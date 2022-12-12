يدعو معهد تسينغهوا لتغير المناخ وبنك التنمية الآسيوي بشكل مشترك إلى ممارسات الحلول الجيدة القائمة على الطبيعة في آسيا

مونتريال، 12 ديسمبر 2022 / PRNewswire / — اختتم مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ رقم 27 في مصر قبل أقل من ثلاثة أسابيع من بدء مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر للتنوع البيولوجي ( CBD COP 15 ) في مونتريال. تتقاطع جداول أعمال معاهدات الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ والتنوع البيولوجي بشكل متزايد. وهذا يعكس فهمًا متزايدًا للروابط بين المسألتين والحاجة إلى حلول متكاملة.

أعلن معهد تغير المناخ والتنمية المستدامة في جامعة تسينغهوا ( ICCSD ) وبنك التنمية الآسيوي ( ADB ) بشكل مشترك عن الدعوة إلى الممارسات الجيدة في الحلول القائمة على الطبيعة في جميع أنحاء آسيا في اتفاقية التنوع البيولوجي COP15 .

وقال الدكتور وانغ بينبين، رئيس المجلس الدولي للتنمية المستدامة والأمين العام التنفيذي للتحالف العالمي للجامعات المعني بالمناخ: “إن الطريق إلى الحياد الكربوني هو ثورة منهجية تتعلق بالمجتمع ككل، لذلك فإن الحياد الكربوني يتجاوز تغير المناخ وينبغي للحلول القائمة على الطبيعة أن تتجاوز بالوعة الكربون فقط”.

تشير NbS ، التي تم تعريفها في جمعية الأمم المتحدة للبيئة في مارس الحالي، إلى “إجراءات لحماية النظم الإيكولوجية الأرضية والمياه العذبة والساحلية والبحرية وحفظها واستعادتها واستخدامها وإدارتها بشكل مستدام، والتي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بشكل فعال وقابل للتكيف، مع توفير الرفاه البشري وخدمات النظم الإيكولوجية والمرونة وفوائد التنوع البيولوجي في الوقت نفسه”.

ويهدف الحدث الجانبي المعنون “مسار ابتكاري نحو مستقبل خال من الكربون”، الذي يشترك في تنظيمه المركز الدولي للتنمية المستدامة ومصرف التنمية الآسيوي، إلى التشجيع على إجراء المزيد من الاستكشافات بشأن إمكانات الطبيعة، ولا سيما الاستخدام المستدام لموارد الطبيعة من منظور تغير المناخ.

“بصفتي خبيرًا في المناخ، فإن تفكيري هو أن جميع الطاقة المتجددة تأتي من موارد الطبيعة، لذلك إذا اتفقنا على أن الطاقة المتجددة هي الحل نحو المستقبل الصافي، فهي حلول قائمة على الطبيعة من وجهة النظر هذه.” وسلط الدكتور وانغ الضوء على ما يلي: “ينبغي أن نشجع على الأخذ بمنظور تآزري ومتكامل”.

للاستفادة من قوة الطبيعة في معالجة تغير المناخ، قام المجلس الدولي للتنمية المستدامة بتشغيل منصة C+NbS مع أكثر من 400 شريك عالمي وأجرى دراسة تتبع للممارسات العالمية منذ عام 2019، مباشرة بعد قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي في نيويورك، حيث دعيت الصين ونيوزيلندا لقيادة تحالف NbS . أنشأ البحث قاعدة بيانات تتكون من 300 حالة عالمية ثم صاغ معيار تقييم يأخذ في الاعتبار إرشادات الحضارة البيئية، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ( (SDGs ، مع الإشارة إلى المعيار العالمي للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.

وقدم الدكتور وانغ: “لقد استنتجنا 6 مؤشرات فرز أولية و3 أبعاد تقييم عميق لاختيار 28 حالة جيدة من قاعدة البيانات باعتبارها الحالات الموصى بإصدارها خلال المرحلة الأولى من اتفاقية التنوع البيولوجي COP15 في كونمينغ”. “كخطوة تالية، سيتم تضييق نطاق البحث إلى المستوى الإقليمي، وذلك للعثور بشكل أكثر دقة على الحالات العملية الأكثر تطورًا ونموذجية”.

ويضم المجلس الدولي للتنمية المستدامة يده إلى يد مصرف التنمية الآسيوي من أجل إنشاء قاعدة بيانات للمحامين الوطنيين الآسيويين لإجراء تحليل أعمق لهذه الممارسات في جميع أنحاء المنطقة. يمكن لجميع المنظمات التي لديها ممارسات ذات صلة في آسيا تقديم قضاياها إلى iccsd@tsinghua.edu.cn بحلول 31 مارس 2023. من المقرر إصدار تقرير البحث في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين لتغير المناخ في دبي.

كان الحدث الجانبي بمثابة بداية للشراكة الاستراتيجية بين ICCSD و ADB . ممثلو منظمة الحفاظ على الطبيعة ( TNC ) والمنتدى الاقتصادي العالمي و ClientEarth ، جنبًا إلى جنب مع سفير الشباب العالمي في GAUC ، يتبادلون الأبحاث والتقدم العملي في هذا المجال خلال الجلسة العامة.

وقال لي تشنغ، رئيس المؤتمر الدولي للتنمية المستدامة: “لدينا الثقة لاستكشاف المزيد من الحلول المبتكرة لمستقبل خال من الكربون بدعم وشبكة قويين من بنك التنمية الآسيوي في آسيا”.

وقال تشانغ كينغ فنغ، رئيس مصرف التنمية الآسيوي في اللجنة المواضيعية للبيئة: “تعتبر الطبيعة الآن مفتاح التعامل مع الأزمات الحادة التي تواجهها منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وهي تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، وانعدام الأمن الغذائي”. وفقًا لـ تشانغ، يتشارك بنك التنمية الآسيوي أيضًا مع جامعة ستانفورد لإطلاق العنان لإمكانات الطبيعة.