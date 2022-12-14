‫مدرسة التحالف للفنون الليبرالية تضع بنغالورو على خريطة العالم في المضيء من خلال مهرجان آسيا والمحيط الهادئ الأدبي 2022

بنغالورو، الهند، 14 ديسمبر 2022 / PRNewswire / — مهرجان آسيا والمحيط الهادئ الأدبي 2022 ( APLF )، الذي استضافته كلية الفنون الحرة بجامعة Alliance ، بالاشتراك مع Asia Pacific Writers & Translators Inc (APWT) ، وصل إلى خاتمة كبرى في 30 نوفمبر 2022. كانت رحلة رائعة لمدة ثلاثة أيام جرت في الحرم الجامعي المركزي للجامعة من 28 إلى 30 نوفمبر 2022. وتميزت بمجموعة مثيرة من المؤلفين والمؤدين من جميع أنحاء العالم، إلى جانب الأحداث الثقافية، التي عرضت أفضل القوى الإبداعية والفكرية في المنطقة.

افتتح الحدث عالم الأساطير والمؤلف البارز، ديفدوت باتانايك، الذي ألقى كلمة رئيسية عن “هل هناك نهج هندي للإدارة؟” بحضور أبهاي ج. شيبي، مستشار التحالف في الجامعة، وأنوبها سينغ، نائب المستشار. وكان للمهرجان، الذي استمر أكثر من ثلاثة أيام، محادثات وملاحظات رئيسية من قبل المؤلفين والصحفيين والناشطين بما في ذلك فيكتور ماليت وإيروم شارميلا وتوم دويغ وروتشيل ألميدا، فضلًا عن لوحات من قبل رئيسي الرابطة سالي برين وهيلدر بيجا.

تم إجراء الكلمة الرئيسية الختامية في اليوم الأخير من المهرجان مع الفائزة بجائزة بوكر الدولية، جيتانجالي شري على روايتها الهندية الحائزة على جائزة، Ret Samadhi (عبر قبر الرمال). وانتهى المهرجان بأداء الممثل الدنماركي سايت وفرقة الروك كارناتيك أغام.

كان موضوع المهرجان هو “الكتابة خارج الإطار” التي جمعت بين التقاء مبهج من أنماط ووسائل الأدب التي تتجنب المؤتمرات. تراوحت مواضيع اللجنة من الخيال التخميني والهجين، والكتابة والنشاط، والكتابة الإبداعية، وكتابة المرأة، والتراث والخرافات، وقوة القصص القصيرة، والكتابة للشباب.

تم تحويل حرم الجامعة إلى مشهد من الضوء والألوان خلال الحدث مع المنشآت الفنية وأرفف الكتب وعربات الطهي والحرف اليدوية. على مدار الأيام الثلاثة، كان الجمهور مفتونًا بالجلسات الثقافية والموسيقية مثل Yakshagana ، والحركة التجريبية، وعروض الأفلام، ومعركة الفرق الموسيقية، وحروب الرقص، وجلسات الموسيقى غير المتصلة.

جامعة التحالف ( www.alliance.edu.in )

تواصل جامعة التحالف إعادة تصور فكرة الجامعة الهندية كمركز للفن والثقافة. ويندرج الملتقى ضمن التقليد الذي بدأ بمهرجان التحالف الأدبي – وهو مبادرة من كلية الفنون الحرة التابعة لجامعة التحالف.