‫منتدى الطاقة الأفريقي 2026: بناء مستقبل صناعي لأفريقيا

كيب تاون تستضيف أكبر تجمع للطاقة في القارة مع انتقال التركيز من الطموح إلى التنفيذ

كيب تاون، جنوب أفريقيا – EQS Newswire – 15 مايو 2026 – ينطلق منتدى الطاقة الأفريقي (https://apo-opa.co/4ugdl9y) من جديد في الفترة من 16 إلى 19 يونيو 2026، ليجمع الشركات والمستثمرين والحكومات التي تقود مسيرة أفريقيا من مجرد توفير الطاقة إلى بناء بنية تحتية صناعية واسعة النطاق.

تستثمر الشركات المشاركة في كيب تاون رؤوس أموالها في بنية نقل الطاقة، وتبني ممرات تعدين ستحدد طرق التجارة لعقود قادمة، وتمول قدرات إنتاج أساسية قادرة على تشغيل الصناعات الثقيلة، كما تطور مشاريع طاقة متجددة ستشكل أساس مستقبل التصنيع في إفريقيا. وتقود شركة صن أفريقيا، الراعية للمنتدى، مجموعة من الجهات الراعية التي تُساهم مشاريعها واستثماراتها بالفعل في تشكيل كيفية بناء القارة لقاعدتها الصناعية.

وقال آدم كورتيسي، الرئيس التنفيذي لشركة صن أفريقيا: “أتطلع إلى المشاركة في النقاش في كيب تاون خلال شهر يونيو. وما يثير حماسي في قمة هذا العام هو مستوى رأس المال والالتزام الحاضرين — شركات تمول قدرات إنتاج أساسية للصناعات الثقيلة، وتبني ممرات تعدين ستحدد طرق التجارة لعقود، وتستثمر في مشاريع الطاقة المتجددة التي سترتكز عليها الصناعة المستقبلية في إفريقيا. وهذا هو نوع التفكير الهيكلي طويل الأجل الذي نرى في شركة صن أفريقيا أن القارة تستحقه، وهو بالضبط هو النقاش الذي ينبغي أن نخوضه.”

تتولى شركات أكوا باور، وإنفينيتي باور، وإيميا باور بناء قدرات طاقة متجددة على نطاق جيجاوات في جميع أنحاء القارة. وتُموّل شركتا جلوبليك وتوتال إنيرجيز وتُشغّلان مشاريع تُبرهن إلى أي مدى يُمكن لرأس المال الخاص توفير بنية تحتية صناعية عالية الجودة. وتُصمّم شركة الاستثمار الدولية البريطانية ومؤسسة التمويل الدولية صفقات تجمع بين التمويل المُيسّر والتجاري لتشجيع مشاركة صناديق الثروة السيادية. ويُقدّم بنك نيدبانك للخدمات المصرفية الاستثمارية هياكل التمويل المُستدامة التي تُمكّن المشاريع من الوصول إلى الإغلاق المالي.

وقال سايمون جوسلينج، المدير الإداري لشركة إينرجي نت: “مع انتقال إفريقيا من الطموح إلى التنفيذ، يركز جدول أعمال هذا العام على “بنية” التصنيع – من الحديد والخرسانة إلى خطوط النقل التي ستحدد المستقبل الصناعي لإفريقيا.”

تواجه الشركات التي تقود هذا التحول تحديات مشتركة، منها: هيكلة مشاريع مقبولة لدى المصارف في ظل تجاوز المخاطر المتصورة للأداء الفعلي، نقل المعادن الحيوية من مرحلة الاستخراج إلى المعالجة، إنشاء ممرات نقل تخدم المناجم والمدن، وتوجيه استثمارات طويلة الأجل في البنية التحتية.

تُوفّر كيب تاون البيئة المثالية، فجنوب أفريقيا تُواجه تحدياتٍ في مجالات الاستثمار في نقل الطاقة من القطاع الخاص، وتداول الطاقة، ونشر الطاقة المتجددة المدفوعة بالتعدين، والتوازن بين النمو الصناعي والالتزامات المناخية، وهي تحديات ستواجهها بقية دول القارة. وتعد الإصلاحات التي تُجرى في المدينة بمثابة دراسة حالة عملية.

