‫منطقة إي إم في بانكوك تعلن عن احتفالاتها المميزة بالعام الصيني الجديد بعرض 3000 باندا احتفاءً بمرور 50 عامًا على الصداقة الدبلوماسية بين تايلاند والصين

بانكوك، تايلاند – Media OutReach Newswire – 29 فبراير 2025 – يسر منطقة إي إم ديستريكت بانكوك أن تعلن عن إقامة احتفال مبهر بالعام الصيني الجديد بمناسبة حلول العام الذهبي للصداقة بين تايلاند والصين. يحتفي هذا الحدث المهم بالذكرى السنوية الخمسين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وستجمع الاحتفالات بين عراقة التراث الثقافي وجاذبية المعالم السياحية المعاصرة. ستقام هذه الاحتفالات المبهجة بحضور معالي السيد هان تشي تشيانج، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مملكة تايلاند، والسيد فومتام ويتشاي تشاي، نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، والسيد فاراووت سيلبا آرتشا، وزير التنمية الاجتماعية والأمن البشري، والسيدة سوداوان وانجسوفاكيكوسول، وزيرة الثقافة، والسيدة تيرارات سامريجفانيش، نائبة وزير الداخلية، والسيد تشادتشارت سيتيبونت – محافظ بانكوك، والسيدة تاباني كياتفايبول، رئيسة هيئة السياحة في تايلاند، وكبار مديري مجموعة ذا مول بقيادة السيدة سوبالوك أومبوه، رئيسة مجلس إدارة المجموعة، وستُعقد فعاليات الاحتفالات بدايةً من 20 يناير حتى 28 فبراير 2025 في جميع معالم منطقة إي إم الحيوية، بما فيها مراكز إمبوريوم وإم كوارتير وإمسفير التجارية الكبيرة.

خلال الفترة ما بين 22 يناير و23 فبراير، ستضم منطقة إي إم 3000 منحوتة رائعة على شكل دب باندا، وبذلك ستتحول المنطقة إلى معرض ضخم وفريد لدببة الباندا. علاوة على ذلك، ستقدم فرقة باندا فلاش عرضين يوميًا من 27 حتى 29 يناير لنشر مزيد من الإثارة والبهجة بين الأسر والزوار من جميع الأعمار. في 26 و27 يناير، ستتجول شاحنة ثقافة الباندا في جميع أنحاء مدينة بانكوك بدءًا من تقاطع أسوكي حتى القصر الكبير ثم ستتوجه إلى منطقة إي إم لاستعراض سمات النظام البيئي للباندا أمام جميع من في المدينة.



سيستمتع محبو الطعام بمغامرة رائعة في سوق الأطعمة الشعبية الصينية وبيت الشاي بمركز إم كوارتير التجاري. ستضم هذه السوق 30 بائعًا تم اختيارهم بعناية لتقديم مجموعة متنوعة من المأكولات الصينية الأصيلة والشاي التقليدي وأطعمة خفيفة رائعة المذاق وممتعة لجميع الحواس.

سيقام معرض ومقهى باندا في قاعة إي إم ماركت بمركز إمسفير التجاري، وسيحظى زواره بفرصة لشراء أكثر المنتجات الصينية مبيعًا. سيقام هذا المعرض الفريد في الفترة ما بين 22 يناير و25 فبراير، وسيعرض أفضل المشغولات اليدوية والابتكارات الصينية في بانكوك، مما يتيح لزواره فرصة لاكتشاف معروضاته الحصرية وكنوزه الثقافية.



ستزين زخارف التنين الذهبي الرائعة جميع أنحاء منطقة إي إم احتفالًا بعام التنين الذهبي، كما ستستعرض المراكز التجارية الثلاثة في منطقة إي إم تصميمات مذهلة للتنين الذهبي الذي يرمز إلى الرخاء والقوة والحظ السعيد. تتميز هذه الزخارف بثراء تفاصيلها الأخاذة التي ينجذب إليها الزوار وتنشر الإحساس بالبهجة احتفالًا بالعام الصيني الجديد.

تدعو منطقة إي إم في بانكوك الجميع لحضور هذا الاحتفال التاريخي الذي سيشمل عروض تغيير الوجه الصينية، وحفلات موسيقية، ورقصة مباركة الأسد للاحتفال بمرور خمسة عقود على الصداقة التايلاندية الصينية بإقامة احتفالات مبهجة وفعاليات مميزة وعروض ثقافية جذابة. لا تفوِّت المشاركة في هذا الحدث الذي لا يُنسى والذي يربط عدة ثقافات ومجتمعات في قلب بانكوك.