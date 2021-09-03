‫أبوظبي تستقبل المسافرين المُطعمين من جميع أنحاء العالم دون حجر صحي اعتباراً من 5 سبتمبر

نظام “المرور الأخضر” في إمارة أبوظبي يعتمد شهادات التطعيم الدولية لتعزيز ثقة المسافرين

الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي, 3 سبتمبر / أيلول 2021 /PRNewswire/ — أعلنت دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي أن الإمارة ترحب بالمسافرين المُطعمين (الحاصلين على جرعتين من أحد اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية) من جميع أنحاء العالم، والمسافرين غير المطعمين من الوجهات المدرجة على “القائمة الخضراء” مع إعفائهم من إجراءات الحجر الصحي اعتباراً من 5 سبتمبر 2021، وذلك عملاً بإجراءات السفر المحدثة الخاصة بالمواطنين والمقيمين والزوَّار القادمين إلى أبوظبي من خارج الدولة التي أعلنت عنها لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا (كوفيد-19).

تسجيل شهادات التطعيم الدولية ووثائق الإعفاء من التطعيم

أوضحت الدائرة أيضاً أن أبوظبي تتبنى آلية سلسة تساعد المسافرين الدوليين على تسجيل شهادات التطعيم أو وثائق الإعفاء الصادرة عن بلدانهم لاعتمادها قبل 5 أيام من موعد سفرهم إلى أبوظبي، وذلك عبر تطبيق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ICA UAE Smart أو عبر موقعها الإلكتروني (https://ica.gov.ae). وتضمن هذه الآلية تسهيل الإجراءات عند الوصول إلى مطار أبوظبي الدولي، وتمنح الزوار فرصة الاستمتاع بالتجارب والمعالم السياحية في العاصمة الإماراتية عبر نظام “المرور الأخضر”.

وسيتلقى المسافرون بعد ذلك رسالة نصية تؤكد استلام بيانات التسجيل ووثائق التطعيم، وتحتوي على رابط لتنزيل تطبيق الحصن قبل موعد السفر. ويعرض تطبيق الحصن نتائج فحوصات كوفيد-19 (تحليل PCR) وبيانات التطعيم التي تُعتَبر ضرورية لتفعيل نظام “المرور الأخضر” في أبوظبي.

عند الوصول إلى أبوظبي، سيحصل المسافرون على الرقم الموحَّد الخاص بكل منهم من قسم الجوازات في المطار أو عبر تطبيق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ICA UAE Smart أو موقعها على الإنترنت (https://ica.gov.ae) حتى يتمكنوا من إكمال عملية التسجيل عبر تطبيق الحصن قبل التوجه لإجراء فحص كوفيد-19 (تحليل PCR) في المطار، وعند الحصول على نتيجة الفحص السلبية، ستظهر صفة التعريف الخضراء على تطبيق الحصن والتي تسمح لهم بدخول الأماكن العامة والفعاليات والمعالم المقتصرة حصرياً على المطعمين في الإمارة. تجدر الإشارة إلى أن الأطفال ممَّن هم دون الثانية عشرة وأصحاب الهمم (حالات الإعاقة المتوسطة والشديدة) مُعْفَون من فحوصات كوفيد-19 (تحليل PCR).

دخول المسافرين المطعمين القادمين من وجهات “القائمة الخضراء”

بموجب الإجراءات الجديدة، يجب على المسافرين المُطَعَّمين (الحاصلين على جرعتي اللقاح) القادمين من الدول والمناطق والأقاليم المدرجة في “القائمة الخضراء” إبراز نتيجة سلبية لفحص كوفيد-19 (تحليل PCR) صادرة قبل 48 ساعة على الأكثر من موعد المغادرة، وإجراء فحص ثانٍ لدى وصولهم مطار أبوظبي الدولي دون الحاجة إلى الخضوع للحجر الصحي. إلّا أنه يتوجب عليهم إجراء فحص كوفيد-١٩ (تحليل PCR) في اليوم السادس من تاريخ وصولهم أبوظبي (اليوم الأول هو تاريخ الوصول). وسيتولى الفندق ترتيب إجراء الفحص لضمان راحة الزوار.

دخول المسافرين المطعمين القادمين من جميع أنحاء العالم (الوجهات غير المدرجة في القائمة الخضراء)

بموجب الإجراءات الجديدة، يجب على المسافرين المُطَعَّمين (الحاصلين على جرعتي اللقاح) القادمين من الوجهات غير المدرجة في “القائمة الخضراء”، إبراز نتيجة سلبية لفحص كوفيد-19 (تحليل PCR) صادرة قبل 48 ساعة على الأكثر من موعد المغادرة إلى أبوظبي، وإجراء فحص ثانٍ لدى وصولهم مطار أبوظبي الدولي دون الحاجة إلى الخضوع للحجر الصحي. إلّا أنه يتوجب عليهم إجراء فحصين إضافيين في اليومين الرابع والثامن من تاريخ وصولهم أبوظبي (اليوم الأول هو تاريخ الوصول). وسيتولى الفندق ترتيب إجراء الفحص لضمان راحة الزوار.

