمة للأبحاث البحثية تجميع الأرض من خلال قنوات توزيع مجموعة وولتون عبر أميركا الشمالية وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط. حصلت مجموعة وولتون على أكثر من 85000 فدان من الأراضي المتنوعة عبر مدن الحزام الشمسي المتنامية في الولايات المتحدة منذ العام 2008. خلال فترة الحجز، تدير مجموعة وولتون الأرض وتديرها وتنفذ أنشطة تخطيط معتمدة مسبقًا نيابة عن ملاك الأراضي، وتبقي المستثمرين على اطلاع من خلال تحديثات المشروع العادية.

حلول الأراضي الاستراتيجية والشراكات القوية

تتمتع محفظةمجموعة وولتونالإستراتيجية للأصول العقارية بوضع جيد لتلبية الطلب المتزايد على تطوير الأراضي في أميركا الشمالية. تشهد الولايات المتحدة على وجه الخصوص احتياجات الإسكان المتزايدة مع استمرار الاقتصاد والوظائف والسكان بشكل عام في التوسع. تعادل زيادة ثلاثة ملايين شخص إلى سكان الولايات المتحدة سنويًا متوسط الطلب السنوي على 1.3 مليون منزل منذ العام 1959. سيوفر استمرار الطلب على الإسكان فرصًا لمالكي الأصول العقارية الموجودة في الأسواق التي تشهد نمواً قوياً في عدد السكان وتصاريح الإسكان. يوفر هذا الطلب الكبير على الأراضي الجاهزة للتطوير والموجودة في مراكز النمو الرئيسية استراتيجية خروج مربحة لمستثمري الأراضي، حيث يكتسب بناة المنازل والمطورون أراضي للتطوير.

على مر السنين، عملت مجموعة وولتون على هياكل متعددة للصفقات مع أفضل شركات بناء المنازل ومطوريها لتحقيق الدخل من الأصول العقارية قبل التطوير. الآن، مع التحولات العلمانية في صناعة بناء المنازل مما دفع بناة المنازل والمطورين إلى التركيز على استراتيجيات ضوء الأرض، تكيفت مجموعة وولتون لتوفير حلول مبتكرة لتحديات الصناعة. يوفر نهجوولتونالجديد لبناة المنازل المرونة المالية لاقتناء العقارات على مراحل. نتيجة لذلك، يستفيد المستثمرون من تحقيق عائدات الاستثمار بشكل تدريجي وفي مرحلة مبكرة. حتى الآن، خرجت مجموعة وولتون من 116 مشروعًا ووزعت أكثر من 1.5 مليار دولار على هيئة أرباح على مستثمرين عالميين.

التنويع من خلال الابتكار

يقدم صندوق BOLD Fund للمستثمرين الفرصة للمشاركة في سوق بناء المنازل المتنامي في الولايات المتحدة. من خلال العمل مع شركات بناء المنازل الأميركية الكبيرة الحجم، سيحصل الصندوق على عقارات للتطوير السكني على المدى القريب ويبيعها إلى شركات بناء المنازل على مراحل مع جدول زمني قابل للتعديل وخيارات تمويل مرنة. من المتوقع أن يحصل المستثمرون على توزيعات سنوية حيث يتم تطوير المنازل وبيعها على مراحل.

توفر حلولوولتونالاستثمارية الفريدة للمستثمرين إمكانية الوصول إلى استثمارات الأراضي التي عادة ما تكون لها متطلبات رأس مال عالية وكانت من الناحية التاريخية محمية للمستثمرين من المؤسسات. ساهمت خبرةوولتونالبالغة 40 عامًا في البحث عن أصول الأراضي وتوحيدها وتتجيرها في ظهورها كواحدة من أكبر مديري الأصول العقارية في أميركا الشمالية. ستستمر مشروعات تطوير الأراضي لوولتون المركزة على الخروج من الأراضيوصندوق BOLD في التطور بمرور الوقت استجابة لاحتياجات المستثمرين ورغبتهم في الحصول على منتجات استثمارية مبتكرة ومربحة.

حول وولتون العالمية القابضة

شركة وولتون العالمية القابضة هي شركة عالمية رائدة في مجال الاستثمار العقاري وإدارة أصول الأراضي التي تركز على الأراضي ذات المواقع الاستراتيجية في ممرات النمو الرئيسية لأكثر من 40 عامًا. تدير الشركة وتدير 3.8 مليار دولار أميركي من الأصول العقارية في أميركا الشمالية، نيابة عن المستثمرين والشركاء التجاريين. تمتلك وولتون أكثر من 106000 فدان من الأراضي تحت الملكية والإدارة والتنظيم في الولايات المتحدة وكندا.