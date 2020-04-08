هيكفيجن تطلق خط إنتاج لشاشات الليد

هانغجو، الصين، 8 أبريل، 2020 / بي آر نيوزواير / — أطلقت شركة هيكفيجن، الشركة العالمية الرائدة في توفير منتجات وحلول الأمن الابتكارية، طائفة كاملة من شاشات الليد، التي توفر التصوير السلس والعالي الوضوح والملون. وإذ يتم تطويرها محليا، شاشات الليد من هيكفيجن توفر شاشاتليد عالية الوضوح للمواقع الداخلية، وشاشات عالية الوضوح ثابتة للمواقع الداخلية، وشاشات عالية الوضوح للمواقع الخارجية، وتقنيات ليد شفافة لتغطية طائفة واسعة من الاحتياجات المخصصة.

تتمتعهيكفيجنبسنوات من الخبرة في توفير شاشات العرض لمراكز المراقبة، كما أن إطلاق خط إنتاج شاشات الليد الجديدة يشير أيضًا إلى دخولهيكفيجنفي سوق اللافتات الرقمية التجارية العالمية، ومعلم آخر في التوسع المستمر للشركة من المجال الأمني في مجالات عمل جديدة.

تم تصميم شاشاتالليدالجديدة منهيكفيجنخصيصًا لتلبية الطلب المتزايد في السوق من المؤسسات ومؤسسات السلامة العامة وشركات الإعلان وصناعة الترفيه. تم تصميم شاشاتالليدالجديدة لتصبح الخيار المثالي لمراكز المراقبة وقاعات الاجتماعات وشاشات الإعلانات الداخلية والخارجية وأحداث المشاهدين المباشرة ومجموعة من السيناريوهات الأخرى.

بفضل تقنية عرض الصور الرائعة، تقدم شاشاتالليد من هيكفيجنللمستخدمين صورًا ومقاطع فيديو واقعية مع صورة رائعة وعالية الدقة. مزودة بتقنية معالجة الصور Pix Master الفريدة، توفر الشاشات وضوحًا محسنًا للصورة وتباينًا ديناميكيًا وتشبعًا ووضوحًا محسنًا من جميع الاتجاهات.

تشمل الميزات الأخرى :

• جهاز التحكم عن بعد: يمكن للمستخدمين تشغيل الشاشات عن بعد باستخدام بطاقة متعددة الوظائف سهلة الاستخدام؛

• تبديل الوضعية بنمط درجة حرارة اللون بنقرة واحدة: دعم التبديل بنقرة واحدة بين أوضاع درجة حرارة اللون المتعددة يغير الصورة لتناسب أي تطبيق تقريبًا؛

• إزالة الرطوبة تلقائيًا: تقلل هذه الميزة معدل الأضواء المعطلة بنسبة 30٪ في المتوسط، ما يطيل عمر كل شاشة بشكل فعال؛

• فلترة الضوء الأزرق: مع تحويل أكثر من 90٪ من الضوء الأزرق إلى ضوء منخفض الطاقة، سيستفيد المشاهدون من حماية فعالة ومسؤولة للعين.

بالإضافة إلى ذلك، تبسط شاشات الليد من هيكفيجن ربط العديد من الشاشات معًا بسبب هيكلها القياسي، والذي يتيح سهولة التركيب والصيانة ويدعم دقة 1080 بيكسل و 4 كي بدقة متناسبة.

أنقر here هنا لتبين المزيد.

نبذة عن هيكفيجن

هيكفيجن هي المورد البارز في العالم للمنتجات والحلول الأمنية. وبفضل تمتعها بفريق بحث وتطوير شامل وعالي الخبرة، تصنع هيكفيجن محفظة كاملة من المنتجات والحلول الشاملة لطائفة واسعة من الأسواق الرأسية. بالإضافة إلى صناعة الأمن، مددت هيكفيجن وصولها إلى صناعات تقنيات المنزل الذكي، والأتمتة الصناعية وصناعات الكترونيات السيارات لتحقيق رؤياها طويلة الأجل. توفر منتجاتهيكفيجنأيضًا ذكاء قويا لمؤسسات الأعمال للمستخدمين النهائيين، ما يمكنها من تمكين عمليات أكثر كفاءة ونجاح تجاري أكبر. تلتزمهيكفيجنبأعلى جودة وأمان في منتجاتها، وتشجع شركاءها على الاستفادة من العديد من موارد الأمن السيبراني التي تقدمهاهيكفيجن، بما في ذلك مركز هيكفيجن للأمن السيبراني. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لهيكفيجن على: www.hikvision.com