‫”أوبو” تقدّم أحدث أجهزتها الذكية احتفاءاً بنهائيات بطولة “دوري ببجي موبايل  PUBG Mobile2021” في المنطقة العربية

· لتقديم تجربة ألعاب استثنائية، الشركة تطلق تسعة هواتف ذكية من سلسلة أوبو رينو5 كهدايا قيمة خلال بث نهائيات البطولة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 8 يونيو 2021 – أعلنت أوبو،الشركة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا، عن سلسلة من الأنشطة الرقمية التي ستطلقها خلال نهائيات الدورة الأولى من بطولة “دوري ببجي موبايل 2021” في المنطقة العربية PUBG Mobile Pro League (PMPL) Arabia التي ستقام خلال الفترة من 10 إلى 12 يونيو الجاري والتي سيتم بثها مباشرة وحصرياً على منصات ألعاب “ببجي موبايل” PUBG Mobile الشرق الأوسط وشمال افريقيا PUBG MOBILE Esports MENA الرقمية.

وتأتي تلك الخطوة انطلاقاً من كون “أوبو” شريك الهواتف الذكية الرسمي لألعاب “ببجي موبايلPUBG MOBILE الشرق الأوسطوأفريقيا 2021″، حيث ستشهد نهائيات البطولة تنافس فرق بشكل افتراضي من جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة ومصر والعراق والمملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك من أجل الفوز بعدة جوائز قيمة.

ووفقاً لوحدة الأبحاث والاستشارات لدى ” برايس ووتر هاوس كوبرز” PricewaterhouseCoopers PWC، من المتوقع أن يصل حجم سوق الألعاب في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 821 مليون دولار في العام 2021، حيث للإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية النصيب الأكبر من هذا السوق. وبصفتها شريك الهواتف الذكية الرسمي للعبة “بتل رويال” Battle Royale التي تشارك فيها مجموعات من اللاعبين ذات الشهرة الواسعة، من المقرر أن تحتفل “أوبو” بالنهائيات من خلال الإصدار الحصري لجهاز الهاتف الذكي المكتبيالذي يحمل شعار “ببجي موبايل” PUBG MOBILE، والذي يتيح تصميم خلفيته ومنصة استخدامه وفق متطلبات العملاء. وتتوفر هذه المجموعة الحصرية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من جهاز الهاتف الذكي في المتجر الخاص بـ “أوبو رينو 5“، حيث تتضمن خلفيتها أيقونات وأشرطة جانبية مدهشة، بجانب صندوق أدوات ودرع، وغير ذلك من الميزات الشيقة التي ستحظى بإقبال كبير من معجبي علامة ببجي موبايل PUBG MOBILE.

بدوره، قال إيثان تشيوي، رئيس أوبو الشرق الأوسط وأفريقيا: “إن شراكتنا مع ألعاب ببجي موبايل PUBG MOBILEالإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تسلّط الضوء على المميزات المتقدمة والاستثنائية لهاتفي رينو5 برو G5 ورينو5 G5. ويسعدنا أن نكون جزءاً من هذه البطولة، ما يتطلب خبرة كبيرة في عالم الألعاب الالكترونية باستخدام التقنيات المتطورة، الأمر الذي تمتلكه “أوبو” التي تعمل دائماً على تلبية احتياجات واهتمامات المستخدمين في الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا”.

وبالإضافة إلى ذلك، ستقدم” أوبو” تصميمات افتراضية حصرية تحمل علامة “أوبو رينو 5” للاعبي ببجي موبايل PUBG MOBILE لاستخدامها والاستفادة من ميزاتها أثناء ممارسة اللعبة. ومن الممكن الحصول على كل هذه المميزات من خلال إدخال رمز سيتم مشاركته على منصات وسائل التواصل الاجتماعي @OPPOArabia، ومن ثم معرفة اسم المستخدم “ID” من على مركز الاستردادات الخاص بلعبة ببجي موبايل PUBG MOBILE. و علاوة على ذلك، ستكون تسعة هواتف ذكية من سلسلة “أوبو رينو 5” جاهزة كهدايا قيمة سيتم تسليمها لمستحقيها خلال البث المباشر لنهائيات البطولة في نهاية الأسبوع. وسيحصل ثلاثة مشاهدين محظوظين للنهائيات على فرصة للفوز بهاتف ذكي جديد من سلسلة “رينو 5” عن طريق كتابة رسالة محددة في مربع الدردشة على “يوتيوب “حيث سيتم بث الألعاب.

