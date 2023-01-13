‫ميزات Daffodil Software في تقييم PEAK Matrix® لعام 2022 لخدمات هندسة منتجات البرمجيات

جورجاون، الهند، 13 يناير/كانون الثاني 2023 / PRNewswire / — ظهرت Daffodil Software ، المزود العالمي لحلول هندسة البرمجيات، مرة أخرى في تقييم PEAK Matrix® لعام 2022 لمجموعة Everest . تم الاعتراف بِـ Daffodil للمرة الثانية منذ تقييمه الأول في عام 2021. تم تصنيف المزود على أنه “طموح” في خدمات هندسة منتجات البرمجيات لقطاعات الخدمات المصرفية والمالية والتأمين ( BFSI ) والرعاية الصحية والتجزئة.

PEAK Matrix عبارة عن إطار عمل خاص ينبه أصحاب المصلحة الرئيسيين حول وضع موفري الخدمات والحلول والمنتجات العالمية في قطاعات السوق المختلفة. تقوم مجموعة Everest بتقييم المنظمات على أساس معلمتين أساسيتين؛ تأثير السوق ورؤيته وقدرته، والتي يتم قياسها من حيث تحسينات الأداء في الربع الأعلى.

يقيس تأثير السوق التميز الذي تم تحقيقه في نمو الإيرادات على أساس سنوي، وتوقيع العقود الجديدة، والتقدم في مزيج المحفظة، والقيمة الإجمالية المقدمة. تشمل معايير الرؤية والقدرة، الابتكار والنمو في نطاق الخدمات وتوسيع نطاق التسليم والاستثمارات الخاصة بالتكنولوجيا.

يثق العديد من رواد التكنولوجيا والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ومؤسسات تكنولوجيا المعلومات الكبيرة بخبرة Daffodil Software العريقة المنتشرة عبر تقنيات مثل CloudOps ، وإثراء البيانات، وأتمتة العمليات الروبوتية، و Salesforce ، وما إلى ذلك، وقد تم الإشادة بفرق Daffodil التي تضم أكثر من 1000 فرد من ذوي المهارات العالية لتسليم المشاريع في مجالات مثل الرعاية الصحية، والخدمات المصرفية والمالية والتأمين ( BFSI) ، والتجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى مختلف تعهدات القطاع العام.

أتاح التبني المبكر لتقنيات وأطر عمل هي الأفضل في فئتها لِشركة Daffodil Software لحمل مجموعة متنوعة من العملاء تشمل أسماء كبيرة مثل سييمينز Siemens وسامسونغ Samsung وبنك الاحتياطي الهندي Reserve Bank of India ودانجوت Dangote وأبولو Apollo والمزيد.

وفي حديثه عن التكريم المرموق، قال يوغيش أغاروال، الرئيس التنفيذي لشركة Daffodil Software : “إن التقدير المشرف من مجموعة Everest هو شهادة على تنفيذنا القائم على القيمة للحلول التكنولوجية. لأكثر من عقدين من الزمن، كنا نبتكر لتمكين التحول الرقمي بشكل أسرع وتعزيز تكامل النظام لعملائنا. عزز وضع PEAK Matrix ® هذا، سمعة Daffodil كمزود للاستراتيجيات الرقمية المتطورة والحلول التقنية المخصصة. لقد أثبتنا مرارًا وتكرارًا قوتنا في قيادة نتائج الأعمال التي تركز على المجال لعملائنا الكرام.”

نبذة عن Daffodil Software :

على مدار أكثر من 20 سنة، كانت شركة Daffodil Software شريكًا تقنيًا موثوقًا لتكنولوجيا البرمجيات للعديد من الشركات في جميع أنحاء العالم. مع تعمقنا في الابتكار وخفة الحركة التقنية والعمليات التي أثبتت جدواها، يسعى فريقنا المكون من 1200 تقني إلى تشكيل صناعة التكنولوجيا ومساعدة الشركات على رفع عروض القيمة من خلال التكنولوجيا. لمزيد من المعلومات عن الشركة، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: https://www.daffodilsw.com .

للتواصل الإعلامي:

كارتيك كاكار

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