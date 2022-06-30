‫نسر “NESR” و”أدنوك” يوقعان اتفاقية لدعم القطاع الصناعي الوطني خلال منتدى “اصنع في الإمارات”

هيوستن ، الولايات المتحدة الأمريكية- EQS Newswire –

– 30 يونيو 2022 – أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 22/حزيران/2022، أعلنت شركة خدمات الطاقة الوطنية المتحدة National Energy Services Reunited Corp. (“NESR”) ، الشركة الوطنية الرائدة في مجال توفير خدمات الطاقة المتكاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (“MENA”) والمدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز NASDAQ:NESR)) NASDAQ: NESRW)، اليوم عن توقيعها اتفاقية لتنفيذ استراتيجية مع شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” وذلك خلال منتدى ” اصنع في الإمارات” الذي عقد مؤخراً في أبوظبي لتحفيز توطين الصناعة ودعم التوسع في برنامج القيمة الوطنية المضافة (“ICV”) في دولة الإمارات.

وبهذه المناسبة، قال شريف فودة، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة نسر ( (NESR: “يسرنا أن نشارك في منتدى “اصنع في الإمارات” في أبوظبي، وأود أن أشكر شركاءنا الكرام في أدنوك على إتاحة الفرصة لنا للمشاركة في هذا الاتفاق الاستراتيجي الذي تسعى شركة نسر من خلاله لتنفيذ استثمارات جديدة في قطاع التصنيع المحلي ودعم مسيرة النمو الصناعي في دولة الإمارات”.

وأضاف: “تحقق استراتيجية شركة نسر القائمة على الاستفادة من أسواق رأس المال العالمية وتحفيز توطين الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك مما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة المحلية ضمن برامج القيمة الوطنية المضافة في دولة الإمارات. كما تعمل شركة نسرعلى برامج التنمية المستدامة وتقديم حلول لمعالجة التحديات البيئية والمجتمعية باستمرار، وذلك عبر تقنيات معالجة المياه و مراقبة وخفض انبعاثات الغازات الدفينة، لدعم كل من برامج القيمة المحلية المستدامة والصناعات المساندة لمسيرة التحول للطاقة.”

وستركز شركة نسر، بموجب الاتفاقية، على توطين منشأة لإنتاج الأسمنت السائب عالي الكفاءة لدعم الأنشطة الصناعية الجارية، وستسعى بعد ذلك لتوسيع وتطوير استثماراتها الصناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الاستثمار في مجال التقنيات الرائدة التي تعزز القدرة التنافسية المتعلقة بالتكلفة والتصنيع، وتحسّن البصمة الكربونية مقارنة بالتقنيات المستخدمة حاليا.

حول شركة خدمات الطاقة الوطنية المتحدة Reunited Corp.

تأسست NESR في عام 2017 ، وهي واحدة من أكبر مزودي خدمات حقول النفط الوطنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ. مع أكثر من 5000 موظف ، يمثلون أكثر من 60 جنسية في أكثر من 15 دولة ، تساعد الشركة عملائها على إطلاق الإمكانات الكاملة لخزاناتهم من خلال توفير خدمات الإنتاج مثل الأسمنت ، والأنابيب الملتفة ، والترشيح ، والإكمال ، والتحفيز ، والضخ ، وخدمات النيتروجين. تساعد الشركة أيضًا عملاءها على الوصول إلى خزاناتهم بطريقة أكثر ذكاءً وفعالية من خلال توفير خدمات الحفر والتقييم مثل أدوات الحفر في قاع البئر والحفر الاتجاهي وأدوات الصيد وخدمات الاختبار و Wireline و Slickline و السوائل وخدمات الحفر.

للاستفسارات المتعلقة بشركة نسر، يرجى التواصل مع:

Blake Gendron – VP Investor Relations & Business Development

National Energy Services Reunited Corp.

832-925-3777

investors@nesr.com