من جانبه، قال “جون ليسي”، رئيس مكتب شركة “تينسنت” Tencent في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “إن التزامنا المشترك بدعم محبي الرياضات الإلكترونية هو أساس شراكتنا. ونحن على يقين من أن تعاوننا مع أوبوسيحقق العديد من المكاسب التي ستعزز قطاع الألعاب المتنامي باستمرار في المنطقة”.

وبدأ الموسم الأول من نهائيات بطولة “دوري ببجي موبايل 2021” في المنطقة العربية، التي يتم لعبها على مرحلتين في 17 مايو 2021، وتضم 20 فريقاً. وبعد مرحلة الدوري، سيتنافس أفضل 16 فريقاً على مدار ثلاثة أيام خلال النهائيات خلال الفترة من 10 إلى 12 يونيو، وستتأهل الفرق الخمسة الأولى لنهائيات بطولة “ببجي موبيل أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا PMPL EMEA“.

وتدعم “أوبو” محبي ألعاب ببجي موبايل PUBG MOBILE في المنطقة من خلال مجموعة من الأنشطة منذ إعلان الشراكة، من خلال الدعم الميداني لها. ففي مصر، تم إطلاق بطولة محلية بعنوان “كأس رينو” تحت عنوان “ببجي موبايل” للجمهور، وهو ما أحدث مناخاً من التشويق والحماسة، حيث استمتع أكثر من 4000 مشارك بسحر ألعاب التطبيقات الإلكترونية.

ويعتبر التعاون مع نهائيات بطولة “دوري ببجي موبايل PUBG MOBILE 2021 ” في المنطقة العربية، الشراكة الثانية مع هذه اللعبة الشهيرة، وذلك بعد نجاح كأس تحدي ببجي موبايل PUBG MOBILE في منطقة الشرق الأوسط في العام 2019، والذي تزامنت مع إطلاق سلسلة رينو الجديدة كلياً. ونظراً لكونهما من الهواتف الذكية الخاصة بألعاب ببجي موبايل PUBG MOBILE الإلكترونية في الشرق الأوسط وأفريقيا 2021، فإن كل من هاتفي رينو5 برو G5ورينو5 G5يتميزان بإعدادات ملحوظة من حيث القوة والسرعة، بالإضافة إلى تقديمهما أفضل العروض الصوتية والمرئية في فئة الهواتف الذكية الخاصة بهما لتقديم أفضل تجربة ألعاب الكترونية.

لمزيد من المعلومات، قم بزيارة الموقع الإلكتروني www.oppo.com/ae.

لمحة عن أوبو

تأسست أوبو في عام 2004، وتعد من أبرز الأسماء الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا، حيث تشتهر بتركيزها على التقنيات المبتكرة واللمسات الفنية المتميزة في التصميم.

وتهدف أوبو إلى بناء منظومة متعددة المستويات من الأجهزة الذكية، تواكب من خلالها عصر الاتصالات الذكية الذي نعيشه. وتعتبر الهواتف الذكية التي تنتجها أوبو منصةً لتقديم محفظة متنوعة من الحلول الذكية والرائدة، على مستوى الأجهزة والنظام والبرمجيات. ولتحقيق هذا الهدف، أطلقت أوبو في عام 2019 خطة على مدى ثلاثة أعوام، لاستثمار 7 مليار دولار أمريكي في مجال الأبحاث والتطوير، لابتكار تقنيات تسهم في تعزيز إمكانيات التصميم.

وتبذل أوبو جهوداً دائمة لوضع منتجات تتميز بأعلى مستويات التطور التكنولوجي ضمن تصاميم جمالية مميزة وفريدة في متناول المستخدمين في مختلف أرجاء العالم، وذلك انسجاماً مع فلسفة العلامة التي تتمحور حول الريادة والشباب والقيم الجمالية، حيث تلتزم أوبو بتحقيق هدفها في منح المستخدمين الاستثنائيين إمكانية الإحساس بجمال التكنولوجيا.

