مسح عالمي جديد لواي بي أو للرؤساء التنفيذيين بشأن تأثر الأعمال التجارية بفيروس كورونا يجد أن قادة الأعمال مركزون على الحقائق والتخطيط مع التأكيد على أن التأثير كبير

أكثر من 2,750 رئيسا تنفيذيا من 110 دول يشاركون في هذا الموضوع المهم للأعمال التجارية

نيويورك، 18 آذار/مارس، 2020 / بي آر نيوزواير / — أجرت واي بي أو ( YPO )، مجموعة القيادة العالمية المؤلفة من أكثر من 29,000 رئيس تنفيذي في 130 دولة، مسحا لجميع الأعضاء للحصول على لمحة عن تأثير مرض وباء كوفيد-29 (كورونا) على الأعمال والحصول على معلومات حول الإجراءات التي يتخذها الرؤساء التنفيذيون نتيجة لهذا الواقع الاقتصادي الجديد.

وجد هذا المسح العالمي الجديد من واي بي أو للرؤساء التنفيذيين، YPO Chief Executive Global Survey الذي تم إجراؤه في الفترة من 10 إلى 13 آذار/مارس 2020 وشارك فيه أكثر من 2750 مشاركًا، أن معظم الرؤساء التنفيذيين قد شهدوا بالفعل تأثيرا سلبيا لـكوفيد-19على جانب واحد على الأقل في أعمالهم، ويتوقع العديد من الرؤساء التنفيذيين الآخرين تفاقم الأمور خلال الأشهر الستة المقبلة قبل أن تتحسن الأمور. تتضمن النتائج الإضافية الرئيسية ما يلي:

• سفر الأعمال (87٪)، وتطوير الأعمال الجديدة (62٪)، والإيرادات (58٪) هي المجالات الثلاثة الأولى حيث يقول معظم الرؤساء التنفيذيين إنهم يواجهون حاليًا أكبر تأثير من كوفيد-19.

• يتوقع جميع قادة الأعمال تقريبًا (82٪) انخفاضًا في الإيرادات خلال الأشهر الستة المقبلة، ولكن بعد عام واحد من الآن، لا يتوقع أكثر من النصف (54٪) أي تأثير سلبي على الإيرادات بسببكوفيد-19.

• أفاد خمسة وتسعون بالمئة من القادة عن اتخاذ إجراءات استجابة لـكوفيد-19. تشمل هذه الإجراءات التواصل بشكل أكثر انتظامًا مع الموظفين (68٪)، واعتماد إجراءات جديدة للصحة والسلامة (67٪)، وإلغاء الأحداث الكبرى (64٪)، ووقف سفر الأعمال (53%).

• عندما سئل الرؤساء التنفيذيون عن نصائحهم المفتوحة لزملائهم من قادة الأعمال، قالوا إن هذا هو الوقت المناسب للهدوء، والتركيز على الحقائق، ومواصلة التواصل بانتظام مع الموظفين وغيرهم من أصحاب المصلحة الرئيسيين، والاستباق ووضع الخطط على المديين القصير والطويل، واستقرار سلاسل التوريد.

مسح واي بي أو العالمي للرؤساء التنفيذيين حول تأثر الأعمال التجارية بكوفيد-19 :

تم إجراء المسح العالمي للرؤساء التنفيذيين واي بي أو حول تأثير الأعمال لـ كوفيد-19 من قبل واي بي أو في الفترة من 10 إلى 13 آذار/مارس 2020 عبر استبيان على الإنترنت. وشارك في الاستطلاع ما مجموعه 2754 من أعضاء واي بي أو. الأعضاء في هذه العينة هم ممثلون لأكبر عدد من واي بي أو، ويأتون من 110 دول مختلفة، وتتراوح أعمارهم بين 25-93. ما يقرب من نصف المجيبين على الاستطلاع هم من الولايات المتحدة. هامش خطأ أخذ العينات زائد أو ناقص 1.8 نقطة مئوية عند مستوى ثقة بنسبة 95 في المئة.

حول واي بي أو:

واي بي أو هي مجتمع القيادة العالمي الذي يضم أكثر من 29,000 من كبار المديرين التنفيذيين في 130 دولة الذي يقودهم الاعتقاد بأن العالم يحتاج إلى قادة أفضل. حقق كل عضو من أعضائنا نجاحًا كبيرًا في القيادة في سن مبكرة. وهم مجتمعين، يقودون الشركات والمؤسسات التي تساهم بمبلغ 9 تريليونات دولار أميركي من الإيرادات السنوية. يلهم أعضاء واي بي أو ويدعمون بعضهم البعض من خلال التعلم من الأقران والخبرات الاستثنائية في مجتمع شامل من المشاركة المفتوحة والثقة. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة: ‪ ypo.org