‫مجموعة Structural تُعلن عن بدء تطوير أعمالها في منطقة الشرق الأوسط

كولومبيا، ميريلاند, 11 يونيو 2022/PRNewswire/ — أعلنت اليوم مجموعة Structural (Structural Group, Inc.) عن بدء إعادة تنظيم هيكلها الإداري وعملياتها في منطقة الشرق الأوسط بهدف تعزيز مكانتها في هذه المنطقة بوصفها شركة رائدة في توفير الخدمات التقنية، وخدمات ومنتجات الترميم والصيانة، والخدمات الإنشائية لمشروعات البنية التحتية المدنية.

وفي إطار عملية تنظيم هيكلها الإداري، قامت مجموعة Structural بتعيين السيد بيل هوتون مديرًا عامًا ومديرًا لشركة Structural الشرق الأوسط، ومقرّها في دبي بالإمارات العربية المتحدة. وقد تخرج السيد هوتون من جامعة لوفبرا في المملكة المتحدة، وانضم إلى فريق العمل بمجموعة Structural في عام 2016. ويُعدّ السيد هوتون المرشح المثالي لهذا المنصب القيادي؛ حيث يتمتع بخبرة تزيد على 14 عامًا في قطاع الإنشاءات في دول مجلس التعاون الخليجي، وخبرة عملية واسعة في مجال الهياكل الخرسانية ومنع تآكلها، ودراية واسعة بالتحديات الحالية التي تواجه مشروعات البنية التحتية في المنطقة. وفي تعليقه على تعيين هوتون، قال بيتر إيمونز، الرئيس التنفيذي لمجموعة Structural : “أثق تمامًا في أنّ قدرات بيل الكبيرة وتفانيه في تنفيذ خطتنا الإستراتيجية سيجعلنا في وضع جيد يمكّننا من مواصلة تنمية أعمالنا في المنطقة”.

كما قامت شركة Structural الشرق الأوسط بإعادة تنظيم أعمالها بما يتماشى مع عمليات البناء والتشييد الخاصّة بمقرّ المجموعة في الولايات المتحدة؛ وهي خطوة مهمّة ستسهم في تبادل أفضل الممارسات والخبرات وزيادة الموارد المخصّصة للمشروعات الكبرى. وعند سؤاله عن الفوائد التي ستحققها المجموعة من هذه الخطوة، قال جيف فينانزي، رئيس شركة Structural Preservation Systems (ش.ذ.م.م): “إنّ التزامنا بدعم ملاك مرافق البنية التحتية الخرسانية في منطقة الشرق الأوسط والمهندسين العاملين على إصلاحها وتحديثها أصبح أقوى من أيّ وقت مضى، ونحن نتوقع أنّ التنسيق المتزايد بين عمليات البناء والتشييد التي تجري في الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة سيساعدنا على تحقيق أهدافنا الإستراتيجية في هذه المنطقة”.

تجدر الإشارة إلى أنّ مجموعة Structural قد احتفلت مؤخرًا، مع الشركات التابعة لها العاملة في تصنيع المنتجات والأعمال الهندسية والإنشائية، بمرور 15 عامًا على بدء أعمالها في الإمارات العربية المتحدة لتلبية احتياجات عملائها في منطقة الشرق الأوسط؛ حيث تقدّم المجموعة لعملائها في القطاعات التجارية والعامة والصناعية مجموعة متميّزة وفعّالة من الخدمات تشمل خدمات تقييم حالة البنية التحتية الخرسانية، وأعمال البناء (بنظام تسليم المفتاح)، بالإضافة إلى توفير المنتجات والأنظمة المتخصّصة.