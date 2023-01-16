‫وسيط التداول الجديد Vittaverse يثير القطاع بالتداول عن طريق نسخ الصفقات، وتحديات التداول المجانية ومكافآت الاشتراك المجزية على المنصة متعددة الأصول الخاصة بهم

كينغستاون، سانت فنسنت والجرينادينز، 16 يناير 2023 / PRNewswire / — أعلنت منصة Vittaverse الافتتاح الرسمي، وهي منصة تداول قوية متعددة الأصول تحتوي على العديد من وسائل التداول.

تستهدف منصة Vittaverse أي شخص مهتم بالتداول، بغض النظر عن مستوى خبرتهم، أو فهمهم لأنواع التداول المختلفة أو المكان. تُعد هذه المنصة متنفسًا لكلًا من المتداولين المبتدئين والمحترفين، وتوفر للمستخدمين كل الأدوات اللازمة للنجاح.

كما توفر المنصة متعددة الأصول الخاصة بهم تداول العملات الأجنبية، والأسهم، والعملات الرقمية، والسلع، وصناديق التداول، وأزواج تداول المؤشرات؛ مما يتيح للتجار اختيار المنتجات التي يريدونها، مجتمعة في منصة واحدة. وبالإضافة إلى كل ما سبق، تقدم منصة Vittaverse أحدث تكنولوجيا للتداول الخاص بهم التي تمكن أي شخص من أن يصبح مقدم استراتيجية وينشر استراتيجية تداول ليحصل على عمولة أو أجر. يمكن للتجار الآخرين البحث عن الاستراتيجيات المتوفرة ونسخها، والاستمتاع بالاستثمار دون التزامات.

لم تكتفِ منصة Vittaverse بذلك، حيث أنها تقدم حسابات ممولة مجانية للتجار الطموحين والموهوبين حول العالم للبدء في تحديات التداول. أصبح المستخدمون الجُدد راضون عمومًا بكيفية منحهم للمتداولين الفرصة للتداول برصيد أكبر بكثير من التي يحملوها حاليًا؛ مما يوفر عوائد أكبر أضعافًا مضاعفة بدون مخاطر الاستدانة المعتادة.

لقد أُطلقت Vittaverse للتو وتوفر بعض المكافآت التي لم يسبق لها مثيل لإيداعات المستخدمين الجُدد على منصتهم. إنهم يؤمنون بأن 2023 ستكون السنة التي ستحدث فيها منصة Vittaverse ثورة في قطاع التداول، في حين تقديم دعمًا معتادًا على طوال اليوم وعلى مدار الأسبوع (24/7)، وسحب وإيداع دون عمولة، والوصول إلى الأسواق، ومحركات تداول يتوقعها جميع المتداولين.

تُمنح مكافأة بقيمة 50,000 دولار* تسري فقط على أول 5,000 مستخدم. لذا، سارع بإنشاء حساب على موقعهم الإلكتروني وإيداع الأموال لأنهم يبدؤون رحلتهم مع بعض أفضل المتداولين في العالم.

إن التسجيل في منصة Vittaverse سريع، ومجاني، ولا يتطلب معلومات شخصية (دون أداة “اعرف عميلك “ KYC “) لبدء التداول.

شارك مسؤولو منصة Vittaverse إثارتهم المرتبطة بانطلاق المنصة.

“كوننا متداولين متحمسين يجعلنا نعلم ما هي أوجه القصور في هذا المجال. إننا متحمسون للغاية لإحداث ثورة في مجتمع التداول مع إمكانية وصول لا مثيل لها، وخدمة عملاء على مدار 24/7، كل هذا بينما نزيل العوائق للدخول في تحديات التداول المجانية الخاصة بنا”

*يمكن تطبيق بعض الأحكام والشروط. انظر الموقع الإلكتروني للحصول على التفاصيل.

فيديو- https://mma.prnewswire.com/ media/1982733/Vittaverse_New_ Trading_Brokerage__Vittaverse_ _Disrupts_the_Indus.mp4

صورة- https://mma.prnewswire.com/ media/1982732/Vittaverse_New_ Trading_Brokerage__Vittaverse_ _Disrupts_the_Indus.jpg