مونباغ تتشارك مع شوماكس لتحقيق مزيد من التوسع العالمي

لندن، 16 نيسان/أبريل، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة مونباغ (Moonbug)، وهي شركة ترفيه عالمية تعمل على تطوير وتوزيع المحتوى الممتع والقائم على القيم، عن شراكة مع شركة شوماكس، خدمة الاشتراك في الفيديو حسب الطلب الأفريقية الرائدة التي مقرها جنوب أفريقيا. وبدءا من اليوم، ستتم إضافة خمسة برامج من مونباغ في 56 سوقا.

تشمل عروضمونباغالتي تُعرض على منصة شوماكس: Little Baby Bum و Morphle و Gecko’s Garage و The Sharksons و Supa Strikas (المواسم 1-5 و 65 حلقة).

وقال نيكولاس إيغلاو، رئيسقسم أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيافيمونباغ: “لقد ركزنا على مجالين رئيسيين كجزء من نمونا: مواصلة بناء شراكات مع خدمات البث المتميزة حول العالم واختيار المحتوى الاستراتيجي الذي سيكون له صدى لدى هذه الجماهير المحلية الجديدة. “بصفتهاشركة الاشتراك في خدمات الفيديو حسب الطلبالرائدة في إفريقيا، فإنشوماكسهي الشريك المثالي لاستضافة هذه المجموعة المتنوعة من البرامج الصديقة للأسرة التي يحبها الأطفال والعائلات على مستوى العالم“.

يدعم محتوىمونباغالقائم على القيم تطوير الأطفال لمهارات الحياة المعرفية والعاطفية والجسدية، بغض النظر عن الجغرافيا أو الثقافة أو الخلفية. بالإضافة إلىشوماكس، يمكن الاستمتاع بعروضمونباغعبر مجموعة متنوعة من المنصات العالمية، مثل: Amazon Prime Video و Cartoon Network و DisneyXD و Hulu و Netflix و YouTube وغيرها، وهي متاحة بما يصل إلى 15 لغة، بما في ذلكلغة الإشارة الأميركية.

مونباغهي شركة ترفيه عالمية حائزة على جوائز توفر الترفيه الممتع بقيم إيجابية للأطفال. تقوممونباغباكتساب وإنشاء وتوزيع المحتوى للأطفال ما قبل المدرسة. تم تأسيس الشركة، التي تعد من بين أكبر مالكيبروتوكول الإنترنتالرقميين للأطفال في العالم، من قبل المخضرمين الإعلاميين رينيه ريتمان، الرئيس التنفيذي، وجون روبسون، مدير العمليات، وهي لها مكاتب رئيسية في لندن ولوس أنجلوس.

تتضمن عروض الخاص بشركة مونباغ العناوين المثيرة العالمية Little Baby Bum و My Magic Pet Morphle و Supa Strikas و Go Buster و Playtime with Twinkle و Gecko’s Garage وغيرها الكثير. تتوفر عروض مونباغ على منصات عالمية مثل YouTube و Netflix و Hulu و Roku و Sky و Amazon Prime Video وغيرها الكثير.