ويعكس جدول الأعمال مجالات تركيز هذه الشركات لمواردها، حيث تحظى المعادن الحيوية بمسار مخصص لمدة يومين يستكشف المعالجة اللاحقة، وممرات النقل، وتعظيم القيمة من احتياطيات تمثل أكثر من 30% من الإمدادات العالمية. كما تتناول الجلسات ممر لوبِيتو وممر ليبرتي وبنية سيماندو التحتية بصفتها نماذج لتمويل المشاريع الكبرى.

كما تشمل موضوعات النقل والموضوعات الأساسية توسعة شبكات النقل، وهياكل الاستثمار الخاص، وتوفير الطاقة على مدار الساعة لمراكز البيانات والتصنيع. وتناقش جلسات تداول الطاقة كيفية قيام الجهات الراعية بتطوير تمويل المشاريع من خلال اتفاقيات شراء موثوقة، فيما تغطي النقاشات التقنية الكاملة استخدام الذكاء الاصطناعي لحماية الإيرادات، وسلاسل إمداد مراكز البيانات، والامتثال لآلية تعديل حدود الكربون (CBAM).

وبشكل أوسع، يدعم هيكل المنتدى عقد الصفقات، حيث يتضمن برنامج المتحدثين جلسات مغلقة تجمع مؤسسات التمويل التنموي، وصناديق الثروة السيادية، ووزراء من الشرق الأوسط، وشركات المرافق، والجهات التنظيمية، والقطاع الخاص لإجراء مناقشات صريحة حول توجيه رؤوس الأموال.

سيجمع هذا الحدث قيادات رفيعة المستوى من القطاعين العام والخاص، مع متحدثين بارزين من بينهم معالي الدكتور كغوسينتشو راموكجوبا، وزير الكهرباء والطاقة في جنوب أفريقيا؛ ومعالي سامانثا غراهام-ماري، نائبة وزير الكهرباء والطاقة في جنوب أفريقيا؛ ودان ماروكان، الرئيس التنفيذي لشركة إيسكوم في جنوب أفريقيا؛ ومعالي جيريميا كبان كونغ، نائب رئيس ليبيريا؛ ومعالي ليراتو ماتابوجي، مفوضة الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة؛ وبريشوس إدوارد، رئيس مكتب منتجي الطاقة المستقلين في جنوب أفريقيا؛ وعبيد عمران، الرئيس التنفيذي لشركة إثمار كابيتال في المغرب، ورئيس منتدى المستثمرين السياديين الأفارقة (ASIF) ورئيس المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية (IFSWF)؛ ومايك تيكي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيريتي ريسورسز؛ وجوناثان هوفمان، الرئيس التنفيذي لشركة جلوبليك.

وفي الوقت نفسه، ستسلط جلسات الحوار الإقليمية الضوء على الفرص المتاحة في شمال وشرق وجنوب وغرب أفريقيا. يتضمن اليوم الأول جلسات وزارية بمشاركة من وزارة الطاقة في سيراليون ووزارة البيئة وتغير المناخ والموارد الطبيعية في غامبيا.

يشمل الرعاة الإضافيون الداعمون للبرنامج شركة أكسا كراعٍ عارض، بدعمٍ رئيسي من سينرجي كونسلتينج، وأتيدي، وإنجي، وبنك الاستثمار الأوروبي، وستاندرد بنك، وريد روكيت، ويو إس بي آند إي جلوبال، وسانجرو.

وفي اليوم الختامي، يُعقد مؤتمر YES! (قمة طاقة الشباب) ضمن فعاليات المنتدى تحت شعار “تمكين رواد أعمال اليوم – بناء صناع الغد”، حيث يقدم قادة التأثير مبادرات قابلة للتوسع لدعم فرص ريادة الأعمال في قطاع الطاقة في أفريقيا، كما يقود شركاء الصناعة ورش عمل تفاعلية لبناء المهارات العملية لـ600 شاب مشارك.

