ليماسول، قبرص, 27 أبريل 2021 /PRNewswire/ — تعلن Trade360، الوسيط عبر الإنترنت الحائز على العديد من الجوائز، بفخر عن تعاون جديد مع FX Arabic Signals لإصدار قناة تيليجرام جديدة للعالم العربي. تهدف القناة إلى جعل التداول أكثر ربحية للمتداولين من ذوي جميع مستويات الخبرة، مما يسمح لهم باتخاذ قرارات مستنيرة والاستفادة من المزيد من الفرص فور ظهورها. وستركز على التداول من حيث علاقته بمنطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع مزيد من الاهتمام بالأخبار المحلية، وتنمية السندات والأسهم المحلية.

تعد قنوات تيليجرام مصدرًا رائعًا لإرشادات سوق الأسهم والمكالمات والأخبار لكل نوع من أنواع التداول. كما تهدف القناة إلى مساعدة المتداولين على تطوير إستراتيجية التداول الخاصة بهم وضمان دخل شهري ثابت. يتم تضمين الأخبار اليومية والتحليل الفني ونظرة عامة على مناخ السوق الحالي وغير ذلك الكثير في هذه الأداة التكميلية الجديدة.

علق كريس جود، المتحدث باسم Trade360، مرّحبًا بالتعاون مع FX Arabic Signals:

“إن الشراكة مع FX Arabic Signals تضعنا بشكل جيد على طريق آفاق جديدة. لا تزال أسواق الشرق الأوسط صالحة من حيث تقنيات التداول المبتكرة لدعم اتخاذ القرار. يتيح لنا تكامل مولد إشارات التداول في الوقت الفعلي المصمم للأسواق العربية توفير تجربة مخصصة لعملائنا في المنطقة، من خلال تقديم رؤى في الوقت الفعلي حول السندات الشائعة المتداولة هناك”.

نبذة عن Trade360

منصة Trade360 هي وسيط عبر الإنترنت حاصل على العديد من الجوائز، وخاضعة للتنظيم في كل من الاتحاد الأوروبي بموجب هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) وأستراليا من قِبل لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC). تأسست الشركة في عام 2013 من قِبل مجموعة من رواد الأعمال وخبراء التكنولوجيا، الذين كان هدفهم الأساسي ولا يزال تمكين عامة الناس للمشاركة في الحدث الحافل والفرص المتاحة في الأسواق المالية العالمية.

لطالما اعتبرت منصة Trade360 واحدة من العلامات التجارية الرائدة في المجال، حيث تقدم مجموعة واسعة من الفرص للمتداولين من جميع مستويات الخبرة – من المبتدئين إلى المحترفين. ويتمتع المتداولون الذين يختارون الانضمام إلى Trade360 بإمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من المنصات (الأجهزة المحمولة وأجهزة سطح المكتب)، على حد سواء مع ميزات مبتكرة ومتقدمة – من أدوات الرسوم البيانية إلى التخطيطات البديهية، وبالطبع خدمة العملاء الفائقة والمستشارين الممتازين لمساعدتهم على التداول. وتُعد ميزة التداول الجماعي المبتكرة من Trade360 جزءًا لا يتجزأ من منصتها عبر الإنترنت وتطبيقات الأجهزة المحمولة – تتوفر الأخيرة من خلال متجر التطبيقات من أبل ومتجر جوجل بلاي. تمكن ميزة التداول الجماعي المتداولين من فحص حركات وسلوك التداول الجماعي في الوقت الفعلي، وبالتالي تمكنهم من التعرف على اتجاهات السوق في اللحظة التي يتطورون فيها وبدقة كبيرة – وهي إضافة مهمة إلى ترسانة كل من المتداولين الجدد والمتمرسين.

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