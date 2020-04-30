‫أكس سي أم جي توثق خروج الرافعة ذات العجلات الـ 200,000 من خط إنتاج الشركة

طورتأكس سي أم جيأول شاحنة رافعة حمولة 5 أطنان في الصين في العام 1963 وأطلقت السلسلة K في العام 2000، وافتتحت فصلاً جديدًا للبحث والتطوير المستقل لرافعات البناء في الصين. أكس سي أم جي، التي تلتزم بالمعيار الذهبي المتمثل في استراتيجية “متقدم ومتين” والاستراتيجيات الموجهة للعملاء، هي الآن الشركة المصنعة رقم 2 للرافعات المتنقلة في العالم، إذ تمثل الرافعات التي صنعتها أكس سي أم جي الصينية ثلث جميع الرافعات ذات العجلات التي تعمل في جميع أنحاء العالم.

حققت رافعاتأكس سي أم جينجاحًا مستمرًا في السوق الدولية. وتكمل الرافعة XGC88000، أكبر رافعة مجنزرة في العالم، التي طورتهاأكس سي أم جي، حاليًا مهام الرفع لمشروع تكرير نفط في عمان، وذلك بعد أول ظهور ناجح لرفع برج غسيل يبلغ وزنه 1،926 طن لمشروع UNITE EOEG III في المملكة العربية السعودية في تشرين الأول/أكتوبر 2019.

وقال سون جيانتشونغ، نائب رئيسأكس سي أم جي: “أكس سي أم جيتتميز بالكثير من الأشياء الأولى. إن توريد 200,000 رافعة ذات العجلات هو نتيجة شراكةأكس سي أم جيالوثيقة مع الموردين والتجار، الذين نزدهر ونحرز تقدمًا معهم. ونحتاج أيضًا إلى شكر عملائنا على ثقتهم ودعمهم المستمر.”

الجودة والكفاءة هي كلمات رئيسية لمجموعة منتجات أكس سي أم جي الجديدة 2020

أطلقتأكس سي أم جيخط السلسلة G-series في العام 2016. وتؤكد مجموعة المنتجات هذه على التكنولوجيا الذكية والطاقة الخضراء والأداء الفائق. وقد تم تصميم هذه السلسلة بشكل مشترك من قبل كبار الباحثين فيأكس سي أم جيفي أوروبا وأميركا الشمالية والبرازيل والصين من خلال منصة إدارة بيانات المنتجات العالمية المتقدمة.

أبرز سبعة طرازات من إصدارات الـ 12 شاحنة رافعة الجديدة هي:

: XCT80L6_1 انخفاض في استهلاك الوقود بنسبة 12 في المئة، وتحسين الأداء الديناميكي بنسبة 15 في المئة؛

انخفاض في استهلاك الوقود بنسبة 12 في المئة، وتحسين الأداء الديناميكي بنسبة 15 في المئة؛ XCT85 : أعلى أداء للحركة المركبة في الصناعة، مع سرعة رفع قصوى تبلغ 145 م / دقيقة؛

أعلى أداء للحركة المركبة في الصناعة، مع سرعة رفع قصوى تبلغ 145 م / دقيقة؛ QY25K5_I I : قدرة الدرجة القصوى 40 في المئة، وسرعة السير القصوى 80 كم / ساعة؛ مع سهولة الصيانة؛

: قدرة الدرجة القصوى 40 في المئة، وسرعة السير القصوى 80 كم / ساعة؛ مع سهولة الصيانة؛ XCT8L4_1 : أفضل كفاءة للوقود في فئتها مع سرعات سير تبلغ 90 كم / ساعة، وهي الأعلى بين رافعات الشاحنات ذات الحمولة نفسها؛

: أفضل كفاءة للوقود في فئتها مع سرعات سير تبلغ 90 كم / ساعة، وهي الأعلى بين رافعات الشاحنات ذات الحمولة نفسها؛ XCT20L5_1 : نظام أساسي ديناميكي جديد تمامًا بمحرك منخفض السرعة وعزم دوران وأقصى درجة قدرة تبلغ 45 بالمائة؛

: نظام أساسي ديناميكي جديد تمامًا بمحرك منخفض السرعة وعزم دوران وأقصى درجة قدرة تبلغ 45 بالمائة؛ XCT12L4_1 : استهلال تقنية النقل الذهبي الرائدة بأداء قوي عبر البلاد واستهلاك منخفض للوقود، 31.5 متر قوة ممتدة بالكامل؛

: استهلال تقنية النقل الذهبي الرائدة بأداء قوي عبر البلاد واستهلاك منخفض للوقود، 31.5 متر قوة ممتدة بالكامل؛ QY20K5C : رأس ذراع أحادي الذراع مبتكر وهيكل ذيل ذراع الرافعة المدمجة من أجل قدرة تحمل أكثر قوة.

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الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1161473/XCMG_Wheeled_ Crane_Rolls_off_Production_ Line.jpg