المسافرون غير المطعمين القادمون من الوجهات المدرجة في “القائمة الخضراء”

سيُعفى المسافرون غير المطعمين القادمون من الوجهات المدرجة في “القائمة الخضراء” من إجراءات الحجر الصحي، ويجب عليهم إبراز نتيجة سلبية لفحص كوفيد-١٩ (تحليل PCR) صادرة قبل 48 ساعة على الأكثر من موعد المغادرة، وإجراء فحص ثانٍ لدى وصولهم مطار أبوظبي الدولي. كما يجب عليهم إجراء فحصين إضافيين في اليومين السادس والتاسع من تاريخ وصولهم أبوظبي (اليوم الأول هو تاريخ الوصول).

المسافرون غير المطعمين القادمون من جميع أنحاء العالم (الوجهات غير المدرجة في القائمة الخضراء)

أما بالنسبة للمسافرين غير المطعمين القادمين من دول ومناطق وأقاليم غير مدرجة في “القائمة الخضراء” فيجب عليهم إبراز نتيجة سلبية لفحص كوفيد-١٩ (تحليل PCR) صادرة قبل 48 ساعة على الأكثر من موعد المغادرة، وإجراء فحص ثانٍ لدى وصولهم مطار أبوظبي الدولي، والالتزام بإجراءات الحجر الصحي لعشرة أيام في المنزل أو الفندق (اليوم الأول هو تاريخ الوصول)، وإجراء فحص كوفيد-١٩ (تحليل PCR) في اليوم التاسع، فإن جاءت النتيجة سلبية يمكنهم الخروج من فترة الحجر الصحي في اليوم العاشر.

دخول الأماكن العامة

اعتمدت أبوظبي نظام “المرور الأخضر” اعتباراً من 20 أغسطس 2021 لتنظيم دخول غالبية الأماكن العامة والمعالم والمرافق السياحية والثقافية والفعاليات المقتصرة حصرياً على المطعمين والمعفيين رسمياً من التطعيم والأطفال دون 16 عاماً.

للمحافظة على صفة التعريف الخضراء على تطبيق الحصن، يجب على المطعمين الحاصلين على جرعتي لقاح على الأقل إجراء فحص كوفيد-19 (PCR) كل 30 يوماً على الأكثر، والمعفيين رسمياً إجراء الفحص كل 7 أيام على الأكثر، فيما يحصل الأطفال دون 16 عاماً على صفة التعريف الخضراء تلقائياً دون فحص.

وسيقوم تطبيق الحصن بتحديث معلومات شهادات التطعيم والإعفاء التي سجلها الزوار على تطبيق الهيئة الإتحادية للهوية والجنسية أو موقعها الإلكتروني. وفي حالة حدوث أعطال فنية في التطبيق، ستبادر المعالم والمرافق السياحية بقبول شهادات التطعيم والتقارير الرسمية المعتمدة من التطبيقات المعمول بها في بلدانهم إلى جانب نتائج فحوصات كوفيد-19 السلبية التي أجريت في المطار والتي تم استلامها عبر الرسائل النصية القصيرة.

للاطلاع على مزيد من المعلومات عن نظام “المرور الأخضر”، يمكنكم زيارة الموقع السياحي الرسمي (VisitAbuDhabi.ae)، وموقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية (https://ica.gov.ae)، وموقع تطبيق الحصن (alhosnapp.ae).

ملاحظات للمحررين:

إذا كان المسافرون يفضلون تفقُّد نتائج فحص كوفيد-١٩ ( تحليل PCR ) عبر الرسائل النصية القصيرة على استخدام تطبيق الحصن أو زيارة موقعه على الإنترنت، فيمكنهم الحصول على آخر تحديث حول نتيجة الفحص باتباعهم الآتي:

– الرسائل النصية القصيرة (لمستخدمي شبكة اتصالات): أرسل حرف (R) متبوعاً بـ (مسافة) متبوعاً بـ (الرقم الموحد) إلى الرقم: 6336، وستحصل على آخر تحديث حول نتيجة الفحص.

– مركز الاتصال (مستخدمي شبكة اتصالات): يرجي الاتصال مستخدماً النموذج التالي:

48* (رقم التعريف الموحد)#

لمحة عن دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي :

تتولى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي قيادة النمو المستدام لقطاعي الثقافة والسياحة في الإمارة، كما تغذي تقدم العاصمة الاقتصادي، وتساعدها على تحقيق طموحاتها وريادتها عالمياً بشكل واسع. ومن خلال التعاون مع المؤسسات التي ترسخ مكانة أبوظبي كوجهة أولى رائدة؛ تسعى الدائرة لتوحيد منظومة العمل في القطاع حول رؤية مشتركة لإمكانات الإمارة، وتنسيق الجهود وفرص الاستثمار، وتقديم حلول مبتكرة، وتوظيف أفضل الأدوات والسياسات والأنظمة لدعم قطاعي الثقافة والسياحة.

وتتمحور رؤية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي حول تراث الإمارة، ومجتمعها، ومعالمها الطبيعية. وهي تعمل على ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة للأصالة والابتكار والتجارب المتميزة، متمثلة بتقاليد الضيافة الحية، والمبادرات الرائدة، والفكر الإبداعي.

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1608290/Abu_Dhabi_ Skyline.jpg