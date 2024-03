‫مجموعة EBC المالية (كايمان) المحدودة تحصل على ترخيص تنظيمي كامل من الهيئة النقدية في جزر كايمان (CIMA)

“تعزيز مجموعة EBC المالية لوجودها العالمي بترخيص كامل من CIMA، مؤكدة التزام المجموعة بالمعايير التنظيمية العالمية الصارمة.”

CIMA مجموعة إي بي سي المالية – ترخيص تنظيمي كامل من .(CIMA) حصلت مجموعة إي بي سي المالية على ترخيص تنظيمي كامل من الهيئة النقدية في جزر كايمان

HONG KONG, March 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — يسر مجموعة EBC المالية (EBC Group أو EBC)، المقدمة للخدمات المالية العالمية الرائدة، أن تعلن أن فرعها في جزر كايمان، مجموعة إي بي سي المالية (Cayman) المحدودة، قد حصلت على ترخيص كامل من الهيئة النقدية في جزر كايمان (CIMA). هذا الإنجاز الهام يمثل تقدمًا كبيرًا في محفظة التنظيم العالمية لمجموعة EBC، بعد حصولها على الاعتمادات الحالية من هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) وهيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC).

DIMA, الهيئة النقدية في جزر كايمان، تفرض إطار تنظيمي صارمًا على EBC الذي سيقدم خدمات مالية شاملة أكثر، بما في ذلك الثقات والأوراق المالية والعقود الآجلة والصناديق، بتوجيه خاص للعملاء التجزئة وأصحاب الثروات العالية والمستثمرين المؤسسيين.

قائمة بتراخيص مجموعة إي بي سي المالية التنظيمية الكاملة

قائمة بالتراخيص التنظيمية الكاملة والمعتمدة من المملكة المتحدة وأستراليا وجزر كايمان التي حصلت عليها مجموعة إي بي سي المالية.

جزر كايمان، المعترف بها كمركز مالي بحري رئيسي، تجمع 90% من بنوك العالم وأكثر من 85% من صناديق الاستثمار الجماعي. DIMA، الهيئة النقدية في جزر كايمان، مشهورة بمعاييرها الصارمة والرقابة الشاملة، والتي تعكس الإطار القانوني للمملكة المتحدة. متطلبات الكشف الصارمة للمعلومات وحماية أموال العملاء وإدارة الامتثال تضمن سلامة واستقرار القطاع المالي.

من بين النخبة العالمية بالترخيص الكامل

منذ تأسيسها، أصدرت CIMA عددًا محدودًا فقط من التراخيص التنظيمية الكاملة. في السنتين الماضيتين، مرت أربع كيانات فقط بالتدقيق. تقف مجموعة EBC كواحدة من الشركات القليلة جدًا التي تمكنت من تأمين الترخيص التنظيمي الكامل المرغوب فيه.

بعد أن خضعت لفحص دقيق، حصلت مجموعة EBC على ترخيص تنظيمي كامل، مما يمنح مجموعة إي بي سي المالية (Cayman) المحدودة إذنًا شاملاً في التعامل، والترتيب، والإدارة، والتوجيه، كل ذلك وفقًا لأصعب اللوائح الصادرة عن CIMA، بما في ذلك إطار أعمال الاستثمار في الأوراق المالية (SIB). تلتزم مجموعة EBC بهذه المتطلبات، مما يضمن أمان الاستثمار الشامل للمستثمرين.

قبل الحصول على الترخيص التنظيمي الكامل من CIMA، كانت لدى مجموعة EBC ترخيصان تنظيميان عالميان رائدين: تمتلك EBC Financial Group (UK) Ltd ترخيصًا من هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) وتخضع لرقابتها؛ وتمتلك EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd ترخيصًا من هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) وتخضع لرقابتها.

الترخيص التنظيمي الكامل الصادر عن CIMA يعزز موقع مجموعة EBC كمجموعة مالية عالمية من الدرجة الأولى، ويعزز تخصيص الأصول عبر الحدود القانونية، ويوفر دعمًا إطاريًا شاملاً أكثر لتوسيع الخدمات العالمية.

تحمل مجموعة EBC أعلى مستوى للحساب المصرفي الشركي مع باركليز، مما يوفر أمانًا متساويًا للأموال تحت جهات تنظيمية مختلفة. تتماشى مجموعة EBC Financial Group (UK) Limited مع الامتثال الصارم لقواعد CASS التابعة لهيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA)، وتلتزم مجموعة EBC Financial Group (Cayman) Limited بدقة بتعليمات CIMA لحماية أموال العملاء. تُحفظ أموال العملاء بشكل مستقل في باركليز في المملكة المتحدة، وتتمتع بنفس مستوى الحماية الأمنية على مستوى AAA.

الاتجاهات المستقبلية:

من المقرر أن تستكشف مجموعة EBC آفاقًا جديدة وتوسع خدماتها المتنوعة والمبتكرة عالميًا. في المستقبل، ستلتزم EBC بنية الغاية الأصلية، وتلتزم بشكل صارم بالمعايير العالية التي وضعتها CIMA، وتضمن حماية كاملة للمستثمرين، وبالتالي بناء آلية حماية تنظيمية أكثر أمانًا لتعزيز الثقة في الصناعة وشفافية المعلومات.

لمزيد من المعلومات حول مجموعة إي بي سي المالية، يرجى زيارة: https://www.ebc.com/.

حول مجموعة إي بي سي المالية

تأسست في منطقة الأعمال المالية المرموقة في لندن، وتتمتع مجموعة إي بي سي المالية (EBC) بسمعة طيبة بفضل مجموعة شاملة من الخدمات التي تشمل وساطة الأوراق المالية، وإدارة الأصول، وحلول الاستثمار الشاملة. بفروع تقع استراتيجيًا في مراكز مالية بارزة مثل سيدني وهونغ كونغ وطوكيو وسنغافورة وبانكوك وليماسول وغيرها، تلبي EBC احتياجات عملاء متنوعين من المستثمرين المحترفين والأفراد والمؤسسات في جميع أنحاء العالم.

وباعتراف متعدد بالجوائز، تفتخر EBC بالالتزام بأعلى مستويات المعايير الأخلاقية والتنظيم الدولي. تخضع EBC Financial Group (UK) Limited لرقابة هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA)، وتخضع EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd لرقابة هيئة الأوراق المالية والاستثمارات في أستراليا (ASIC)، وتخضع EBC Financial Group (Cayman) Limited لرقابة الهيئة النقدية في جزر كايمان (CIMA).

في قلب مجموعة إي بي سي المالية، يتواجد محترفون ذوو خبرة تزيد عن 30 عامًا في المؤسسات المالية الكبرى، حيث تمر بطريقة ماهرة خلال دورات اقتصادية هامة من اتفاق بلازا إلى أزمة الفرنك السويسري في عام 2015. تدعم EBC ثقافة يتصدرها النزاهة والاحترام وأمان أصول العملاء، مضمنة أن يُعامَل كل تفاعل مع المستثمرين بالجدية القصوى التي يستحقها.