وركزت أوبو، خلال العقد الماضي، على تصنيع هواتف ذكية تتميز بإمكانيات تصوير غير مسبوقة، حيث أطلقت أول هواتفها في 2008، وأطلقت عليه اسم سمايل فون، وكان بداية انطلاقها في سعيها الدائم نحو الريادة والابتكار. ووجهت العلامة اهتمامها على الدوام على احتلال مركز الصدارة، وهو ما نجحت في تحقيقه عبر تقديم أول هاتف ذكي مزود بكاميرا دوارة في عام 2013، فضلاً عن إطلاق أنحف هاتف ذكي في عام 2014، كما كانت أول شركة تقدم تكنولوجيا بيريسكوب في كاميرا الموبايل، أتاحت لها تقديم خاصية التقريب خمس مرات وتطوير أو هاتف ذكي تجاري متوافق مع شبكات اتصالات الجيل الخامس في أوروبا.

وتحتل أوبو اليوم المرتبة الرابعة بين علامات الهواتف الذكية، حيث توفر منتجات تقنية متميزة لقاعدتها العالمية من المستهلكين عبر الأجهزة الذكية وواجهة المستخدم ColorOS وخدماتها الإلكترونية مثل أوبو كلاود وأوبو+.

وتقدم أوبو خدماتها ومنتجاتها في أكثر من 40 دولة، كما تدير ستة معاهد للأبحاث وأربعة مراكز للبحث والتطوير موزعة في مختلف أنحاء العالم، من سان فرانسيسكو غرباً وصولاً إلى شنجن شرقاً. كما افتتحت الشركة مركزاً دولياً للتصميم في لندن، وتلعب هذه المراكز كافة دوراً محورياً في ابتكار أحدث الحلول التقنية التي تسهم في رسم ملامح مستقبل الهواتف الذكية وقطاع الاتصالات الذكية.

لمحة عن أوبو الشرق الأوسط وأفريقيا

دخلت أوبو سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2015، عبر تأسيس مكتب إقليمي لها في العاصمة المصرية، القاهرة. وبعد النجاح الكبير الذي حققته مبيعات الشركة خلال عامها الأول من وجودها في القاهرة، أطلقت أوبو خطط توسع طموحة في المنطقة، حيث أطلقت عملياتها في الإمارات العربية المتحدة في عام 2019. تتمتع أوبو حالياً بحضور فعلي في أكثر من 12 سوقاً في المنطقة، بما فيها مصر والجزائر وتونس والمغرب والمملكة السعودية وسلطنة عُمان والكويت والبحرين وكينيا ونيجيريا وشرق المتوسط.

وسعياً لتعزيز حضورها في المنطقة وتماشياً مع استراتيجيتها لتكييف منتجاتها مع متطلبات الأسواق المحلية، زادت أوبو من استثماراتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر تأسيس معمل في الجزائر في عام 2017. وأصبحت الشركة بذلك أول علامة تجارية صينية تؤسس منشأة صناعية في منطقة شمال أفريقيا. وعملت أوبو على تطوير وتحسين منتجاتها بناء على متطلبات الجمهور المستهدف وآرائه في كل منطقة، كما حرصت دوماً على تخصيص حملاتها الترويجية وفقاً للثقافة المحلية، وما يناسب فئة المستهلكين الشباب في كل دولة. كما تحرص الشركة على الدوام على العمل مع فرق محلية للتعرف بشكل أفضل على المستهلكين المحليين وتوفير خدمات على أعلى مستوى من الجودة.

وبدأت أوبو خلال العام الماضي بتعديل خط منتجاتها بما يتلاءم مع منطقة الشرق الأوسط تحديداً، حيث أطلقت هاتفها الذكي الرائد ضمن سلسلة أوبو فايند X وطرحت سلسلة هواتف أوبو رينو. وستواصل أوبو تطوير خط منتجاتها المحلية لتوفير المزيد من سلاسل الهواتف الممتازة للمستهلكين في المنطقة.

وتعمل أوبو، انطلاقاً من مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الابتكار والتكنولوجيا، على اتباع أعلى معايير الاستدامة للحفاظ على البيئة لأجيال المستقبل، وسعت إلى إحداث تغييرات إيجابية عبر إطلاق مبادرات اجتماعية وإنسانية محلية، فضلاً عن الحملات الخيرية.

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