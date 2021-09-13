‫أصبحت دهانات الجزيرة أول شركة تقدم طلاء (كولد بلاستيك) في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الرياض، المملكة العربية السعودية, 13 سبتمبر / أيلول 2021 /PRNewswire/ —

تفخر دهانات الجزيرة Jazeera Paints، إحدى الشركات الرائدة في تصنيع الدهانات في الشرق الأوسط، بأن تعلن أنها الوكيل الحصري الآن لدهانات “كولد بلاستيك” في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

مع أن دهان (كولد بلاستيك) يقدم لوناً لامعاً وسريع الجفاف، ويعتمد على أحدث تقنيات طلاء علامات الطرق، والمعروفة باسم الطلاء المركزي بمادة الميثيل ميثأكريلات (MMA)، ومع أن مجموعة من المشاريع الضخمة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية قد استخدمت هذا الطلاء، إلا أنه كان متاحاً للطلب من الخارج فقط حتى وقتٍ قريب! فكثيراً ما يوصى باستخدامه لوضع علامات المرور وإشاراتها على الطرق العامة والخاصة، وكذلك في مناطق مرائب السيارات. يشتهر (كولد بلاستيك) بمقاومته الممتازة للاحتكاك، والأشعة فوق البنفسجية، وغيرهما من عوامل الإجهاد البيئية.

تعدّ تركيبة دهانات الجزيرة تركيبة مثالية يُعتمد عليها إلى حد كبير في استخدامات عديدة وتطبيقات متنوعة، سواءً كانت داخلية أو خارجية، على الأسطح الإسفلتية أو أسطح الخرسانة أو الإيبوكسي، فهذه التركيبة ملائمة لكل ما سبق ذكره، وهي الخيار الأفضل لأداءً مثالي للافتات الشوارع والمباني، فهي الدهانات المختارة للاستخدام المعتاد في المباني الهامة مثل المستشفيات والمصانع.

وقد صرح هاني سرايا، مدير مبيعات المشروع في دهانات الجزيرة قائلًا: “نحن فخورون للغاية بأن نكون أول بائع لدهانات (كولد بلاستيك) في المنطقة. إن طلب العملاء على هذا المنتج الموثوق به وطويل الأمد عالٍ، سواء كان العملاء شركات أو عملاء حكوميين، فيسرّنا أن نكون الشركة الأولى والوحيدة التي توفر وتلبّي احتياجات المنطقة بسعر مناسب دون المساومة على الجودة.”

وتابع السيد هاني سرايا تصريحه قائلًا: “تعدّ دهانات الجزيرة شركة رائدة في المملكة العربية السعودية، وهي تحرص على ابتكار أفضل المنتجات وحلول البناء. نظرًا لأننا نسعى باستمرار للتميز والإبداع، وبعد إجرائنا للكثير من الأبحاث والتجارب العديدة، يسعدنا تقديم (كولد بلاستيك) بصفته المنتج الأفضل في دهانات الشوارع وبأعلى جودة ممكنة”.

منتج (كولد بلاستيك)، الذي يتميز بعمره الطويل، هو أحد أحدث المنتجات في مجموعة منتجات هذه الشركة الراسخة العتيدة. وهو متوفر الآن ويمكنكم طلبه بواسطة موقع الجزيرة الرسمي للدهانات، عبر هذا الرابط: https://jazeerapaints. com.

نبذة عن دهانات الجزيرة

تأسست دهانات الجزيرة في الرياض، في المملكة العربية السعودية في عام 1979، وأصبحت هي الشركة الرائدة في تصنيع الدهانات في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتميزّت بسمعة راسخة في تصنيع وتصدير الدهانات عالية الجودة والصديقة للبيئة.

دهانات الجزيرة هي الشركة الرائدة خارج الولايات المتحدة، التي تصنع منتجات الطلاء المعتمدة من “جرين سيل”، والتي تستوفي متطلبات الريادة في تصميم الطاقة وحماية البيئة (LEED).

تسعى دهانات الجزيرة إلى رفع مستوى الجودة والتقدم في صناعة الدهانات في المنطقة بواسطة أكاديمية دهانات الجزيرة. في عام 2012، أصبحت الأكاديمية أول مؤسسة تقدم تدريبًا متخصصًا في صناعة الطلاء وتطبيقاته في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ككل.

تابعنا على https://twitter.com/ JPaintsGlobal.

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1612089/Jazeera_Paints_ Cold_Plastic.jpg