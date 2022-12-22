‫معرض BE OPEN Art يطلق مسابقة إقليمية جديدة لدعم الفنانين الناشئين في جميع أنحاء العالم

مع بداية عام 2023، سيبدأ فريق مجتمع خبراء BE OPEN في اختيار الفنانين الذين يمثلون التقاليد الفنية لمنطقة معينة بشكل أفضل لعرضهم في معرض BE OPEN Art وتقديم رؤية أكبر لهم.

ستستمر كل مرحلة إقليمية لمدة 3 أشهر، وبالتالي سيتم تشغيل 4 مراحل في السنة، مع تسمية فائز لكل منها. سيبدأ معرض BE OPEN بمنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط التي تضم دولًا مثل قبرص وتركيا وجزر دوديكانيز اليونانية ودول لبنان وسوريا وفلسطين وإسرائيل والأردن ومصر. بعد ذلك، سينتقل تركيز المسابقة إلى منطقة البحر الكاريبي وجنوب شرق آسيا ووسط إفريقيا في نهاية العام.

سيحصل الفائزون الإقليميون على جائزة مالية قدرها 500 يورو، بينما ستشكل مجموعة مختارة من الأعمال الفنية التي تمثل المنطقة أفضل معرض، من أجل مشاركة الفن مع الجمهور العريض والاحتفاء بالفنانين المشاركين. بالنسبة للمرحلة الأولى من شرق البحر الأبيض المتوسط من المسابقة، من المفترض أن يقام المعرض في قبرص.

وقالت إيلينا باتورينا ، مؤسِّسة BE OPEN : “يسعدنا أن نرى عدد المواهب الناشئة الرائعة التي يتم عرضها في معرض BE OPEN Art. أثناء قيامنا باختياراتنا، ندرك أنه في بعض المناطق، قد يكون اكتساب الرؤية لفنان شاب مهمة أصعب بكثير مما هو عليه في المناطق الأخرى. هذا هو السبب في أن اتجاهنا الجديد في العمل سيركز على المناطق ذات الأسواق الفنية الأقل تطورًا، لدعم هؤلاء الفنانين. معرض BE OPEN الإقليمي سيسهل عليهم الحصول على الاهتمام المستحق وفرصة لإبداء آرائهم في الفن وبالتالي التأثير على حياة الأشخاص الذين يقدرونه. نأمل أن يقام معرضنا الفني الأول في قبرص؛ نتطلع إلى عرض الفن المذهل لشرق البحر الأبيض المتوسط هناك”.

ستقام المسابقة على طول العمل المعتاد لمعرض BE OPEN ، الذي يختار خبراؤه 20 فنانًا جديدًا للمعرض شهريًا، باستخدام التصويت عبر الإنترنت لتسمية فنان الشهر وفنان العام.