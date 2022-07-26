‫معامل Solutions ULتمنح مرافق مايكروسوفت تصنيفات SPIRE Smart Building المعتمدة من UL

يقيس تصنيف SPIRE Smart Building المعتمد من UL بشكل شامل تكنولوجيا البناء والأداء.

نورث بروك، إلينوي، 26 يوليو 2022 / PRNewswire / — أعلنت UL Solutions ، الشركة الرائدة عالميًا في علوم السلامة التطبيقية، اليوم أن ثلاثة مبانٍ داخل حرم شركة مايكروسوفت في ريدموند، واش، وسان خوسيه، كوستاريكا، ودبلن، إيرلندا، وحيدر أباد، الهند، قد تلقت تصنيف SPIRE Smart Building المعتمد من UL . يعتمد تصنيف كل مبنى على التقييم المعتمد للمبنى الذكي SPIRE ، وهو تقييم شامل للمباني الذكية يؤدي إلى تصنيف المبنى الذكي UL الذي تم التحقق منه.

حصل كل مبنى من مباني مايكروسوفت على تصنيف SPIRE Smart Building ذو الثلاث نجوم من UL – وهو أعلى تصنيف برنامج أداء حتى الآن. بالإضافة إلى مرافق مايكروسوفت في دبلن، إيرلندا؛ حيدر أباد، الهند؛ وسان خوسيه، كوستاريكا، هي المباني الأولى خارج الولايات المتحدة التي حصلت على تصنيف SPIRE . استندت هذه التصنيفات إلى عوامل متعددة، بما في ذلك:

مشاركة الشاغلين في بناء التكنولوجيا وابتكار الخبرات

دورة مستمرة من التحديثات التكنولوجية المخطط لها

الأمن المادي للشبكات الحيوية وأصول البناء

إجراءات للوفاء بالتزامات الاستدامة

تقارير مرنة وقوية من أنظمة المباني المتصلة

دورة حياة المبنى والإدارة التشغيلية

الصيانة المستمرة والدعم والوعي بشبكة تكنولوجيا المعلومات

ممارسات وسياسات الأمن السيبراني للمؤسسات

وصرح سودي سينها، نائب رئيس مجموعة تطوير النظم البيئية والخدمات ل UL Solutions : “اتخذت مايكروسوفت خطوة كبيرة في التحقق من ابتكار المباني الذكية وعرضها من خلال كونها أول من حصل على تصنيف SPIRE Smart Building المعتمد من UL الذي تم التحقق منه في العديد من البلدان”. “المباني هي نظم إيكولوجية معقدة يجب إدارتها، وغالبًا ما تكون ذات أولويات متعددة. من خلال تقييم عناصر البناء الرئيسية التي تأخذ في الاعتبار كامل المبنى الذكي والتحقق منها وتصنيفها، يدعم تصنيف SPIRE Smart Building المعتمد من UL التزام Microsoft ببناء الأداء وقيمة الأصول. نشكرهم على وضع ثقتهم في Solutions UL للوفاء بهذا الوعد”.

حصلت كل منشأة على تصنيف SPIRE Smart Building المعتمد من UL على مراجعة متعمقة وموقعية وافتراضية لتقنيات المبنى وعملياته. تركز Solutions UL على ست فئات رئيسية من معايير البناء التي تحركها الصناعة والتي تحدد النطاق الكامل لأداء المبنى الذكي، بما في ذلك الطاقة والطاقة والصحة والرفاهية وسلامة الحياة والممتلكات والاتصال والأمن السيبراني والاستدامة.

يأتي تصنيف SPIRE Smart Building المعتمد من UL في وقت تنظر فيه الشركات في احتياجات البناء الذكي في مواجهة التأثيرات الجديدة والمتطورة. تشمل هذه إزالة الكربون من الأصول المادية، ومواءمة مهام الأعمال والبناء، وخبرات وإنتاجية الشاغلين، والمخاوف بشأن الأمن السيبراني، وإدخال الذكاء الاصطناعي، وإدراك الصورة والروبوتات في البيئة المبنية. بالإضافة إلى هذه القضايا، جلبت المخاوف الصحية الأخيرة أولويات جديدة لمشغلي المباني الذين يبحثون عن أنظمة بناء ذكية للمساعدة في الحفاظ على سلامة الشاغلين. توفر تقييمات SPIRE نظرة ثاقبة على أداء المباني الذكية وتساعد أيضًا في توصيل الالتزام بصحة ورفاهية شاغليها.

تم تصميمها في الأصل كجزء من مبادرة شاملة بين جمعية صناعة الاتصالات ( TIA ) و Solutions UL لمشاركة الرؤى التجارية والتقنية والتوحيدية لتعزيز عملهم في النظام البيئي للمباني الذكية، يتضمن برنامج Spire Smart Building Program مدخلات معايير التقييم من مجموعة عمل صناعة TIA تضم أكثر من 60 من العقارات التجارية، وصندوق الاستثمار العقاري ( (REIT ، وإدارة الأصول، والتكنولوجيا، وقادة صناعة الاتصالات.

نبذة عن برنامج SPIRE Smart Building

تم إنشاء برنامج SPIRE Smart Building ، وهو أول برنامج تقييم وتصنيف شامل وموضوعي للمباني الذكية في العالم، في شراكة بين جمعية صناعة الاتصالات و UL Solutions . يقدم برنامج Spire Smart Building تقييمًا للتقنيات المتصلة داخل المباني، ويقدم رؤى ومعايير وخرائط طريق للمساعدة في خفض التكاليف وتخفيف المخاطر وخلق تمايز بين العلامات التجارية وتعزيز القيمة الإجمالية للأصول. توفر SPIRE أيضًا وسيلة منظمة لتقييم نتائج تصميم واعتماد تقنيات البناء الذكية.

نبذة عن شركة Solutions UL

شركة Solutions UL هي شركة عالمية رائدة في علوم السلامة التطبيقية، وتعمل الشركة على توفير حلول تسهم في تحويل تحديات السلامة والأمن والاستدامة إلى فرص يستفيد منها عملاؤها في أكثر من 100 دولة. كما توفر Solutions UL لعملائها خدمات الاختبار والفحص والاعتماد بالإضافة إلى البرمجيات والخدمات الاستشارية التي تدعم العملاء في ابتكار منتجات جديدة وتنمية أعمالهم. وتمثّل علامات اعتماد UL ضمانًا لموثوقية منتجات العملاء، وتظهر التزام الشركة الراسخ بالسعي لتطوير مجال السلامة. وتدعم الشركة عملاءها في ابتكار وإطلاق منتجات وخدمات جديدة، ودخول الأسواق العالمية وإيجاد حلول لمشكلات سلاسل التوريد المعقدة، وتنمية الأعمال على نحوٍ مستدام ومسؤول لإيجاد مستقبل أفضل. كما تسهم علوم الشركة التطبيقية في إيجاد ميزات تنافسية لعملائها.

للتواصل الإعلامي:

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