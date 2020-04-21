معهد المحاسبين الإداريين يوفر مصادر تعليمية مجانية لغير الأعضاء

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 21 أبريل، 2020 – أعلن معهد المحاسبين الإداريين (IMA)، المنظمة التعليمية الرائدة عالمياً في برنامج الإدارة المالية والمحاسبة والمانحة لشهادة المحاسب الإداري المعتمد (CMA) ، عن توفير مصادر تعليمية ووسائل تواصل مجانية لغير الأعضاء ولمدة 90 يوم، وذلك في إطار جهود المعهد في دعم المحاسبين والموظفين الماليين خلال هذه الظروف الاستثنائية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويقوم معهد المحاسبيين الإداريين (IMA)، مع استمرار سير أعمال الشركات خلال هذه الظروف، بالتركيز على صحة وسلامة أعضائه حول العالم وغيرهم من المتطوعين والموظفين لدى المعهد، إذ يوفر مصادر متنوعة بشكل مجاني لمعظمها التي تضم مواد تعليمية، ونشرات محاسبية، والموارد الوظيفية ومصادر التواصل لغير الأعضاء.

وبهذا الصدد، قال جيفري طومسون، الرئيس والرئيس التنفيذي لمعهد المحاسبين الإداريين: “نعيش اليوم تحدي كبير في ظل هذه الجائحة العالمية التي تؤثر سلباً على سبل العيش على المستويين الشخصين والمهني، ونؤمن أننا سنخرج من هذه الأزمة أقوى مما كنا عليه سابقاً، حيث يلتزم معهد المحاسبين الإداريين وفي إطار مسؤوليته الاجتماعية بتزويد جميع المهتمين من أفراد وشركات بجميع المواضيع المحاسبية عبر مجموعة متنوعة من المصادر التعليمية ووسائل التواصل”.

وتضم المصادر التي يوفرها المعهد مجموعة متنوعة من الندوات والدورات التدريبية عبر الانترنت، والتي يضم معظمها موارد من برنامج التعليم المهني المستمر (CPE) المعتمد من الرابطة الوطنية لمجالس المحاسبة الحكومية (NASBA)، بالاضافة الى شهادات المعهد في أساسيات تحليل البيانات وتصويرها، والسلسلة التعليمية للاستراتيجية والمنافسة والتحليل التابعة للمعهد، حيث ستكون جميع المصادر متوفرة اعتباراً من 30 أبريل. ويقدم المعهد أداة التقييم الوظيفي (CareerDriver) التي تساعد الأفراد على تقييم مهاراتهم ووضع خطط تطويرية لصقلها من خلال أكثر من ألف مصدر متنوع.

وسيتمكن المحترفون من الوصول إلى شبكة (myIMA)العالمية التي تجمع المحاسبين والموظفين الماليين المحترفين واكثر من ٣٠٠ من فروع ومجالس المعهد المحلية التي تقدم خدماتها على المستوى المحلي، إلى جانب توفر المصادر الريادة والتي تضم النشرات المحاسبية، والنشرات الصوتية عبر الانترنت، “بودكاست”، والمقالات، إلى جانب المواد الخاصة بشهادة المحاسب الإداري المعتمد (CMA). ويمكن للأكاديميين الحصول على موارد المحاضرات، كما سيحصل الأكاديميين المنتسبين كمحترفين الحصول على مجلة المعهد (IECJ) والتي تضم دراسات الحالة التي يتم تعليمها من المعهد عند الطلب.

للمزيد من المعلومات حول معهد المحاسبين الإداريين والمصادر المتوفرة لمدة 90 يوما، يرجى زيارة الرابط هنا.

لمزيد من المعلومات حول التدابير الاحترازية للمعهد والخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، يرجى الضغط على الرابط هنا.

نبذة عن معهد المحاسبين الإداريين IMA :

يعتبر معهد المحاسبين الإداريين- الذي تم اختياره للحصول على لقب الهيئة المهنية لعامي 2017 و2018 من قبل نشرة المحاسب/المحاسبة الدولية- منظمة مهنية للمحاسبين والمتخصصين الماليين بمجال الأعمال، وهو واحد من أكبر التنظيمات المهنية وأكثرها احتراماً. وينصب تركيز المعهد بشكل حصري على تطوير مهنة المحاسبة الإدارية. كما يدعم المعهد هذه المهنة على المستوى العالمي من خلال عدة محاور مثل البحث وبرنامج المحاسب الإداري المعتمد CMA، والتعليم المستمر وتكوين شبكات التواصل، والتشجيع على تبنّي أعلى مستويات الممارسات الأخلاقية في العمل. وتضم الشبكة العالمية لمعهد المحاسبين الإداريين أكثر من 100 ألف عضو في 140 دولة و300 فرع محلي للمختصين والطلبة. ويقع المقر الرئيس للمعهد في مدينة مونتفيل بولاية نيوجيرسي الأمريكيّة؛ ويقدّم خدمات مخصصة عبر أقسامه العالمية الأربعة في كلٍ من الأميركتين، وآسيا/المحيط الهادي، وأوروبا، والشرق الأوسط/الهند. ولمزيد من المعلومات عن المعهد، يُرجى زيارة الموقع: www.imanet.org.

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