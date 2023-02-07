‫”مصدر” تفتتح مكتباً في أذربيجان لدعم أهداف الطاقة النظيفة للأمة

– سيمكن المكتب المخصص في باكو الشركة من تعزيز الدعم لهدف أذربيجان المتمثل في تأمين 30 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030

– وقعت “مصدر” اتفاقيات مشاريع مع أذربيجان تتجاوز سعة 10 جيجاوات

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 7 فبراير / شباط 2023 /PRNewswire/ —

تعهدت “مصدر”، إحدى شركات الطاقة المتجددة الأسرع نموًا في العالم، بتعزيز دعمها لتطوير الطاقة المتجددة في أذربيجان من خلال افتتاح مكتب في العاصمة باكو.

حضر حفل افتتاح المكتب الواقع في برج بورت باكو، سعادة محمد مراد البلوشي، سفير الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية أذربيجان، وجاويد عبد اللاييف، مدير الوكالة الأذربيجانية للطاقة المتجددة التابعة لوزارة الطاقة، إلى جانب وفد من “مصدر” برئاسة الرئيس التنفيذي محمد جميل الرمحي. ستعمل “مصدر” عن كثب مع الحكومة وأصحاب المصلحة الآخرين في أذربيجان لتسريع نمو قطاع الطاقة المتجددة، حيث تواصل الدولة اتخاذ خطوات جريئة لتحقيق أهداف الطاقة النظيفة والانتقال إلى مستقبل منخفض الكربون.

قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف 28 ورئيس “مصدر”: “تدرك دولتي الإمارات العربية المتحدة وأذربيجان أهمية الاستثمار في الطاقة المتجددة لتعزيز التنوع الاقتصادي والاستقرار والنمو. يوضح نطاق عمل “مصدر” المتزايد في أذربيجان، كما يتضح من مكتبها الجديد في باكو، التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم إزالة الكربون والتنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم “.

وقال سعادة السيد محمد مراد البلوشي، سفير الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية أذربيجان: “إن افتتاح مكتب “مصدر” في أذربيجان دليل على الطموح المشترك لدولة الإمارات العربية المتحدة وأذربيجان تجاه مصادر الطاقة المتجددة والاستدامة. إن بلدينا ملتزمان بالعمل معًا لخلق مستقبل مستدام، وسيلعب المكتب الجديد دورًا حاسمًا في دعم هذا العمل المهم “.

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة “مصدر”: “إن افتتاح مكتبنا الجديد في باكو دليل على تركيز أذربيجان المتزايد على الطاقة المتجددة ومحفظة “مصدر” العالمية المتنامية، والتي تعهدنا بأن تصل إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030. نتطلع إلى العمل مع شركائنا في أذربيجان لمواصلة تقديم مشاريع ذات مستوى عالمي لدعم البلاد وأهدافها في مجال الطاقة المتجددة “.

قال جاويد عبد اللاييف، مدير الوكالة الأذربيجانية للطاقة المتجددة: “إن تطوير إمكاناتنا الوافرة من الطاقة المتجددة يمثل أولوية استراتيجية لأذربيجان، ونعتقد أن العمل مع شركاء مثل “مصدر” سيساعدنا في تحقيق أهدافنا وخلق مستقبل أكثر إشراقًا واستدامة من أجل شعبنا. ستلعب الاتفاقيات التي وقعناها مع “مصدر” دورًا مهمًا في رحلتنا للنمو الأخضر ونتطلع إلى مزيد من التعاون “.

تخطط أذربيجان لزيادة قدرتها على الطاقة المركبة إلى 30 في المائة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، لتنويع اقتصادها وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. استهدفت الحكومة تطوير مصادر الطاقة المتجددة كأولوية إستراتيجية لتنمية البلاد، وتتطلع إلى تأسيس أذربيجان كمنتج ومصدر للطاقة الخضراء.

ألقى فخامة السيد إلهام عليف، رئيس جمهورية أذربيجان، كلمة رئيسية في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023، حيث أكد على أهداف الطاقة النظيفة للبلاد، وسلط الضوء على كيف ستساعد شراكته مع “مصدر” في تحقيقها.

وفي معرض أبوظبي للاستدامة، وقعت “مصدر” اتفاقيات تطوير مشتركة لمشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية البرية، ومشاريع متكاملة لطاقة الرياح البحرية والهيدروجين الأخضر، بطاقة إجمالية مجمعة تبلغ 4 جيجاوات. تعد المشاريع جزءًا من اتفاقية أكبر مع وزارة الطاقة الأذربيجانية لتطوير برنامج للطاقة المتجددة على أساس ثنائي، بسعة إجمالية تبلغ 10 جيجاوات عبر تقنيات متعددة، وهي واحدة من أكبر التوقيعات في تاريخ أذربيجان.

تقوم “مصدر” أيضًا بتطوير محطة كاراداغ للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 230 ميجاوات في أذربيجان. ستساعد المحطة في توليد نصف مليار كيلوواط/ساعة من الكهرباء سنويًا، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات أكثر من 110 آلاف منزل، وستقلل الانبعاثات بأكثر من 200000 طن سنويًا، مع توفير فرص عمل قيمة أيضًا. أعلنت “مصدر” عن الإغلاق المالي للمصنع في غشت/آب 2022.

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حول مصدر

شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) هي شركة الطاقة النظيفة في دولة الإمارات العربية المتحدة وواحدة من أكبر الشركات من نوعها في العالم، حيث تعمل على تطوير ونشر تقنيات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر لمواجهة تحديات الاستدامة العالمية. تأسست “مصدر” في عام 2006، وتعمل اليوم في أكثر من 40 دولة، وتساعدها على تحقيق أهداف الطاقة النظيفة وتعزيز التنمية المستدامة. مصدر مملوكة بشكل مشترك لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة مبادلة للاستثمار (مبادلة) وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، وتستهدف الشركة بموجب هذه الملكية محفظة طاقة متجددة لا تقل عن 100 جيجاوات بحلول عام 2030 وقدرة إنتاج سنوية من الهيدروجين الأخضر تصل إلى مليون طن بحلول نفس العام.

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