شنغهاي، 26 نيسان/أبريل، 2021 /PRNewswire/ — يوم 19 نيسان/أبريل، 2021 انطلقت أعمال معرض سيارات شنغهاي في مركز المعارض والمؤتمرات الوطني، وحضرته شركة غريت وول موتور (جي دبليو أم) بخمس من موديلات سياراتها الرئيسية. وتميزت موديلات سيارات جي دبليو أم بالحداثة والتقنيات والذكاء. وتهدف غالبية هذه المنتجات إلى خدمة الأسواق الدولية، بما فيها الجيل الثالث من سيارة هافال أتش 6.

الجيل الثالث من هافال أتش 6 هي نموذج من الجيل الجديد يعتمد على منصة الذكاء العالية المعولمة “L.E.M.O.N” . إنها الجيل الجديد من السيارات التكنولوجية العالمية، وتتمتع بمعظم ميزات التقنية العالية واستهلاك الطاقة المنخفض، مما يمكنها من تلبية احتياجات المزيد من المستهلكين في ظل سيناريوهات القيادة المختلفة.

من حيث المظهر الخارجي والتصميم الداخلي، فإن الجيل الثالث من هافال أتش 6 موجه بشكل كبير لتكون سيارة نبيلة موجهة نحو المستقبل. وهي مجهزة بشبك أمامي ثلاثي الأبعاد بنمط هندسي كلاسيكي، مع توتر جمالي كبير وإحساس بالقوة. تستخدم السيارة مصابيح ليد أمامية مشعة، ومصابيح ليد خلفية مدمجة بشكل جميل من خلال جسر سحابي. يتميز التصميم الداخلي بشاشة لمس تكنولوجية، وأداة افتراضية عائمة طائرة، وتفاعل ثلاثي الشاشات HUD بالألوان الكاملة، وتتميز بقمرة قيادة فاخرة ذات تقنية مستقبلية مليئة بالمفاجآت.

وبصفتها قمرة قيادة علمية وتكنولوجية، الجيل الثالث هافال أتش 6 محمل بـ ACC ومساعد السرعة الذكي TSR (التعرف على إشارة المرور) وعناصر أخرى، كما تأتي مجهزة بتقنية التعرف على كل المشهد AEB (فرملة الطوارئ التلقائية). السيارة بأكملها مليئة بالعلم والتكنولوجيا مع تحسين سلامة القيادة بشكل كبير، والتعامل بسهولة مع القيادة في ظروف الطريق المختلفة.

إلى جانب ذلك، تم تكوين الموديل الجديد بنظام الاصطفاف التلقائي الكامل، الذي يمكن أن يكمل تلقائيًا الاصطفاف الأفقي والعمودي والقطري للسيارة، إلى جانب ذلك، تأتي السيارة مزودة بوظيفة الصورة البانورامية 360 درجة عالية الدقة، والتي يمكنها التقاط صورة للمحيط عبر كاميرات 4 ميغابكسل. وهو ما يجعل اصطفاف السيارة أسهل وأكثر أمانًا.

تم تجهيز الجيل الثالث من هافال أتش 6 بمحرك 2.0 غيغا ديت. القوة القصوى 150 كيلوواط، وعزم الدوران الأقصى 320 نيوتن متر. تبلغ قاعدة عجلات الهيكل 2738 مم، وهي رائدة في فئتها، وتوفر مساحة قيادة واسعة. سيخضع التكوين المحدد للطراز المتاح في مختلف البلدان للإعلان النهائي.

احتل الجيل الثالث من سيارة هافال أتش 6 مكانة رائدة بين أقرانها ومن المتوقع أن يخدم السوق الدولية في أوائل شهر أيار/ مايو. يهدف هذا النموذج الجديد من التقنيات الذكية والجديدة تمامًا إلى تزويد المزيد من المستخدمين بتجربة أكثر راحة في القيادة، وتعزيز مكانة هافال في جميع الأسواق الدولية ومساعدة علامة هافال التجارية على ترقية صورتها.