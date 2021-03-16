دبي، الإمارات العربية المتحدة, 16 آذار/مارس، 2021 / بي آر نيوزواير / — دخلت شركة نيكسا، وهي وكالة لتنمية الأعمال تحتفظ بمكاتب لها في دبي ومانشستر ونيويورك، مؤخرا في تحالف استراتيجي مع ثلاثة شركاء بارزين آخرين في مجموعة حلول هابسبوت لتشكيل مجموعة التحويل الرقمية (دي أكس جي)،، وهي واحدة من أكبر وأرقى وكالات هابسبوت في العالم.

هابسبوت هي منصة نمو رائدة تعمل جنبًا إلى جنب مع خبراء الشركات الشريكة لتنمية أعمالهم من خلال برمجيات الإنترنت والخدمات والدعم.

اليوم، ومع إعلان دي أكس جي عن إطلاقها، تحتفل نيكسا بدورها كمؤسسة لهذا الاختراق الاستثنائي في ابتكار التسويق الرقمي، مع وكالات من ثلاث قارات. وبصفتها شريكة ماسية في هابسبوت، نيكسا ستتعاون مع الشريك النخبوي لهابسبوت، ماركنتيف وشريك هابسبوت الماسيكوغنيشن؛ وشريك هابسبوت الماسي سبيتفاير، لتقديم التحالف الجديد أكس جي للتسويق على الإنترنت وخبرات المبيعات للشركات في جميع أنحاء العالم.

أميت فياس، الرئيس التنفيذي لشركة نيكسا يشعر بالحماس بشأن التحالف مع دي أكس جي وتشكيله: “بعد أن تعاونا مع ماركنتيف و كوغنيشن وسبيتفاير في الماضي، أعلم أن الرحلة التي نحن على وشك الشروع فيها ستمكننا من تقديم خدمات تحويل رقمية لا مثيل لها للأعمال التجارية العالمية، مع هابسبوت كمحرك للتكنولوجيا. في الوقت الذي أصبح فيه التحول الرقمي ضرورة لمؤسسات الأعمال، معًا، نحن جاهزون تمامًا لتقديم مبيعات وخدمات تسويق وتحولات خدمية رائعة حقًا وقصص نجاح لأي مؤسسة، في أي مكان في العالم.”

سيتم استكمال خدمات تحويل المبيعات والتسويق التي لا مثيل لها من دي أكس جي بخبرة نيكسا الحائزة على الجوائز في تسويق المحتوى، وتوليد العملاء المحتملين، والمبيعات، وإدارة علاقات العملاء، وملكية محرك البحث، جنبًا إلى جنب مع عروض هابسبوت الأساسية التي تدمج هذه التخصصات الرقمية المختلفة. من خلال توفير التكنولوجيا التي تركز على النمو جنبًا إلى جنب مع الإستراتيجية والخبرة التنفيذية من ماركنتيف وكوغنيشن وسبيتفاير، تعد دي أكس جي بأن تصبح وكالة هابسبوت رائدة عالميًا وذات بصمة عالمية لا مثيل لها.

حول نيكسا:

تأسست نيكسا في دبي العام 2005، ولها مكاتب إضافية في مانشستر ونيويورك، وهي وكالة تسويق للنمو حائزة على الجوائز، وتقدم حملات تسويقية للنمو عالية الجودة وفعالة وقابلة للقياس. بنت نيكسا سجل إنجازات قويا ولديها قدرات داخلية لدعم العملاء من خلال مجموعة شاملة من خدمات التحويل الرقمي بما في ذلك التسويق الرقمي وتوليد العملاء المتوقعين والتسويق القائم على الحساب والمبيعات وخدمات إدارة علاقات العملاء وقياس خدمة العملاء. نيكسا هي إحدى الوكالات المؤسسة لمجموعة التحول الرقمي (دي أكس جي).

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