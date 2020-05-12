هنلي آند بارتنرز: زيادة كبيرة في أعداد المستثمرين الأمريكيين الساعين للإقامة في تايلاند

لندن، 12 مايو/ أيار، 2020 /PRNewswire/ — شهد برنامج تايلاند لإقامة الصفوة، الذي يحظى بشعبية كبيرة، زيادة ملحوظة في الطلبات من المواطنين الأمريكيين منذ بداية العام وتفشي جائحة فيروس كورونا COVID-19. وكشفت أحدث أرقام المبيعات ارتفاع عدد الطلبات الأمريكية بالفعل خلال أول ثلاثة أشهر من عام 2020 بنسبة 50% من إجمالي الطلبات الأمريكية طوال عام 2019. ويعود ذلك بشكل جزئي إلى قيود السفر جراء جائحة فيروس كورونا، حيث يفضل المواطنون الأمريكيون الذين يقيمون حاليًا في تايلاند البقاء في الدولة والاستمتاع بمزايا العيش في تايلاند على أساس دائم. وفي الوقت ذاته، ارتفعت كذلك أعداد الطلبات الأمريكية من خارج الدولة، حيث سجل الربع الأول زيادة بنسبة 100% في عدد الطلبات الأمريكية مقارنة بالربعين الأول والرابع من عام 2019.

ومن جانبه أشار دومينيك فوليك “Dominic Volek“، الشريك الإداري ومدير منطقة جنوب شرق آسيا بشركة استشارات الإقامة والجنسية الدولية هنلي آند بارتنرز “Henley & Partners“، لم تزل تايلاند تشكل مقصدًا من اختيار المستثمرين ورواد الأعمال. وأضاف “يمثل المستثمرون من رواد الأعمال الفئة الأكبر من مقدمي الطلبات ببرنامج تايلاند لإقامة الصفوة بفضل سمعة تايلاند العالمية الممتازة كمركز للأعمال والابتكار”.

ورصد في الوقت ذاته كذلك ارتفاع مماثل للطلب على الإقامة في تايلاند لمقدمي الطلبات من أستراليا، التي عانت هذا الصيف من جراء حرائق الغابات المدمرة وجائحة فيروس كورونا. ومقارنة بالربع الأول من عام 2019، شهدت الدولة ارتفاعًا هائلاً في عدد مقدمي الطلبات الأستراليين بنسبة 228% في الربع الأول من 2020، وبزيادة بنسبة 130% مقارنة بالربع الرابع من 2019.

وازدادت قوة برنامج تايلاند لإقامة الصفوة منذ تعيين هنلي آند بارتنرز كصاحب الامتياز العالمي في 2017، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 70% خلال السنوات الثلاث الماضية. وطبقًا للسيد/ سومتشاي سونغسوانغ “Somchai Soongswang“، رئيس شركة تايلاند بريفيليدج كارد ليمتد “Thailand Privilege Card Co., Ltd“، مشغل بطاقة تايلاند للصفوة، فقد ساهمت هنلي آند بارتنرز بجهد هائل في الترويج للبرنامج، وتجني تايلاند الفوائد الآن”.

ويضم برنامج تايلاند لإقامة الصفوة الآن أكثر من 8,600 عضو – ومن المتوقع أن يتجاوز هذا الرقم حاجز 10,000 هذا العام. وطوال السنوات الثلاث الماضية، شهدت الدولة زيادة ملحوظة في جنسيات بعينها، حيث ارتفع عدد مقدمي الطلبات من البريطانيين والفرنسيين بنحو 75% و73%، على الترتيب، في حين ارتفع عدد مقدمي الطلبات اليابانيين بشكل بارز بنسبة 161%.

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بادي بليور “ Paddy Blewer “

مدير العلاقات العامة بالمجموعة

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