مهرجان هابانوس الثاني والعشرين يختتم فعالياته بحفل ساهر للاحتفاء بالذكرى رقم 145 للعلامة التجارية لسيجار روميو وجولييتا

شارك في الفعالية 1200 ضيفاً كما استضافت الفعالية حفل جوائز هابانوس بالإضافة إلى مزاد Humidors التقليدي

تألقت المغنية الشهيرة جلوريا جاينور خلال الحفل المسائي الختامي، ما أضفى لمسة براقة على الحفل الختامي لمهرجان هابانوس الثاني والعشرين

هافانا، 1 مارس 2020 ، /PRNewswire/ — اختتم مهرجان هابانوس الثاني والعشرون فعالياته لهذا العام بإقامة حفل ساهر، ما جعله يضفي لمسة رائعة على أسبوع زاخر بالأنشطة لعشاق أفضل أنواع التبغ في العالم من 60 دولة مختلفة في جميع أنحاء العالم.

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خلال هذه النسخة من مزاد Humidors التقليدي بيعت خمس علب من التبغ ذات العلامات التجارية الأكثر شهرة في هابانوس، إلى جانب علبة تبغ خاصة تبرعت بها عائلة سيمون تشايس لهابانوس. وقد استطاع ذلك المزاد أن يجمع مبلغًا قياسيًا إذ بلغت حصيلة البيع 4,270.000 يورو، وسوف تُوجَّه تلك العائدات إلى نظام الصحة العامة الكوبي. وقد وصل سعر علبة سيجار كوهيبا إلى 2,400.000 يورو للمرة الأولى في هذا المزاد التقليدي.

وأقيم الحفل المسائي الساهر خلال للاحتفاء بالذكرى رقم 145 لسيجار روميو وجولييتا، حيث قُدِّمت ثلاث لفافات جديدة في حلة جديدة وهيLínea de Oro. كما أتيحت للحاضرين، بشكل حصري، الفرصة لتذوق الإصدارات الثلاث الجديدة التي تشكل تميزًا للعلامة التجارية وهي سيجار هيدالجوس (57 حلقة × 125 مم طول) وسيجار نوبلز (56 حلقة × 135 مم طول) وسيجار دياناس (52 حلقة قياس × 145 مم طول).

وخلال الأمسية التي أقيمت بمركز معارض Pabexpo بمدينة هافانا، حظي أكثر من 1200 من المدعوين بعروض موسيقية رائعة لفرق جاءت على رأسها أيقونة البوب الشهيرة، جلوريا جاينور، بالإضافة إلى عروض أخرى شملت Camerata بقيادة جويدو لوبيز وأوركسترا المايسترو باترسون، مدير أوركسترا الإذاعة والتلفزيون في كوبا. كما اشتمل المهرجان على عروض فنية منها ما قدمته الشركة التي يرأسها سانتياجو ألفونسو، الحائز على جائزة الرقص الوطنية الكوبية لعام 2006، والراقص فيكتور فالديز العظيم مدير فرقة الباليه الوطنية الكوبية وأول راقصيها.

كما استضاف الحفل الختامي جوائز هابوناس حيث حصل ألكسندر أفيلار على جائزة من فئة الاتصالات، كما حصل جان كلود ريشلينج على جائزة من فئة الأعمال التجارية وحصل سيرفيلو خيسوس كوردوفا توريس على جائزة من فئة الإنتاج.

إضافة إلى ذلك، كان كلاً من طارق جاماي وفابي حماد من دولة الإمارات العربية المتحدة هما الفائزان بجائزة مسابقة الهواة لتحدي هابانوس العالمي الثالث.

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